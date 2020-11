Die Verkaufszahlen zeigen es: Die Jogginghose setzt in der Pandemie zum Siegeszug im Bekleidungs-Sortiment an. Was offensichtlich viel mit den Arbeitsbedingungen im Homeoffice zu tun hat.

Von Eva Macht, SWR

Es gibt sie auch in bordeauxrot - gegen den Novemberblues darf es ein bisschen bunter sein. Aber natürlich existiert das Modell ebenso in grau und in schwarz. Schwarz geht schließlich immer. "Der Jogginghosen-Trend ist momentan in der Hochphase", schwärmt Joachim Aisenbrey, Geschäftsführer beim Stuttgarter Traditionskaufhaus Breuninger. "Praktisch alle Kollektionen haben ein Element der Jogginghose mit reingenommen, durch den Tunnelzug zum Beispiel wird dieses Wohlfühlen und dieser Tragekomfort ganz prägnant herausgestellt."

Bei Tommy Hilfinger weiß Vorstandschef Martijn Hagman: "Den Trend zu Casual, zu leichter, bequemer und lockerer Mode, gibt es schon länger." Diese "Casualisierung" habe aber durch die Corona-Krise noch zugenommen. Auch bei Adidas beobachtet man im Online-Shop eine deutlich höhere Nachfrage nach Leggings, Sweatshirts, T-Shirts und Jogginghosen.

Spott von Karl Lagerfeld

Die Jogginghose also. Dieses Kleidungsstück, das Karl Lagerfeld einst verächtlich so kommentierte: "Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Doch das war vor Corona und vor dem Homeoffice.

Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr wissen die meisten, was "waist-up dressing" bedeutet. Also: Ab Taille aufwärts bitte ordentlich anziehen, die Bluse oder das Hemd gebügelt. Denn auch in der Videokonferenz ist Seriosität gefragt. Aber weil sich die Kamera nicht bücken kann, geht ab Taille abwärts ganz prima die Jogginghose. Auch ungebügelt. Das ist ziemlich praktisch, weil man in der Mittagspause einfach losjoggen kann, mal eben um den Block. Und es ist vor allem bequem.

Wie die Jogginghose von Corona profitiert

Morgenmagazin, 24.11.2020, Sebastian Deliga, SWR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-786917~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Französische Erfindung

Erfunden hat die Jogginghose übrigens Emile Camuset. Er besaß einen Strumpfwarenladen in der Champagne und gründete vor etwa 100 Jahren die Sportausrüstungsfirma "Le Coq Sportif". Camuset entwickelte neue Kleidungslinien, die Baumwollrippen, gebürstetes Fleece und Jersey enthielten. Und die - vor allem den Herren - mehr Bein- und Bewegungsfreiheit beim Sport geben sollten.

Das Schild mit der Aufschrift "We say no to sweatpants" hat es inzwischen ins Museum geschafft.

Mit Sport assoziierte auch der Stuttgarter Gastronom Stefan Gauß die Jogginghose. Die sei viel zu leger für den öffentlichen Auftritt außerhalb der Tartanbahn, nichts für den Alltag und vor allem nichts für sein Café. Gauß hängte vor zwei Jahren kurzerhand ein Schild an die Tür seines Lokals: "We say no to sweatpants." Das Schild hat es mittlerweile ins Museum geschafft. Es hängt im Haus der Geschichte in Bonn.

Beim Budget gibt es eine gewisse Bandbreite, wie sich im Kaufhaus Breuninger erfahren lässt. Die Preise reichen von 30 Euro bis knapp 1000 Euro pro Modell, da steht dann eben Gucci drauf. Das dürfte den meisten aber doch entschieden zu viel sein - für eine Jogginghose.