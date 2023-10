marktbericht Uneinheitlicher Handel Dem DAX geht die Puste aus Stand: 27.10.2023 18:12 Uhr

Der DAX hat sich heute nach uneinheitlichem Handelsverlauf zwar stabilisiert, bleibt aber im Spannungsfeld hoher Zinsen und einer unsicheren geostrategischen Lage. Am Ende zogen sich die Anleger zurück.

Der deutsche Leitindex DAX hat es am Ende nicht geschafft, sich mit einem Tagesgewinn ins Wochenende zu verabschieden. Nach uneinheitlichem Handel, in dessen Verlauf der Index mehrfach das Vorzeichen wechselte, stand am Ende ein Minus von 0,3 Prozent auf 16.687 Punkte an der Anzeigetafel der Frankfurter Börse. Damit lag der Schluss nahe des Tagestiefs bei 14.667 Zählern. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, schloss bei 23.772 Zählern um 0,1 Prozent leicht tiefer.

Dabei hatte es zwischenzeitlich nicht schlecht ausgesehen, im Tageshoch wurden immerhin 14.828 Punkte erreicht. Aber der DAX konnte die Gewinne nicht halten, auch weil der Dow Jones, der Leitindex der US-Standardwerte, sich nicht befreien konnte. Auch eine anziehenden US-Technologiebörse Nasdaq, die von guten Geschäftszahlen des Handelsriesen Amazon profitierte, änderte daran nichts.

Auf Wochensicht steht für den DAX ein leichtes Minus von 0,75 Prozent. Damit hat sich der Index auf niedrigerem Niveau zumindest stabilisiert, bleibt aber unter der charttechnischen Unterstützung von 14.800 Punkten.

Der uneinheitliche Handelsverlauf nicht nur heute zeigt, dass die Risiken für den DAX hoch bleiben. Der Krieg in Nahost, hartnäckig hohe Renditen von US-Staatsanleihen und unterschiedlich gewertete Quartalsberichte aus den USA und Deutschland sorgen für ein schwieriges Anlageumfeld.

Schließlich machen die steigenden Anleiherenditen ein riskanteres Investment in Aktien immer unattraktiver. Zudem hängt die Furcht vor einer Ausweitung des Kriegs im Nahen Osten auf andere Länder in der Region wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten. Die Ölpreise, eine der möglichen Hauptursachen für weitere Inflationssorgen, legten zum Wochenschluss zu - zuletzt hatten sich der DAX-Abwärtstrend und Öl-Aufwärtstrend gegenseitig bestärkt.

Unter den Einzelwerten im DAX standen die Papiere von Siemens Energy nach dem gestrigen Ausverkauf an der Indexspitze. Siemens Energy waren am Vortag um gut 35 Prozent abgestürzt, weil der Energietechnikkonzern mit dem Bund über milliardenschwere Bürgschaften für Kredite verhandelt. Im Fahrwasser von Siemens Energy waren auch Siemens-Aktien unter Druck geraten.

Die Papiere des Mutterkonzerns, der etwas über 25 Prozent an seiner ehemaligen Energiesparte hält, legten wieder etwas zu. Gestern hatte das DAX-Schwergewicht über vier Prozent verloren.

Die Bundesregierung drückt bei den Verhandlungen über Hilfen für den kriselnden Energietechnik-Konzern derweil auf die Tube. Die Gespräche seien sehr gut und vertrauensvoll, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Brüssel. Regierungssprecher Wolfgang Büchner hob die Bedeutung des Unternehmens hervor, das sowohl im klassischen Kraftwerksgeschäft als auch in der Windenergie unterwegs ist.

"Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass es sich bei Siemens Energy um ein für die Transformation relevantes Unternehmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland handelt." Die Verhandlungen seien eng und vertrauensvoll.

Die zuletzt deutlich angeschlagene Technologiebörse Nasdaq ist zum Wochenschluss in New York auf Erholungskurs. Erfreuliche Quartalsberichte, vor allem vom Online-Handelskonzern Amazon, aber auch vom Chip-Riesen Intel, sorgen für positive Stimmung. Der Online-Handelsriese Amazon hat seine Erlöse im vergangenen Quartal auch dank eines starken Cloud-Geschäfts um 13 Prozent auf 143,1 Milliarden Dollar gesteigert. Unterm Strich sprang der Gewinn von 2,9 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 9,9 Milliarden Dollar hoch.

Laut Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank kehrte am Vorabend nach Börsenschluss dank Amazon wieder eine gewisse Entspannung im US-Technologiesektor ein. Der zu den "Magnificent 7" zählende Online-Handelsgigant habe die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertroffen und ermutigende Aussagen über die Aussichten des wichtigen Cloud-Computing-Geschäfts abgegeben, sagte Reid.

