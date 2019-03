Männer verdienen weiterhin ein Fünftel mehr als Frauen - genau 21 Prozent. Ein Grund dafür: Frauen arbeiten öfter in Teilzeit, weil sie zuhause mehr Aufgaben übernehmen.

Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt nach wie vor gut ein Fünftel weniger als Männer. Laut Statistischem Bundesamt erhielten Frauen im vergangenen Jahr im Mittel 17,09 Euro brutto je Stunde und damit 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen (21,60 Euro). Damit war die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern genauso groß wie 2017.

Die Statistikbehörde wies darauf hin, dass rund drei Viertel des Verdienstunterschiedes auf strukturelle Gründe zurückgehe: So arbeiten Frauen oft in Berufen, in denen relativ niedrigere Gehälter gezahlt werden. Zudem arbeiten sie seltener in Führungspositionen und häufiger in Teilzeit - etwa, um sich um Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen zu kümmern.

Verteilung von Erwerbs- und Hausarbeit zwischen Frauen und Männern laut DIW-Studie März 2019.

Abstand bei gleicher Qualifikation sechs Prozent

Bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit ist der Abstand beim Gehalt kleiner: Dann bekommen Frauen pro Stunde sechs Prozent weniger Lohn als Männer, wie die jüngsten verfügbaren Zahlen der Statistiker für 2014 zeigen. Diese Zahl wird nur alle vier Jahre genauer erhoben.

Böckler-Stiftung: Regionale Unterschiede

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung sieht in einer außerdem jetzt veröffentlichten Studie große regionale Unterschiede. So klafften die Bezüge von Frauen und Männern besonders im reichen Baden-Württemberg und Bayern auseinander. Der Osten stehe deutlich besser da, heißt es in der Umfrage unter 309.000 Menschen auf dem Böckler-Portal lohnspiegel.de.

Ein Grund sei die Branchenstruktur in den Ländern. Männer ergriffen oft gut bezahlte technische Berufe in der Industrie, davon gebe es besonders viele in der Autobranche in Baden-Württemberg und Bayern.

#kurzerklärt: Gender Pay Gap

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 14. März 2019 um 11:00 Uhr.