marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet Reißt jetzt die Rekordserie im DAX? Stand: 04.03.2024 07:29 Uhr

Nach der Rekordrally der Vorwoche scheint die Luft erst einmal raus. Die Serie immer neuer historischer Höchststände im DAX droht zu reißen. Bekommen die Anleger nun kurz vor der 18.000-Punkte-Marke kalte Füße?

Der DAX dürfte mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 17.752 Punkten. Ein neues Rekordhoch am deutschen Aktienmarkt ist damit zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst nicht unmittelbar zu erwarten.

Am Freitag hatte der DAX im frühen Handel bei 17.816,52 Punkten die siebte Bestmarke in Folge erreicht. Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach von der längsten Rekordserie seit dem Jahr 2015. Doch dann bröckelten die Kursgewinne, am Ende stand nur noch ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 17.735 Zähler.

Fakt ist: Gewinnmitnahmen kämen nach der langen Serie von Kurssteigerungen im DAX wahrlich nicht überraschend. Experten verweisen auf die "überkaufte" Marktsituation. Tatsächlich steht allein für die vergangene Börsenwoche ein Plus von 1,8 Prozent zu Buche.

Rückenwind für den DAX kommt am Morgen aus Japan. Der Leitindex Nikkei hat zu Wochenbeginn erstmals die Marke von 40.000 Punkten überwunden. Der anhaltende Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) an den US-Börsen beflügelt die japanischen Technologiewerte. Zum Handelsschluss in Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent höher bei 40.109 Punkten.

Investoren aus Übersee führen offenbar die Käufe an, und viele scheinen mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive zu investieren, sagte Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Ich denke, der Markt wird weiter steigen."

Auch die Vorgaben von der Wall Street können sich sehen lassen. Beflügelt von einer Rally im Tech-Sektor drehte der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Freitagmittag ins Plus und schloss 0,2 Prozent höher auf 39.087 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 16.274 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 5.137 Punkte zu. Für Nasdaq und S&P 500 war es jeweils ein Rekordschluss.

Im frühen Devisenhandel zeigt sich der Dollar kaum bewegt. Parallel dazu tendiert der Euro bei 1,0843 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold büßt nach ihren jüngsten starken Gewinnen nur wenig ein, am Morgen kostet sie 2.081 Dollar.

Die Ölpreise tendieren seitwärts, ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 83,51 Dollar. Mitglieder des Ölkartells OPEC+ hatten am Wochenende ihre freiwilligen Förderkürzungen bis ins zweite Quartal verlängert. Saudi-Arabien kündigte am Sonntag an, es werde die Reduzierung der Produktion bis Ende Juni beibehalten.

Im DAX könnte heute die VW-Aktie einen Blick wert sein. Der Konzern stellt einen Börsengang seiner Batterietochter nach Produktionsstart in Aussicht. Der Finanzierungsplan für die PowerCo stehe unverändert, sagte VW-Technikvorstand Thomas Schmall in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Für die Zukunft bleibe ein Börsengang eine Option.

Der Chemiekonzern Evonik streicht im Zuge eines groß angelegten Verwaltungsumbaus viele Stellen. "Weltweit sollen bis zu 2.000 Stellen entfallen, davon überproportional viele Führungspositionen", wie der MDAX-Konzern am Morgen mitteilte. In Deutschland seien davon rund 1.500 Stellen betroffen. Insgesamt beschäftigt der Konzern 33.000 Mitarbeiter.

Der Energieversorger EnBW will heute den ersten Spatenstich für den nach Branchenangaben größten Solarpark des Landes setzen. Die Anlage in Langenenslingen (Kreis Biberach) soll laut EnBW 2025 mit einer installierten Leistung von 80 Megawatt in Betrieb gehen und damit rechnerisch rund 30.000 Drei-Personen-Haushalte versorgen können.

Der Chipkonzern Nvidia ist am Freitag als drittes US-Unternehmen überhaupt mit einem Marktwert von mehr als zwei Billionen Dollar aus dem Börsenhandel gegangen. Den Ausschlag gab ein Kursplus von vier Prozent auf 822,79 Dollar. Zuvor hatten nur Apple und Microsoft mit einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar geschlossen. Microsoft ist aktuell mehr als drei Billionen Dollar wert, Apple rutschte zuletzt wieder unter diese Marke.