marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet Neue Woche, neues Rekordhoch im DAX? Stand: 11.12.2023 07:30 Uhr

Die neue Börsenwoche könnte so beginnen, wie die alte geendet hat: mit einem neuen DAX-Hoch. Der Aktienindex liegt knapp unterhalb seiner jüngsten Bestmarke in Lauerstellung. Doch die Luft nach oben wird langsam dünn.

Der DAX könnte in der neuen Woche seinen Rekordlauf fortsetzen. Am Morgen taxiert ihn der Broker IG 0,1 Prozent höher bei 16.779 Punkten - und damit nur wenige Punkte unterhalb seiner am Freitag erreichten neuen Bestmarke. Zum Wochenschluss hatte der deutsche Leitindex bei 15.783 Zählern ein neues Rekordhoch aufgestellt.

Der Aufwärtstrend im DAX seit Ende Oktober ist weiter intakt. Auch wenn mittlerweile die Marktindikatoren in den "überkauften" Bereich gedreht haben und eigentlich eine Anstiegspause oder gar Konsolidierung signalisieren: Zuletzt wurde jeder noch so leichte Rückgang im DAX gekauft. Aus saisonaler Perspektive steuert der DAX nun mit großen Schritten auf die jahreszeitlich übliche Weihnachtsrally zu.

Doch zuvor stehen in der neuen Börsenwoche mit der US-Notenbank Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) gleich zwei geldpolitische Entscheidungen auf der Agenda. Dabei sind von beiden Notenbanken vor Weihnachten keine Zinsschritte zu erwarten, wichtiger ist der Ausblick: Die Anleger bauen bereits auf sinkende Zinsen 2024.

"Wir prognostizieren, dass die EZB schon im April erstmalig den Leitzins senkt, während wir für die Fed erst mit einem ersten Zinsschritt im Juni rechnen", schrieb Chefvolkswirt Edgar Walk vom Bankhaus Metzler. Denn er schätze die wirtschaftliche Lage in der Eurozone schwächer ein als in den USA. Darüber hinaus erwartet Walk einen deutlich schnelleren Rückgang der Kerninflation in der Eurozone als in den USA.

Die US-Börsen haben am Freitag auf den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für November mit Kursgewinnen reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,4 Prozent auf 36.248 Punkte zu. Kurz vor der Schlussglocke erreichte er einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 4.604 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog ebenfalls um 0,4 Prozent auf 16.085 Zähler an.

Die positiven Vorgaben von der Wall Street haben am Morgen auch die Anleger in Japan in Kauflaune versetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 32.792 Punkte aus dem Handel. Der starke Anstieg des Nikkei stellt in erster Linie eine technische Gegenreaktion auf die schlechteste Wochenperformance des Index seit Mitte September in der vergangenen Woche dar. Am Donnerstag und Freitag war der japanische Leitindex um 3,4 Prozent gefallen.

Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel seitwärts. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0767 Dollar. Der Goldpreis ist am Morgen erstmals seit Mitte November wieder unter die Marke von 2.000 Dollar gefallen. Die Feinunze Gold wird derzeit bei 1.999 Dollar gehandelt. Einige Experten hatten die Markierung eines neuen Rekordhochs bei 2.135 Dollar Anfang Dezember als "Fehlausbruch" bezeichnet.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt könnte heute die Morphosys-Aktie einen Blick wert sein. Das Biotech-Unternehmen hat neue Ergebnisse aus einer Phase-3-Studie mit seinem wichtigsten Hoffnungsträger Pelabresib vorgelegt. Eine Kombination aus Pelabresib und Ruxolitinib, der derzeitigen Standardtherapie bei Myelofibrose, hat demnach im Vergleich zu einem Placebo in Kombination mit Ruxolitinib eine Verbesserung aller Krankheitsmerkmale gezeigt. Myelofibrose ist eine seltene bösartige Erkrankung des Knochenmarks.

Microsoft hat die Kapazität seiner Cloud-Lösung Azure Cloud in Deutschland in diesem Jahr deutlich erweitert und wird sie bis Anfang 2024 verdoppeln. Das teilte der Software-Konzern heute in München mit. Als treibende Kraft für den Ausbau des Cloud-Geschäftes machte Marianne Janik, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) aus. Immer mehr Produkte "Made in Germany" nutzten die Cloud und KI.

Der traditionsreiche US-Kaufhauskonzern Macy's hat laut Medienberichten ein Übernahmeangebot von Finanzinvestoren erhalten. Sie hätten eine rund 5,8 Milliarden Dollar schwere Offerte vorgelegt, schrieben das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Montag unter Berufung auf informierte Personen. Von Macy's gab es zunächst keine Stellungnahme. Macy's ist eine Institution des amerikanischen Einzelhandels mit mehreren hundert Kaufhäusern.