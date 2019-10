Die Kabinengewerkschaft UFO wird nun doch keine Lufthansa-Flüge bestreiken. Bei den anderen Linien des Konzerns wird es jedoch am Sonntagmorgen Arbeitsniederlegungen geben.

Von Michael Immel, ARD-Luftfahrtexperte

Der Tarifkonflikt zwischen Kabinen-Gewerkschaft UFO und dem Lufthansa-Konzern eskaliert. Schon kurz vor dem ersten angekündigten Warnstreik ist gewaltiger Druck auf dem Kessel zu spüren.

Lufthansa reagiert nun und bietet ein Lohnplus von zwei Prozent für die Mitarbeiter in der Kabine an. Damit wird die Forderung der Gewerkschaft sogar übererfüllt - aber nur diese Tarifforderung für eine von insgesamt fünf Fluggesellschaften im Lufthansa-Konzern, heißt es aus dem UFO-Vorstand. Zudem sei eine freiwillige Zahlung etwas völlig anderes als eine tarifliche Vereinbarung.

Laut Gewerkschaftler Baublies will im UFO im Tarifkonflikt weiter offensiv vorgehen.

Tarifkonflikt bei Töchtern geht weiter

Damit ist zwar der Warnstreik bei der Muttergesellschaft Lufthansa vom Tisch, aber die Spartengewerkschaft hat noch andere Tarifthemen und Tarifforderungen für die deutschen Konzerntöchter. Und daher sollen diese kommenden Sonntag bestreikt werden. In der Zeit von fünf Uhr bis elf Uhr ruft UFO alle Mitarbeiter von Eurowings, Germanwings, SunExpress Deutschland sowie Lufthansa CityLine zu einem befristeten Streik auf.

UFO sieht sich bestätigt

Der Lufthansa-Konzern wird derweil von UFO aufgefordert, bis Mitte kommender Woche Gesprächsangebote zu machen und Termine dafür vorzuschlagen. Die Kabinengewerkschaft sieht sich durch das kurzfristige Einlenken im Lufthansa-Mutterkonzern gestärkt, nun auch offene Tarifthemen bei den Lufthansa-Töchtern voranzutreiben. "Der Druck und die Entschlossenheit unserer Mitglieder hat Wirkung gezeigt", sagt der frühere UFO-Chef Nicoley Baublies gegenüber tagesschau.de.

Die Lage im Tarifkonflikt wirkte seit Tagen äußerst angespannt. Die Lufthansa hatte das Kabinenpersonal wissen lassen, bei möglichen Arbeitsniederlegungen handle sich ihrer Meinung nach um einen illegalen, "wilden Streik". Wer sich beteilige, müsse im Nachgang mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Gewerkschaft UFO berichtete von Mitarbeitern, "die sich entsetzt darüber äußern, dass die Arbeitgeber sich mittlerweile nicht mehr nur mit der Gewerkschaft streiten, sondern erstmalig die eigene Belegschaft bedrohen".

Urabstimmung geht weiter

Hier und da wurde der Warnstreik kommenden Sonntag schon als Showdown angesehen. Doch das Kräftemessen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber geht weiter. UFO kündigt heute weitere Schritte an: Die Gewerkschaft hat alle Mitglieder der Lufthansa-Muttergesellsch<at und ihrer deutschen Konzerntöchter dazu aufgerufen, in einer Urabstimmung bis Anfang November zu entscheiden, ob die Gewerkschaft in unbefristete Streiks gehen soll. Diese wären bei einer mehrheitlichen Zustimmung der Mitglieder dann ab Anfang November möglich.