Zu den sogenannten "Magnificent 7" zählen die größten und bedeutendsten US-Tech-Konzerne Alphabet, Meta, Microsoft, Tesla und Amazon, die inzwischen ihre Quartalsberichte vorgelegt haben, sowie Apple und Nvidia, deren Berichte noch ausstehen

Unter den Standardwerten enttäuschte allerdings nicht zuletzt der Ölkonzern Chevron. Der Leitindex Dow Jones ist mittlerweile stärker ins Minus gedreht und verliert knapp 0,4 Prozent.

Für eine gewisse Nervosität unter den Anlegern sorgt auch bereits die in der kommenden Woche anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Vor allem die jüngsten US-Konjunkturdaten hatten die Stimmung an den Börsen zunächst aufgehellt. Im Fokus der Anleger standen die Konsumausgaben in den USA. Diese legten im September um 0,7 Prozent zum Vormonat zu. Befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

Der Konsum ist die tragende Stütze der US-Volkswirtschaft. Trotz der hohen Zinsen sind die Verbraucher bisher spendierfreudig geblieben, so dass Rezessionsszenarien bisher nicht zum Tragen gekommen sind. Die Daten halten der Fed den Rücken frei und dürften in die Bewertung der Konjunkturlage einfließen. Sie sind damit ein wichtiger Faktor für die Bestimmung der künftigen Zinspolitik. Die Fed fällt ihren Entscheid am kommenden Mittwoch. Der Markt rechnet mit einer Fortsetzung der Zinspause.

Auch die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde hatten am Donnerstag wie erwartet beschlossen, angesichts einer schwächelnden Konjunktur und rückläufigen Inflationszahlen die Schlüsselzinsen nicht anzutasten.

"Die beschlossene Zinspause der EZB hat zwar keine großartige Bewegung in den Aktienmarkt gebracht, dafür aber zumindest etwas Ruhe", sagte Jürgen Molnar, Analyst vom Broker RoboMarkets. "Das ist in der aktuell recht chaotischen Marktphase durchaus positiv und könnte dem aktuellen Abwärtstrend zumindest entgegenwirken."

Der Kurs des Euro hat im europäischen Handel etwas zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0585 Dollar. Sie notierte damit ein wenig höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0541 (Donnerstag: 1,0540) US-Dollar fest.

Dem Markt fehlte es kurz vor dem Wochenende an Impulsen. Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten bestätigten das Bild einer robusten US-Wirtschaft. So sind Konsumausgaben und Einkommen der US-Haushalte im September erneut gestiegen. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima trübte sich im Oktober zwar ein. Der Rückgang war jedoch nicht so deutlich, wie in einer vorherigen Schätzung ermittelt.

Derweil bleibt Gold auf hohem Niveau. Die Feinunze Gold kostete am späten Nachmittag 1.981 Dollar und damit 0,1 Prozent weniger. Sie hat damit weiter die viel beachtete Marke von 2.000 Dollar im Visier. Seit dem Überfall der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf Israel hat das gelbe Edelmetall gut 150 Dollar zugelegt.

Aktien von Mercedes-Benz gaben im DAX deutlicher nach. Sie knüpfen damit an ihren sehr schwachen Vortag an. Nachdem der Autobauer gestern mit seinem Ausblick in der Pkw-Sparte enttäuscht hatte, stuften nun Analysten die Aktien ab. So streicht die Bank of America ihr Kaufvotum und nimmt eine neutrale Haltung ein, während Oddo BHF die Titel von "Neutral" auf "Underperform" abstufte.

Der Autobauer Audi hat Verkäufe und Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres kräftig gesteigert, damit aber operativ 26 Prozent weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn der Ingolstädter VW-Tochter fiel nach Steuern von 5,8 auf 4,5 Milliarden Euro. Finanzvorstand Jürgen Rittersberger begründete das mit Rohstoff- und Materialkosten und höheren Investitionen.

Der Kunststoffkonzern Covestro hat im dritten Quartal operativ weniger verdient. Das operative Ergebnis (Ebitda) schrumpfte von Juli bis September um 8,3 Prozent auf 277 Millionen Euro, wie das vom staatlichen Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi umgarnte Unternehmen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis von 282 Millionen Euro gerechnet.

Die Qualitätsprobleme bei Antrieben für den Airbus-Mittelstreckenjet A320neo haben dem Triebwerksbauer MTU im dritten Quartal einen herben Verlust eingebrockt. Wegen einer Sonderbelastung von einer Milliarde Euro für den Rückruf der Getriebefan-Triebwerke stand unter dem Strich ein Verlust von 568 Millionen Euro.

