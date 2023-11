marktbericht Kursgewinne voraus Macht der DAX die Gewinnwoche perfekt? Stand: 17.11.2023 07:42 Uhr

Die am Montag gestartete Gewinnserie im DAX ist bislang ungebrochen, gestern ging es abermals aufwärts mit den Kursen. Heute früh zeichnen sich vorbörslich erneut leichte Kursgewinne ab.

Trotz verhaltener Vorgaben von den Überseebörsen könnte der DAX heute erneut im Plus starten: Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher auf 15.832 Punkte. Der DAX würde damit an seine jüngste Gewinnserie anknüpfen. Am Vortageshoch von 15.862 Punkten hatte das Börsenbarometer in dieser Woche bereits über vier Prozent gewonnen.

Aus technischer Perspektive ist nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie die runde Marke von 16.000 Punkten das nächste Anlaufziel im DAX. Fundamentaler Rückenwind für die laufende November-Rally kommt weiterhin von den stark gesunkenen Zinserwartungen. An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Erhöhung der Zinsen durch die US-Notenbank Fed mit knapp zehn Prozent nunmehr sehr gering eingeschätzt. Zudem wird erwartet, dass es ab Mai zu Zinssenkungen kommen dürfte.

Von den Überseebörsen kommen allerdings nur sehr verhaltene Vorgeben für den heutigen DAX-Handel. So haben Kurseinbrüche beim US-Netzwerkausrüster Cisco und beim Einzelhändler Walmart die jüngste Rally an der Wall Street unterbrochen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Abend 0,1 Prozent tiefer auf 34.945 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte indes 0,1 Prozent auf 14.113 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4.508 Punkte zu.

Auch die meisten asiatischen Aktienmärkte legen zum Wochenschluss eine Verschnaufpause ein. Die chinesischen Börsen werden von einem Kurseinbruch der in Hongkong gelisteten Alibaba Group belastet. Die Börse in Shanghai tendiert derzeit seitwärts. Der japanische Nikkei konnte hingegen seine gestrigen Kursverluste wieder wettmachen, er stieg um 0,5 Prozent auf 33.585 Punkte.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Euro kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendiert bei 1,0854 Dollar seitwärts. Unterdessen hat der Goldpreis die Fährte Richtung 2.000-Dollar-Marke wieder aufgenommen. Am Morgen kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1.985 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als am Vortag.

Im DAX könnte heute Morgen die Bayer-Aktie einen Blick wert sein. Das Unternehmen haftet nicht für bestimmte Klagen im Zusammenhang mit Dr. Scholl's Fußpflegeprodukten auf Talkum-Basis, das entschied gestern das höchste Gericht in Delaware. Dafür haften muss vielmehr Merck & Co. Bayer hatte Dr. Scholl's im Rahmen einer 14,2-Milliarden-Dollar-Transaktion 2014 von dem US-Pharmakonzern erworben.

Mit zwei neuen Unternehmensanleihen will der Energieversorger EnBW Gelder für die Finanzierung klimafreundlicher Projekte einsammeln. Die beiden Anleihen haben ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Die Gelder sollen demnach in Solarparks in Deutschland und Frankreich, in Windparks, in Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge oder den Ausbau der Netzinfrastruktur fließen.

Der Computer-Riese IBM stoppt alle Werbung bei Elon Musks Online-Plattform X, nachdem seine Anzeigen neben Nazi-Beiträgen entdeckt wurden. IBM dulde keine Hassrede und untersuche die "absolut inakzeptable Situation", teilte ein Sprecher gestern mit. Der Computer-Konzern wollte im Schlussquartal rund eine Million Dollar bei X ausgeben, wie die "New York Times" unter Berufung auf interne Nachrichten der Plattform berichtete.

Apple wird nach langem Zögern die Chat-Kommunikation zwischen seinem iPhone und Telefonen mit dem Google-Betriebssystem Android verbessern. Im kommenden Jahr soll auf Geräten des Konzerns die Unterstützung des SMS-Nachfolgestandards RCS hinzugefügt werden. Es zeichnet sich aber ab, dass nach Apples Plan auch mit der Unterstützung von RCS die beiden Systeme nebeneinander laufen werden, statt verzahnt zu werden.

Die Aktien der Alibaba Group Hongkong sind zum Wochenschluss um zehn Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte die Aufgabe seiner Pläne für die Ausgliederung seines Cloud-Geschäfts bekannt gegeben. Als Grund wurden Unsicherheiten genannt, die durch die US-Exportbeschränkungen für Halbleiter, die in Anwendungen der künstlichen Intelligenz verwendet werden, nach China geschürt wurden.