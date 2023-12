marktbericht Nach dem großen Verfallstag Haben die DAX-Bullen ihr Pulver verschossen? Stand: 18.12.2023 07:39 Uhr

Der Rekordjagd im DAX ist der Schwung ausgegangen. Es deutet sich ein verhaltener Start in die neue Börsenwoche an. Nun wird sich weisen, ob mit dem Verfallstag eine DAX-Wende nach unten eingeleitet wurde.

Der Wind am deutschen Aktienmarkt hat sich gedreht. Die Anleger haben weiter daran zu knabbern, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am vergangenen Donnerstag die Erwartungen auf schon bald niedrigere Zinsen gedämpft hatte. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer bei 16.740 Punkten.

Das Rekordhoch bei 17.003 Punkten, das der DAX in der vergangenen Woche markiert hatte, rückt damit in immer weitere Ferne. Aus charttechnischer Perspektive droht sogar ein Fehlausbruch. Er käme zur Unzeit, war am Freitag doch großer Verfallstag: Die Anleger an den Terminmärkten haben ihre Long- und Short-Positionen geschlossen.

Verfallstermine stellten oft auch Marktwendepunkte dar, darauf weist Christian Zoller, Charttechnikexperte der Direktbank ING, hin. "Daher könnte nun auch ein Verlaufshoch der langen Aufwärtsbewegung erreicht und in der Folge eine echte Korrektur möglich werden."

Auch an der Wall Street war die Zinseuphorie der Anleger zum Wochenschluss verpufft, die großen Indizes verbuchten nur verhaltene Gewinne: Der US-Leitindex Dow Jones gewann 0,2 Prozent auf 37.305 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 14.813 Punkte vor, während der breit gefasste S&P 500 kaum verändert bei 4.719 Punkten schloss.

Für trübe Stimmung sorgten neue Aussagen von US-Notenbankern. Die aktuellen Gespräche über Zinssenkungen seien "verfrüht", sagte Fed-Vertreter John Williams in einem Interview mit dem US-Sender CNBC.

In Erwartung von Hinweisen auf eine mögliche Änderung der ultralockeren japanischen Zinspolitik haben sich die Anleger in Japan am Morgen zurückgehalten. Die Bank of Japan (BOJ) trifft sich morgen zu einer Sitzung. Marktgerüchten zufolge denkt sie darüber nach, wie und wann sie sich von den Negativzinsen verabschieden könnte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 32.759 Punkte aus dem Handel. Die Börse in Shanghai gibt aktuell um 0,4 Prozent nach.

Im asiatischen Devisenhandel rückt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0915 Dollar vor. Die unterschiedlichen Zinsperspektiven im Euro- und Dollarraum hatten zuletzt der europäischen Gemeinschaftswährung den Rücken gestärkt. Frische Kursimpulse für den Devisen- aber auch für den Aktienhandel könnten im Handelsverlauf vom ifo-Geschäftsklimaindex kommen. Der wichtigste deutsche Frühindikator wird um 10 Uhr veröffentlicht, zuletzt hatten sich die Rezessionssignale aus der deutschen Wirtschaft gemehrt.

Heute treten in den Indizes der Deutschen Börse die jüngst beschlossenen Änderungen in Kraft. Im Leitindex DAX bleibt alles im Alten. In den SDAX steigen Aktien des Börsenneulings Schott Pharma, der Beteiligungsgesellschaft Mutares und des Pumpen- und Armaturenhersteller KSB auf. Ausscheiden müssen für diese drei dann die Xing-Mutter New Work, der IT-Sicherheitsdienstleister Secunet und der Glücksspielanbieter Zeal Network.

Zudem werden der Immobilienspezialist Aroundtown, der Waferhersteller Siltronic sowie der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones vom SDAX in den MDAX für mittelgroße Werte aufsteigen. Dafür müssen der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr sowie der Industrie-Recycler Befesa ihre Plätze räumen und in den SDAX absteigen.

Die Lufthansa will ab Januar wieder nach Israel fliegen. Nachdem die Fluggesellschaft nach Beginn des Gazakriegs ihre regulären Linienflüge von und nach Tel Aviv gestoppt hatte, will sie ab 8. Januar wieder sieben wöchentliche Verbindungen aus Deutschland in die israelische Küstenmetropole anbieten.

Der Wind- und Solarpark-Betreiber Energiekontor hebt nach dem vollzogenen Verkauf eines Windparkprojekts in Schottland seinen Gewinnausblick an. So soll in diesem Jahr nun ein Anstieg beim Vorsteuerergebnis von rund 30 bis 60 Prozent auf 80 bis 100 Millionen Euro gelingen, wie das SDAX-Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will sein Angebot im Bereich Augenheilkunde erweitern und übernimmt dazu den niederländischen Spezialisten Dutch Ophthalmic Research Center (Dorc). Die Transaktion habe einen Wert von 985 Millionen Euro. Der Kaufpreis soll zum größeren Teil aus der vorhandenen Nettoliquidität bezahlt werden.

Die Bawag hat die deutsche Start:Bausparkasse AG (ehemals Deutscher Ring Bausparkasse) an die zur W&W-Gruppe gehörende Wüstenrot Bausparkasse AG verkauft. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartell- und Aufsichtsbehörden werde der Vollzug der Transaktion im Laufe des Jahres 2024 erwartet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.