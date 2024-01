marktbericht Schlechte Vorgaben aus Asien DAX vor neuen Verlusten? Stand: 08.01.2024 07:35 Uhr

Vor Beginn der Berichtssaison in den USA agieren die Anleger zurückhaltend. Zweifel und Unsicherheit dominieren weiterhin das Marktgeschehen. Geht es in der neuen Börsenwoche im DAX weiter bergab?

Im Vorfeld neuer Inflationsdaten aus den USA und der bevorstehenden US-Berichtssaison ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt weiter gedämpft. Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 16.580 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt waren mit Beginn des neuen Jahres Zweifel und Unsicherheit zurückgekehrt. Nach anfänglichen Gewinnen, die den DAX wieder knapp an sein Rekordhoch bei etwas über 17.000 Punkten geschoben hatten, drehte die Stimmung. Unter den Anlegern stellte sich Ernüchterung ein; mittlerweile zweifeln einige daran, dass die hochgesteckten Zinssenkungserwartungen gerechtfertigt sind.

Analystin Claudia Windt von der Helaba spricht von einer "gesunden Konsolidierung". Dabei verweist sie darauf, dass Anleger zum Jahresende gern zu Übertreibungen neigten, was dann unter dem Namen "Jahresendrally" laufe. "Nun beginnt 2024 mit etwas Ernüchterung, beziehungsweise mehr Realitätssinn", überzogene Erwartungen an Leitzinssenkungen schwänden.

Auf Unternehmensseite rücken in der neuen Woche allem die ersten bedeutenden Quartalsbilanzen aus den USA in den Fokus. So berichten am Freitagnachmittag (MEZ) JPMorgan, die Bank of America und die Citigroup über ihr abgelaufenes Jahresviertel.

Am Freitag hatten die US-Börsen eine durchwachsene Woche versöhnlich beendet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher bei 37.466 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,2 Prozent auf 4.697 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 14.524 Stellen. Auf die Woche gesehen verbuchten jedoch alle Indizes in der ersten Handelswoche des Jahres Verluste, allen voran der Nasdaq 100.

Aus Japan kommen am Morgen keine Impulse für den DAX-Handel. Dort sind die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. An den chinesischen Aktienmärkten geht es zu Beginn der neuen Woche bergab. Die Börse in Shanghai gibt derzeit um 1,3 Prozent nach.

Im asiatischen Devisenhandel gibt der Euro leicht nach. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0935 Dollar gehandelt. Derweil lasten die gesunkenen Zinssenkungserwartungen auf dem Goldpreis. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.030 Dollar und damit 0,7 Prozent weniger.

Die Ölpreise sind mit Kursverlusten in die Woche gestartet. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 77,91 Dollar und damit 1,0 Prozent weniger. Börsianer begründeten die Kursverluste damit, dass Saudi-Arabien die offiziellen Verkaufspreise für alle Regionen gesenkt hat. Dies unterstreiche die sich verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage.

Im DAX könnte heute die Qiagen-Aktie einen Blick wert sein. Der Diagnostikkonzern will von Ende Januar an bis zu 300 Millionen Dollar (umgerechnet 273 Millionen Euro) an seine Aktionäre zurückgeben. Das Unternehmen nutzt dazu einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf, wie Qiagen gestern Abend mitteilte.

Dabei wird der Nennwert der Aktien durch Umwandlung eines Teils der Kapitalrücklage erhöht und im nächsten Schritt durch die Zusammenlegung von Aktien wieder auf den vorherigen Wert herabgesetzt. Das freiwerdende Geld kann - wie bei einer Dividende - direkt an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Rechnerisch ergibt sich bei dem angepeilten Volumen ein Betrag von rund 1,20 Euro je Aktie.

Die IG Metall bereitet sich angesichts des neuen Sparkurses bei Volkswagen auf schwierige Tarifverhandlungen vor. "Wir müssen uns auf eine harte Auseinandersetzung einstellen, die sich gewaschen hat", sagte der Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die im zweiten Halbjahr anstehende Tarifrunde bei Europas größtem Autobauer.

Das Biotechunternehmen Evotec erhält eine Meilensteinzahlungen von 25 Millionen Dollar von seinem Partner Bristol Myers Squibb. Evotec habe erhebliche Fortschritte in der Kooperation mit dem US-Konzern gemacht, was die erfolgsabhängige Zahlung ausgelöst habe, teilte die Firma heute mit. Die Kooperation konzentriert sich auf neurodegenerative Erkrankungen und besteht seit 2016, im Mai 2022 war sie um weitere acht Jahre verlängert und erweitert worden.

Nach dem Ärger rund um Diebstahl- und Betrugsfälle beim Hamburger Kupferkonzern Aurubis sollen Vorstand und Aufsichtsrat auf der anstehenden Hauptversammlung noch nicht entlastet werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder beider Organe zu vertagen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Einladung zum Online-Aktionärstreffen am 15. Februar hervorgeht

Der französische Stromkonzern EDF treibt Pläne für eine Verwertungsanlage für schwach radioaktiv belasteten Schrott am elsässischen Standort Fessenheim voran. Beim mehrstufigen Verfahren zur Genehmigung soll die Öffentlichkeit auch im benachbarten Deutschland eingebunden werden, teilte eine EDF-Sprecherin auf Anfrage mit. In Deutschland gibt es Bedenken gegen das Industrievorhaben.

Nach dem Abriss eines Kabinenteils samt Fenster während eines Fluges hat die US-Luftfahrtbehörde FAA ein vorübergehendes Startverbot für mehr als 170 Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max angeordnet. Die Behörde teilte am Samstag mit, es seien sofortige Inspektionen bestimmter Exemplare dieses Modells nötig, die jeweils etwa vier bis acht Stunden in Anspruch nähmen. Erst danach könnten die Jets wieder in Betrieb gehen.

Die weltweit wichtigste Technikmesse CES in Las Vegas geht heute mit einem Medientag an den Start. Unter den Unternehmen, die zum Auftakt ihre Neuheiten vorstellen, sind die Elektronikriesen Samsung, LG und Sony sowie der deutsche Bosch-Konzern. Zu den Trends gehört in diesem Jahr der stärkere Einfluss von Software mit Künstlicher Intelligenz, die unter anderem zur Bildverbesserung in Fernsehern verwendet wird.