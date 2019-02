Der BGH fällt kein Urteil - und stärkt dennoch den VW-Kunden im Dieselskandal den Rücken. Warum das so ist und warum die Einschätzung vorläufig ist, erklärt die ARD-Rechtsredaktion.

Alles einklappen

Von Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Wozu hat sich der BGH geäußert?

Es geht um eine Klage gegen einen VW-Händler. Es geht also nicht um die Schadensersatzklage gegen VW, die der Rechtsdienstleister MyRight bald vor den Bundesgerichtshof bringen will und über die das Oberlandesgericht Braunschweig Anfang der Woche entschieden hatte. Der Bundesgerichtshof klärt außerdem nur zwei Einzelfragen.

Worum ging es in dem Fall?

Der Kläger hat im Juli 2015 bei einem Autohaus in Bayreuth einen neuen VW Tiguan gekauft. In den Wagen eingebaut ist die illegale Abschalteinrichtung, die die Abgasreinigung im Normalbetrieb auf der Straße reduziert und damit für einen erhöhten Ausstoß schädlicher Stickoxide sorgt. Der Kläger hält den Wagen deshalb für mangelhaft. Er will, dass der Händler das Auto zurücknimmt und ihm dafür ein neues - ohne die Schummelsoftware - gibt. Das vom Kraftfahrzeug-Bundesamt verlangte Software-Update hatte er nicht aufspielen lassen. In dem Rechtsstreit stellt sich nun das Problem: Das Fahrzeug wird nur noch in einer neueren Version produziert. Das aber wirft die Frage auf: Hat der Kläger einen Anspruch auf ein neues Modell? Ursprünglich hatte der Diesel-Käufer neben dem VW-Händler auch den Autobauer verklagt. Die unteren Instanzen hatten die Klage aber abgewiesen und die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen. Mehr zum Thema VW-Diesel-Skandal: Weg frei für erste Klage vor dem BGH | ndr

Macht die Abschalteinrichtung das Auto mangelhaft?

Der Bundesgerichtshof hat in dem Fall kein Urteil gefällt, aber eine vorläufige Einschätzung veröffentlicht. Demnach ist die Schummelsoftware ein Mangel im Sinne des Kaufrechts. Denn wegen der Abschalteinrichtung bestehe die Gefahr, dass das Kraftfahrzeug-Bundesamt den Betrieb des Autos untersage. Damit eigne sich das Fahrzeug nicht zur gewöhnlichen Verwendung - unabhängig davon, ob die Behörden die Weiterfahrt mit dem Wagen schon untersagt habe oder nicht. Allein die Möglichkeit, dass die Behörden eingreifen, reiche aus. Da der Kläger das Software-Update bisher nicht aufgespielt hatte, beantwortet der Bundesgerichtshof nicht die Frage, ob das Auto auch mit Update noch mangelhaft ist.

Hat der Diesel-Käufer Anspruch auf ein Fahrzeug der neuen Generation?

Die Vorinstanzen hatten entschieden: Die Lieferung eines mangelfreien Autos sei für den Händler unmöglich, weil das Modell nicht mehr produziert wird. Und einen Anspruch auf einen Wagen der neuen Generation habe der Kläger nicht. Der Bundesgerichtshof hält diese Argumentation für "vorschnell". Das Kaufrecht verlange nicht, dass anstelle der mangelhaften Sache eine "identische Sache" geliefert werde. Beim Verkauf eines Neufahrzeugs sei typischerweise damit zu rechnen, dass es ein Nachfolgemodell geben werde, heißt es in dem Beschluss der Karlsruher Richter. "Dem Fahrzeughändler ist bei Abschluss des Kaufvertrags in der Regel bewusst, dass der Fahrzeughersteller nach gewisser Zeit (…) das bisherige Modell nicht mehr produziert. Am Markt tritt das Nachfolgemodell an die Stelle des nicht mehr aktuellen Vorgängermodells. Nachfolgemodelle sind dabei in der Regel in mancher Hinsicht fortentwickelt (…). Auf diese Weise ersetzt das Nachfolgemodell am Markt seinen Vorgänger und tritt an dessen Stelle." Entscheidend dafür, ob der Diesel-Käufer einen Anspruch auf ein Fahrzeug der neuen Generation habe, sei eine andere Frage. Nämlich die nach den Kosten für den Händler. Bedeutet die Beschaffung eines Neufahrzeugs unverhältnismäßig hohe Kosten für ihn? Wie hoch die Kosten in dem konkreten Fall gewesen wären, hätte das Oberlandesgericht prüfen müssen. Doch dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Wieso veröffentlicht der Bundesgerichtshof eine vorläufige Einschätzung?

