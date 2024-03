marktbericht DAX vor neuer Bestmarke Neuer Monat, neues Rekordhoch? Stand: 01.03.2024 07:39 Uhr

Der DAX dürfte im neuen Monat da weitermachen, wo er im alten aufgehört hat - mit immer neuen Rekordständen. Zum Wochenschluss steuert der deutsche Leitindex abermals auf eine Bestmarke zu.

Sechs Rekordhochs in Folge - dennoch sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt offenbar immer noch nicht kaufmüde. Der DAX schickt sich an, den Abschluss dieser außergewöhnlichen Börsenwoche mit einem neuen Allzeithoch zu krönen.

Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte aktuell 1,1 Prozent höher bei 17.788 Punkten. Sollte der DAX diese Kursgewinne im regulären XETRA-Handel ab 9 Uhr nachvollziehen, würde er seine erst einen Tag alte Bestmarke bei 17.742 Punkten locker übertreffen. Es wäre das siebte Rekordhoch in Folge.

Die 18.000-Punkte-Marke im DAX rückt nun immer näher. Aus technischer Perspektive hätte der deutsche Leitindex darüber sogar noch weiter Luft nach oben: HSBC-Experte Jörg Scherer beziffert das Kursziel auf 18.375 Punkte.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenschluss traditionell nur wenige auf der Börsenagenda. Die Verbraucherpreise in der Eurozone im Februar dürften allerdings das Interesse der Anleger auf sich ziehen.

Rückenwind für den DAX kommt von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index schloss gestern 0,1 Prozent höher auf 38.996 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf einen Rekordschluss von 16.091 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 5.096 Stellen zu. Alle drei Marktbarometer verbuchten damit den vierten Monat in Folge Kursgewinne.

Ermuntert von den jüngsten Kursgewinnen an der Wall Street haben Anleger zum Wochenschluss auch bei asiatischen Aktien zugegriffen. Der japanische Nikkei-Index kletterte auf ein Rekordhoch von 39.990 Punkten, zum Handelsschluss in Tokio stand ein Plus von 1,9 Prozent auf 39.910 Punkte. Die Börse Shanghai legte 0,3 Prozent auf 3.025 Stellen zu.

Im frühen Devisenhandel zeigt sich der Euro kaum bewegt. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0811 Dollar gehandelt. Unterdessen kann der Goldpreis seine jüngsten Gewinne verteidigen. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 2.047 Dollar.

Im DAX setzt die Daimler-Truck-Aktie ihre Rekordrally nach Zahlen fort. Der Nutzfahrzeughersteller ist nach einem Gewinnsprung im vergangenen Quartal überraschend zuversichtlich für 2024, will beim Gesamtumsatz trotz schwächerer Bestellungen 55 bis 57 Milliarden Euro erreichen. Jose Asumendi von JPMorgan sprach in einem ersten Kommentar von einem "sehr starken Ausblick" nach einem soliden Jahr 2023.

Der Kurseinbruch der Bayer-Aktie seit Jahresbeginn dürfte im März zu dessen Ausscheiden aus dem Stoxx Europe 50 führen. Grund ist laut Analyst Pankaj Gupta von der Bank JPMorgan, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern zwei Monate die Verbleibekriterien gerissen hat. Der zur Deutschen Börse gehörende Indexanbieter Stoxx Ltd. wird seine nächste Liste Anfang März veröffentlichen

Der Autovermieter Sixt hat im abgelaufenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Der Gewinn vor Steuern ging auch wegen hoher Abschreibungen auf Elektroautos und einer geringeren Nachfrage nach Stromern jedoch um knapp 16 Prozent auf 464 Millionen Euro zurück. Ohne diese Effekte hätte der Vorsteuergewinn den Rekordwert von 2022 vermutlich übertroffen, hieß es. Die Aktionäre sollen nun weniger Dividende erhalten.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat nach amtlichen Messungen bestimmte Abwassergrenzwerte überschritten - die zuständigen Behörden sehen aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa lag der Wert für Phosphor seit der Eröffnung der Fabrik vor fast zwei Jahren fünfmal über dem behördlichen Grenzwert, vier Überschreitungen gab es bezogen auf den Vertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner.

Der Diät-Spezialist WeightWatchers hat an einem Tag fast ein Fünftel seines Werts verloren. Das Unternehmen hatte das vergangene Quartal mit einem Umsatzrückgang und einem höheren Verlust abgeschlossen. Zudem kündigte die populäre Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Oprah Winfrey ihr Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat an. Sie will ihre Aktien spenden.

Die Macher des Chatbots ChatGPT wollen ihre Software mit Künstlicher Intelligenz in humanoide Roboter bringen. Das Start-up Figure will mithilfe von OpenAI neue KI-Modelle für seine Maschinen entwickeln, die aufrecht laufen und bereits komplexe Bewegungen mit ihren mechanischen Händen ausführen können. Figure hatte im Januar mit BMW vereinbart, in Zukunft Roboter für den Einsatz in der Autoproduktion im US-Bundesstaat South Carolina zu liefern.

Der Flugzeugbauer Boeing hat eigenen Angaben zufolge einem Vergleich mit dem US-Außenministerium mit einer Strafzahlung in Höhe von 51 Millionen US-Dollar wegen zahlreicher Exportverstöße zugestimmt. Es ging um das unautorisierte Herunterladen technischer Daten von Boeing und Partnerunternehmen in China und anderen Ländern.

Die Facebook-Mutter Meta hat heute den Abschluss neuer kommerzieller Verträge für traditionelle Nachrichteninhalte in Australien, Frankreich und Deutschland ausgeschlossen. Der Eigentümer von Facebook hatte sich oft mit Australien über die Forderung gestritten, dass er Verleger für Nachrichteninhalte bezahlen muss.