marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet DAX-Rekordrally - und kein Ende in Sicht? Stand: 28.02.2024 07:40 Uhr

Vier Börsentage in Folge hat der DAX ein Rekordhoch aufgestellt. Zur Wochenmitte könnte das Börsenbarometer nun die nächste Bestmarke erobern - die Vorgaben von den Überseebörsen sind allerdings verhalten.

Trotz eher verhaltener Vorgaben von den Börsen in New York und Asien schickt sich der DAX zur Wochenmitte an, sein jüngstes Allzeithoch in Angriff zu nehmen. Der Broker IG taxiert das deutsche Börsenbarometer zur Stunde bei 17.570 Punkten und damit 0,1 Prozent über dem Vortagesschlusskurs.

Der DAX ist derzeit der beste Beweis dafür, dass sich Anleger einem bestehenden Trend besser nicht entgegenstellen sollten: Tag für Tag hat der deutsche Leitindex zuletzt ein neues Rekordhoch nach dem anderen erobert, der Aufwärtstrend ist intakt. Erst gestern stellte der DAX bei 17.563 Zählern eine neue Bestmarke auf - die vierte in Folge.

Zur Vorsicht mahnen derweil die anstehenden Inflationsdaten: Morgen werden Verbraucherpreise für Deutschland veröffentlicht sowie das von der US-Notenbank bevorzugte Maß für die Inflation - der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE). Die frischen Daten könnten Hinweise liefern für die zukünftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed.

Aktuell preisen die Märkte eine erste Leitzinssenkung der Federal Reserve für die am 12. Juni stattfindende Sitzung ein. Doch die Zinswende im Juni ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. "Sollten die US-Wirtschaftsdaten weiterhin positiv bleiben, so dürfte sich der Beginn der Leitzinssenkungen weiter nach hinten verschieben", betonte jüngst Marktexperte Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest.

Vor diesem Hintergrund hatten die Anleger an den US-Börsen gestern erneut vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich nur wenig und hielten sich so dicht unter Rekordniveau. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,3 Prozent tiefer auf 38.972 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,4 Prozent auf 16.035 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 5.078 Stellen zu.

Auch die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Morgen im Vorfeld der US-Inflationsdaten verhalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Handelsschluss in Tokio 0,1 Prozent tiefer bei 39.208 Punkten, nachdem er am Vortag mit 39.239 ein Allzeithoch erreicht hatte. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,8 Prozent im Minus.

Der Euro hält sich im asiatischen Devisenhandel weiter über der Marke von 1,08 Dollar. Aktuell werden für einen Euro 1,0827 Dollar gezahlt, das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent. Die Feinunze Gold kostet am Morgen gut 2.030 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag.

Im DAX könnte heute die Bayer-Aktie einen Blick wert sein. Der Pharmakonzern geht in den USA erneut gegen ein Urteil zum glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup vor. Der Konzern forderte das 11. US-Berufungsgericht auf, die Entscheidung eines dreiköpfigen Gremiums im Fall David Carson zum zweiten Mal zu überprüfen. Es ist der jüngste Versuch des deutschen Konzerns, sich vor Klagen im Zusammenhang mit Roundup in den USA zu schützen.

Der Spezialchemiekonzern Lanxess muss in der Bilanz des abgelaufenen Jahres Sonderbelastungen von mehr als einer halben Milliarde Euro verkraften. Die im Zuge von Zukäufen in den Sparten Flavors & Fragrances und Polymer Additives aufgebauten Firmenwerte müssen um 413 Millionen Euro abgeschrieben werden. Dazu kommen noch Abschreibungen um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag auf den Wert des Kunststoff-Gemeinschaftsunternehmens Envalior.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bestreikt erneut die Deutsche Lufthansa. Ab heute sind Beschäftigte und Auszubildende der Konzernfirmen Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Zu Flugausfällen werde es dadurch nicht kommen, die Passagierabfertigung sei nicht beeinträchtigt, so ver.di.

Der Online-Broker Flatexdegiro will im laufenden Jahr dank besserer Rahmenbedingungen einen Gewinnsprung hinlegen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr dürften Einmalaufwendungen und negative Bewertungseffekte wegfallen, teilte das SDAX-Unternehmen gestern Abend mit. Der Nettogewinn des Jahres 2024 soll um 25 bis 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 71,9 Millionen Euro zulegen.

Ist der Traum vom Apple-Auto ausgeträumt? Jahrelang hielten immer neue Berichte und Spekulationen die Autobranche und Fans des iPhone-Konzerns in Atem. Jetzt soll Apple dem Elektrofahrzeug-Projekt den Stecker gezogen haben. Bei Bloomberg und dem Wall Street Journal hieß es, die zuletzt rund 2.000 Mitarbeiter des Projekts seien von der Ankündigung überrascht worden, dass es damit nun ganz vorbei sei.

Der Fleischalternativen-Anbieter Beyond Meat gibt Anlegern mit seinen jüngsten Quartalszahlen neuen Mut. Die Aktie sprang im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als 80 Prozent hoch. Die kalifornische Firma übertraf im vergangenen Vierteljahr trotz eines Geschäftsrückgangs die Markterwartungen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf rund 73,7 Millionen Dollar, Analysten hatten im Schnitt aber mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet.