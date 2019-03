Volkswagen hat mit dem Dieselskandal viel Vertrauen verloren und gilt nicht gerade als Vorreiter bei den E-Autos. Der VW-Vorstandschef Diess erklärt im Interview mit den tagesthemen, wie er das ändern will.

tagesthemen: Das letzte Mal hat VW mit dem Golf richtige Autogeschichte geschrieben. Das war Anfang der Siebziger. Seitdem hieß die Strategie: Abwarten, was bei der Konkurrenz läuft, dann nachbauen. Wie soll denn jetzt in so kurzer Zeit eine E-Revolution gelingen?

Herbert Diess: Die ist bereits kurz vor der Serieneinführung. Sie heißt ID: Sie ist der Golf für das elektrische Zeitalter und stellt einen ähnlich großen Umbruch dar wie die vom Käfer zum Golf. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet und sind diesmal nicht Nachläufer, sondern Pioniere.

tagesthemen: Ohne Druck der EU und ohne das Schmuddel-Image durch den Dieselskandal wäre das wohl nicht so gekommen, oder?

Diess: Die Elektromobilität ist der richtige Weg, um die Klimaziele 2050 zu erreichen. Dazu sind wir alle aufgerufen. Für Volkswagen ist das eine Chance, diesen Wandel mitzugestalten.

Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG, zum Wandel in die Elektromobilität

Tagesthemen





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-511865~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

tagesthemen: Und wie wollen Sie den mitgestalten?

Diess: Indem wir Vorreiter sind bei erschwinglicher Elektromobilität. Ende des Jahres läuft die Produktion für den ID in Zwickau an. Zwickau bauen wir komplett zu einem Elektrofahrzeugwerk um. Und dann beginnt Anfang 2020 der Roll-out des ID, der Golf des Elektrozeitalters - und mit Preisen unter 30.000 Euro auch sehr attraktiv für Kunden.

tagesthemen: Die Autos bauen ist das eine, die Autos verkaufen das andere. Denn bislang haben die Kunden ja auf E-Autos eher zurückhaltend reagiert. Verkaufsrenner sind vor allem die großen SUVs. Wieso sollte sich das jetzt ändern?

Diess: Das Produkt, das wir anbieten werden, wird es für viele schwer machen, sich gegen das Elektrofahrzeug zu entscheiden: Niedrigere Unterhaltskosten, größere Innenräume, hohe Reichweiten zu einem erschwinglichen Preis.

Der VW I-D - hier in der Buggy-Version - soll der Einstieg des Konzerns in den Massenmarkt für E-Autos werden.

tagesthemen: Stromquellen zum Laden, das ist das eine. Aber der andere große Knackpunkt ist die Stromquelle im Auto selbst. Warum treiben Sie nicht auch die Entwicklung von Batterietechnik viel stärker voran?

Diess: Natürlich machen wir das auch. Wir sind im Aufbau von Batteriezellen-Werken in Europa, in China und perspektivisch auch in den USA. Und wir haben unsere Kompetenz bei Batteriezellen massiv verstärkt.

tagesthemen: Werden sie auch ein Batteriewerk in Deutschland bauen?

Diess: Das erwägen wir zumindest.

tagesthemen: Jetzt wollen sie sich erstmals öffnen, indem sie nun ihren Elektro-Baukasten, also die Plattform für Autos, auch Dritten anbieten. Was steckt dahinter? Sollen sich da auch Konkurrenten wie Peugeot oder Mercedes bedienen können?

Diess: Grundsätzlich sprechen wir auch mit Konkurrenten über die Öffnung dieser Plattform. In der Elektromobilität macht es nicht mehr so viel Sinn, dass jeder seine eigenen Antriebsmotoren, die eigenen Zellen fertigt. Was zählt, ist eine günstige Kostenposition. Die bietet der MEB, unser großer Baukasten, der in allen Weltregionen skaliert wird. Und natürlich können wir uns vorstellen, den auch Dritten zur Verfügung zu stellen.

tagesthemen: Das heißt also: Egal, wer die meisten Autos verkauft, solange die meisten auf einer VW-Basis fahren.

Diess: Könnte man so sagen, ja.

tagesthemen: Bei allem Blick nach vorn: Der Dieselskandal hat nicht nur das Ansehen eines ganzen Antriebs ruiniert, sondern auch den von VW. In den USA haben sie Kunden großzügig entschädigt. Warum kommen Sie den verärgerten und enttäuschten deutschen Kunden nicht noch mehr entgegen?

Diess: Ich glaube, wir haben auch in Deutschland sehr, sehr viel getan. Wir haben alle Fahrzeuge in einen technisch korrekten Zustand versetzt. Wir haben dabei auch die Stickoxid-Emissionen deutlich gesenkt um durchschnittlich 25 bis 30 Prozent, so dass die Kunden eigentlich schadensfrei auch von uns gehalten wurden.

tagesthemen: Aber es ist nicht so wie in den USA. Dort ist man viel großzügiger gewesen mit den verärgerten Kunden. Der Bundesgerichtshof hat gerade eine Einschätzung abgegeben, dass es sich durchaus um einen Sachmangel bei der Schummelsoftware handelt. Haben Sie da keine Angst, dass Sammelklagen auch in Deutschland nun Erfolg haben könnten?

Diess: In den USA haben wir eine grundsätzlich andere technische Situation. Die Fahrzeuge in den USA waren in keiner Weise zulassungsfähig, als wir sie dort in den Markt gebracht haben. Das hat außerordentlich hohen Aufwand erzeugt, die Fahrzeuge gesetzeskonform zu machen. Die Gesetzeslage ist eine ganz anders in den USA.

tagesthemen: Aber das ist für die deutschen Autofahrer kein Argument.

Diess: Ja, aber die deutschen Autofahrer haben natürlich auch nicht die Minderung hinnehmen müssen, wie die amerikanischen Kunden, deren Fahrzeuge ja praktisch außerhalb der gesetzlichen Legalität waren. Das ist in Deutschland und auch in Europa, im Rest der Welt, nicht der Fall.

tagesthemen: So oder so, Sie haben mit dem Dieselskandal unheimlich viel Vertrauen verspielt. Warum sollen Ihnen die Kunden noch glauben?

Diess: Ja, da haben Sie recht: Wir haben sehr viel Vertrauen verloren. Wir haben uns aber auch große Mühe gegeben, den Schaden wiedergutzumachen. In Europa und den USA und im Rest der Welt. Und wir tun alles, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen.

Das Gespräch führte Ingo Zamperoni, tagesthemen. Es wurde für die schriftliche Fassung gekürzt und redigiert. Das gesamte Interview sehen Sie in dem Video in diesem Text.