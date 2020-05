Die EU will ein Lufthansa-Rettungspaket unter Auflagen - doch Verkehrsminister Scheuer ist dagegen. Für das deutsche Unternehmen müsse es so unkompliziert ablaufen wie die Airline-Hilfen in Frankreich und Italien.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die EU-Kommission aufgefordert, bei dem staatlichen Rettungspaket für die Lufthansa auf Auflagen zu verzichten. "Die EU-Kommission muss die Einschränkungen für die Lufthansa verwerfen und genauso unkompliziert agieren wie beispielsweise mit Air France oder Alitalia", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch Frankreich und Italien stützen ihre nationalen Fluggesellschaften in der Corona-Krise mit Milliardenhilfen. Die Wettbewerbshüter hatten den Rettungsplänen für Air France und Alitalia zugestimmt.

Mögliche Auflagen für deutsche Airline

Im Fall des europäischen Marktführers Lufthansa besteht Brüssel jedoch dem Vernehmen nach auf Abgabe von einem Dutzend Flugzeugen samt wertvoller Start- und Landerechte an den Flughäfen Frankfurt und München an Wettbewerber. Kanzlerin Angela Merkel hatte im CDU-Präsidium einen "harten Kampf" angekündigt, weil Brüssel die milliardenschwere Rettung nur unter hohen Auflagen genehmigen wolle.

Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte das Rettungspaket für die Lufthansa bereits verteidigt.

"Sehr irritierend"

Auch der Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), kritisierte die EU-Kommission. Mit Auflagen für das Rettungspaket gefährde sie ein europäisches Unternehmen. "Das Verhalten der Europäischen Kommission ist sehr irritierend", sagte Brinkhaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland:

"Es geht schließlich darum, europäische Weltmarktspieler am Leben zu erhalten. Die Frage ist, ob Lufthansa gegenüber Konkurrenten auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleibt."

EU prüft Wettbewerbsverzerrungen

Die Bundesregierung will die in der Corona-Krise schwer angeschlagene Lufthansa mit einem neun Milliarden Euro umfassenden Hilfspaket stützen. Es ist eine Kombination aus Krediten, stillen Einlagen und einer direkten staatlichen Beteiligung.

In einem nächsten Schritt muss allerdings die EU-Kommission noch zustimmen. Aufgabe der EU-Kommission ist es, Wettbewerbsverzerrungen im Zuge von Staatshilfen verhindern.

Lufthansa-Aufsichtsrat wartet ab

Der Aufsichtsrat der Lufthansa stimmte dem Rettungspakt bisher noch nicht zu. Als Grund nannte das Unternehmen mögliche Auflagen der EU-Kommission, die bei einer Staatshilfe die Start- und Landerechte überprüfen könnte.

Die konkurrierende Fluggesellschaft Ryanair hatte angekündigt, gegen das Rettungspaket für die Lufthansa rechtlich vorzugehen.

Großteil der Flotte am Boden

Die Lufthansa verzeichnet derzeit massive Umsatzrückgänge. Nachdem sie im vergangenen Jahr noch einen Rekord bei den Passagierzahlen verbucht hatte, sind wegen der Einreiseverbote in vielen Ländern seit Wochen große Teile der Flotte am Boden.

Laut Vorstandschef Carsten Spohr verliert der Konzern dadurch eine Million Euro pro Stunde. Der Passagierrückgang im Vergleich zum Vorjahr betrug Anfang Mai 99 Prozent. Im Konzern sind rund 138.000 Menschen beschäftigt. Zehntausende Jobs stehen wegen der Folgen der Corona-Krise auf der Kippe.