Im MDAX konnte die Fuchs-Aktie von der Vorlage der Quartalsbilanz profitieren und stand an der Indexspitze. Der Schmierstoffhersteller hat in den ersten neun Monaten von Preiserhöhungen profitiert. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente Fuchs mit 219 Millionen Euro zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Der französische Pharmakonzern Sanofi will seine Sparte für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel ab Ende 2024 an die Börse bringen und gibt dafür sein mittelfristiges Margenziel von 32 Prozent für 2025 auf. "Sanofi prüft verschiedene Abspaltungs-Szenarien, hält aber die Schaffung eines börsennotierten Unternehmens mit Sitz in Frankreich für den wahrscheinlichsten Weg", erklärte das Unternehmen am Freitag.

Sanofi wolle mehr in die Entwicklung von Immunologie- und Entzündungsmedikamenten investieren und sich auf die langfristige Rentabilität konzentrieren. An der Pariser Börse reagierten die Anleger geschockt. Die Sanofi-Aktien brachen um rund 19 Prozent dramatisch ein und rutschten auf den niedrigsten Stand seit mehr als acht Monaten. Die Abspaltung könnte bereits im vierten Quartal des nächsten Jahres vollzogen werden.

Das wichtige Sommergeschäft hat Lufthansa-Konkurrent British-Airways-Mutter IAG zu einem deutlichen Schub nach vorn verholfen. Der Konzernumsatz wuchs im Jahresvergleich um 18 Prozent auf gut 8,6 Milliarden Euro. Wegen niedrigerer Treibstoffkosten und höherer Effizienz steigerte der Konzern hinter British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling seinen Gewinn sogar um 44 Prozent auf mehr als 1,2 Milliarden Euro.

Auch die Fluggesellschaft Air France-KLM hat im Sommer dank einer guten Nachfrage nach der Corona-Krise kräftig zugelegt. So stieg der Umsatz des dritten Quartals gegenüber dem Vorjahr um rund sieben Prozent auf fast 8,7 Milliarden Euro. Der Überschuss verdoppelte sich sogar auf 931 Millionen Euro - auch dank eines Basiseffekts: Im vergangenen Sommer hatte Air France-KLM etwa am Flughafen Amsterdam mit einer Vielzahl an Annullierungen und Verspätungen zu kämpfen.

Tech-Milliardär Elon Musk will mit seiner Online-Plattform X laut einem Medienbericht auch YouTube und dem Karriere-Netzwerk LinkedIn Konkurrenz machen. Musk und die von ihm eingesetzte X-Chefin Linda Yaccarino hätten die beiden Dienste in einem Treffen mit der Belegschaft als künftige Rivalen hervorgehoben, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Anlass für den Termin war der Jahrestag der Übernahme von Twitter durch Musk, der die Plattform inzwischen in X umbenannte.

Der Autobauer Ford schätzt die Kosten des wochenlangen Streiks in seinen Werken in den USA auf 1,3 Milliarden Dollar. Finanzvorstand John Lawler lobte die am Mittwoch erzielte vorläufige Tarifeinigung mit der Gewerkschaft UAW - nun könnten die Bänder bei Ford wieder laufen. Während des Streiks, der Mitte September begonnen hatte, hätten 80.000 Autos nicht gebaut werden können.

Anleger werfen Ford-Papiere aus dem Depot, auch weil der Autobauer mit E-Autos weiter rote Zahlen schreibt, wie aus den Geschäftszahlen hervorging.

Unter den US-Einzelwerten überzeugt neben Amazon auch Intel. Der Chiphersteller rechnet im laufenden letzten Jahresabschnitt dank einer anziehenden Nachfrage, Fortschritten beim Umbau der Produktion und des Booms rund um Angebote mit Künstlicher Intelligenz endlich wieder mit einem Umsatzplus. Zudem soll sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn weiter verbessern. Die Papiere standen sowohl im Nasdaq 100 als auch im Dow mit plus zehn Prozent an der Indexspitze.

Der bereinigte Umsatz soll zwischen 14,6 und 15,6 Milliarden Dollar liegen. Grund für den positiven Ausblick seien eine anziehende Nachfrage nach Chips sowie der Boom rund um Angebote mit Künstlicher Intelligenz. Für den bereinigten Gewinn je Aktie geht Intel von 44 Cents aus. Fachleute rechneten bislang im Durchschnitt mit nur 32 Cents je Anteilsschein.