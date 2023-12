marktbericht DAX dürfte zulegen Freundliche Stimmung vor US-Jobdaten Stand: 08.12.2023 07:41 Uhr

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht, der heute publiziert wird, sind die Anleger optimistisch. Der DAX dürfte zum Handelsstart etwas zulegen, denn auch die Wall Street hatte gestern Kursgewinne verbucht.

Nach dem leichten Rückschlag von gestern dürfte der Aktienmarkt heute freundlich starten: Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Handelsauftakt rund 0,2 Prozent höher auf 16.663 Punkte. Gestern war der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen vorerst zu einem Ende gekommen. Der deutsche Leitindex verlor 0,2 Prozent auf 16.629 Punkte. Zuletzt hatte der DAX am Mittwoch mit 16.727 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht.

Kurstreiber ist nach wie vor die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA und in der Eurozone. Seit Anfang November kommt der DAX inzwischen auf ein Plus von mehr als zwölf Prozent.

Die Investoren warten jetzt mit Spannung auf den für heute geplanten offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Experten erwarten einen Stellenaufbau von 180.000 nach 150.000 im Oktober. Die US-Notenbank Federal Reserve versucht, mit Zinserhöhungen die Inflation einzudämmen und dabei auch den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Ausgerechnet ein zu guter Bericht könne zur Gefahr für die Börse werden, warnte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn ein robuster Arbeitsmarkt könnte die Fed dazu veranlassen, die erste Zinssenkung etwas weiter nach hinten zu verschieben." Die Veröffentlichung zum Wochenschluss könnte eine der letzten vor der Fed-Sitzung am 13. Dezember sein, die die Notenbanker doch noch zu einer weiteren Zinserhöhung bewegen könnte. Die EZB wird ihre Leitzinsentscheidung am 14. Dezember verkünden.

"Aktuell preist der Markt Zinssenkungen in den USA um fast 130 Basispunkte für das kommende Jahr ein, was ein Viertel der Fed-Straffung seit März 2022 rückgängig machen würde. Die EZB könnte 2024 die Leitzinsen sogar um 150 Basispunkte senken, so die optimistischsten Erwartungen im Markt", schreibt Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

Das berge nach Einschätzung des Marktbeobachters auch Gefahren: "Noch mehr und schnellere Zinssenkungen als derzeit veranschlagt würden darauf hindeuten, dass sich die Wirtschaft in einem äußerst desolaten Zustand befindet. In einem solchen Szenario signalisierten fallende Zinsen nicht mehr ein noch günstigeres Umfeld für Aktien, sondern wären ein Symptom für viel tiefer liegende wirtschaftliche Probleme", stellt Oldenburger fest.

In den USA hatte der Dow Jones gestern vor dem US-Jobbericht 0,2 Prozent fester bei 36.117 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 4.586 Zähler und die Technologiebörse Nasdaq 1,4 Prozent auf knapp 14.340 Stellen.

Die japanischen Börsen sind dagegen belastet von Zinssorgen unter Druck geraten. Hintergrund waren Äußerungen von Notenbankchef Kazuo Ueda, der gestern bei einem Auftritt im Parlament erklärte, dass die Bank von Japan (BoJ) vor einem schwierigen Jahr stehe, bevor sie Optionen für den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik erörtern könne. Händler deuteten dies als weiteres Zeichen dafür, dass die Notenbank in näherer Zukunft von ihrer ultralockeren Geldpolitik zur Ankurbelung der Wirtschaft abkehren könnte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,7 Prozent tiefer auf 32.307 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent.

Der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt hat 241 Millionen Euro frisches Geld zur Finanzierung der Übernahme des Sicherheitstechnik-Dienstleisters ESG eingesammelt. Nur zwei Tage nach der Ankündigung des bis zu 730 Millionen Euro schweren Zukaufs platzierte Hensoldt gestern 10,5 Millionen neue Aktien zum Preis von 22,94 Euro. Der Zuteilungspreis lag vier Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag. Der Rest des Kaufpreises für ESG soll über neue Kredite im Volumen von 450 Millionen Euro hereinkommen.

Der Chemiekonzern BASF gliedert zwei seiner Sparten in eigene Gesellschaften aus. Ebenso wie das Beschichtungsgeschäft sollen dadurch auch die Bereiche Batteriematerialien und Landwirtschaft eigenständiger agieren können, erklärte der scheidende Konzernchef Martin Brudermüller. Einem denkbaren Verkauf der Bereiche und möglichem Lohndumping erteilte der Manager eine Absage. Die Bereiche bleiben "alle Teil der BASF". Betroffen sind laut Finanzvorstand Dirk Elvermann etwa 2390 Jobs in Deutschland. Die weltweiten Zahlen stünden noch nicht fest.

Der Machtkampf zwischen der schwedischen Gewerkschaft IF Metall und dem US-Autobauer Tesla greift auf weitere Staaten über. Gestern kündigte die finnische Gewerkschaft AKT an, sie werde ab 20. Dezember keine Elektro-Autos des Konzerns von Elon Musk mehr für die Verschiffung nach Schweden verladen. Hafenarbeiter in Schweden, Norwegen und Dänemark haben bereits entsprechende Schritte vollzogen oder angekündigt. Damit kann Tesla faktisch keine Autos mehr nach Schweden verschiffen. Auch von anderer Seite erhöhte sich der Druck: Der dänische Fonds PensionDanmark erklärte in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters, wegen Teslas Haltung habe der Fonds Aktien des Konzerns im Wert von etwa 64 Millionen Euro verkauft.

Die IF Metall kämpft für einen Tarifvertrag für die Tesla-Mechaniker in Schweden, ihr Streik begann am 27. Oktober. Zahlreiche andere Branchen haben sich mit Solidaritätsstreiks dem Arbeitskampf angeschlossen.