Die Karlsruher Richter haben einen sogenannten Hinweisbeschluss gefasst. Damit kann ein Gericht den Parteien einen Hinweis darauf geben, wie es den Fall vorläufig rechtlich beurteilt. Ein solcher Hinweisbeschluss ist kein Urteil. Er kann aber inhaltlich recht ähnlich ausfallen. Für die oberen Gerichte ist das eine Möglichkeit, den unteren Instanzen Leitlinien auf den Weg zu geben. Gerade dann, wenn es wegen Vergleichen zwischen den Parteien nicht zu höchstrichterlichen Urteilen kommt, gleichzeitig aber viele ähnliche Klagen bei den Gerichten anhängig sind. In den Diesel-Fällen haben auch mehrere Oberlandesgerichte schon von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Warum hat der Bundesgerichtshof den Fall nicht entschieden?

Kommende Woche, am 27. Februar, wollte der Bundesgerichtshof den Fall verhandeln. Doch dazu kommt es nun nicht. Der Termin wurde abgesagt, weil der Kläger seine Revision zurückgenommen hatte. In einem Zivilprozess ist das möglich - die Parteien entscheiden selbst, ob sie das Verfahren fortführen wollen, nicht das Gericht. Wer Klage erhebt, darf diese auch zurücknehmen. Über die Gründe für die Revisionsrücknahme wurde Stillschweigen vereinbart. Man kann aber davon ausgehen, dass sich die Parteien geeinigt haben - wie schon in zahlreichen anderen Fällen. Für die Dieselfahrer ist ein Vergleich oft der schnellste und sicherste Weg, um entschädigt zu werden. Frank Bräutigam, SWR, zur Ankündigung des Klägers Myrights in die nächste Instanz zu gehen

tagesschau24 11:00 Uhr, 19.02.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-506959~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Was ist mit der Musterfeststellungsklage gegen VW?

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat gemeinsam mit dem ADAC eine Musterfeststellungsklage gegen VW eingereicht. Mittlerweile haben sich 407.600 Dieselfahrer der Klage angeschlossen. Dabei wird noch nicht geprüft, ob der jeweilige Fall auch zur Klage gegen VW passt. Wann das Gerichtsverfahren beginnt, ist noch unklar. Bis dahin können sich Dieselfahrer noch in das Klageregister eintragen. In dem Verfahren geht es um allgemeine Fragen, die für alle Fälle relevant sein können: Hat der Autokonzern durch den Einsatz der manipulierten Abgas-Software Autokäufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt und betrogen? Muss er deshalb Schadensersatz zahlen oder den Kaufpreis erstatten? Auch hier könnte am Ende ein Vergleich anstelle eines Urteils stehen. Allerdings mit einem Vorteil: Ein Vergleich würde nicht nur einzelnen Klägern helfen, er würde für alle gelten, die sich dem Verfahren angeschlossen haben und die mit der ausgehandelten Einigung einverstanden sind.

Welche Rolle spielen die Klagen von MyRight?

Neben der Musterfeststellungsklage gibt es noch das Angebot des Rechtsdienstleisters MyRight, Ansprüche gegen VW gesammelt durchzusetzen. Das Unternehmen hat sich dafür mögliche Ansprüche von Dieselfahrern abtreten lassen. Anfang der Woche hatte das Oberlandesgericht Braunschweig in einem ersten Urteil Schadensersatzforderungen von MyRight gegen den Autobauer abgewiesen. Der Kläger habe nicht ausreichend vorgetragen, dass VW betrügerisch gehandelt habe. Außerdem verletze der Einbau der Abschalteinrichtung keine Vorschriften, die das Vermögen von Autokäufern schützen solle. Die Regelungen dienten vielmehr der Verkehrssicherheit und dem Umweltschutz. MyRight kündigte umgehend an, beim Bundesgerichtshof Revision gegen das Urteil einlegen zu wollen.