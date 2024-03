marktbericht Zinseuphorie an den Börsen DAX in Lauerstellung unter Rekordhoch Stand: 22.03.2024 07:41 Uhr

Die Zinseuphorie hält die Rekordrally an den Börsen weiter am Laufen. Der DAX bleibt zum Wochenschluss in Schlagdistanz zu seinem gestern erzielten Rekordhoch. Geht da noch was?

Die gestrige Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hat die Risikolust an den Aktienmärkten weiter angeheizt. Anleger hoffen, dass nun auch andere Notenbanken rasch nachziehen werden. Die Zinseuphorie hält auch zum Wochenschluss an - und könnte zunächst verhindern, dass es im DAX zu größeren Gewinnmitnahmen kommt.

Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 18.164 Punkten. Der deutsche Leitindex hält sich damit in Nähe seines gestern bei 18.179,81 erzielten Rekordhochs.

Der Aufwärtstrend im DAX ist weiter intakt, das lässt die Anleger auf weiter steigende Kurse hoffen. "Wenn man die Kursentwicklung des vergangenen Jahres zudem als Schiebezone interpretiert, dann ergibt sich sogar ein Kursziel von 18.400 Punkten", unterstreicht Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC.

Zur Vorsicht mahnt allerdings die nach dem langen Hochlauf der Kurse stark überkaufte Marktsituation. Sollte es im DAX an einem gewissen Punkt zu größeren Gewinnmitnahmen kommen, so ist die Fallhöhe mittlerweile recht hoch: Erst auf Höhe des Vorwochen-Tiefs bei 17.663 Punkten lässt sich eine erste wichtige Haltezone für den DAX ausmachen.

Von den US-Börsen kommen starke Vorgaben für den DAX-Handel. Eine neue Rally bei Technologiewerten und anhaltende Zinshoffnungen verhalf den großen US-Indizes zu neuen Rekorden. Die drei wichtigsten Indizes schlossen den zweiten Tag in Folge so hoch wie noch nie: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,7 Prozent auf 39.781 Zähler, der breiter gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 5.242 Stellen zu. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 16.402 Punkte.

Eine positive Überraschung beim Quartalsbericht von Micron hatte den ganzen Sektor auf Höhenflug geschickt. Die Papiere des Speicherchip-Herstellers schlossen mit einem Plus von 14,2 Prozent.

Von den asiatischen Aktienmärkten kommen am Morgen hingegen gemischte Vorgaben. In China und Hongkong schwächeln die Kurse, die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 1,0 Prozent im Minus. Der japanische Leitindex kann dagegen kleine Gewinne einfahren und verabschiedet sich mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 40.888 Punkte ins Wochenende.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar Stärke. Parallel dazu gibt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0841 Dollar nach. Der stärkere Dollar drückt auch die Nachfrage nach Gold. Der Preis für das gelbe Edelmetall sinkt um 0,4 Prozent auf 2.174 Dollar je Feinunze.

Im DAX steht am Morgen die Adidas-Aktie im Fokus. Der Sportartikelhersteller ist offenbar von dem Ende der mehr als 70-jährigen Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund ab 2027 überrascht worden. Die Fußball-Nationalmannschaft wird ab 2027 mit Trikots von Nike statt Adidas auflaufen.

Chinas Handelsminister hat sich gestern mit dem Konzernchef von Mercedes-Benz, Ola Källenius, getroffen. Wie das chinesische Handelsministerium heute mitteilte, wolle man sich gemeinsam gegen Protektionismus wehren und darauf drängen, dass die Europäische Union (EU) den Markt für chinesische Autoprodukte offenhalte.

Die Nachfrage nach Paketen zieht in den Ostertagen nach Einschätzung von DHL deutlich an. Man erwarte am Dienstag nach Ostern rund neun Millionen Pakete, teilte Deutschlands größter Paketdienstleister DHL mit. Das wären 0,6 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.

Der US-Sportartikel-Hersteller Nike stellt seine Aktionäre auf eine vorerst triste Umsatzentwicklung ein. Finanzchef Matthew Friend zufolge dürften die Erlöse im ersten Halbjahr des kommenden Geschäftsjahres 2024/25 im niedrigen einstelligen Prozentbereich fallen. Die Aktie drehte nachbörslich nach anfänglichen Gewinnen rasch ins Minus.

Der Logistik-Konzern FedEx kommt mit seiner Restrukturierung voran. Das Unternehmen steigerte im dritten Geschäftsquartal sein operatives Ergebnis um 19 Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar und damit deutlicher als von Analysten erwartet. Der Aktienkurs schnellte im nachbörslichen US-Handel um 14 Prozent nach oben.