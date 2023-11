marktbericht DAX tiefer erwartet Zeit für eine Atempause am Aktienmarkt? Stand: 16.11.2023 07:43 Uhr

In der Nacht hat der Wind an den globalen Finanzmärkten wieder etwas gedreht. Steigende US-Renditen dämpfen die Risikolaune. Im DAX zeichnet sich nach der jüngsten Kursrally eine Atempause ab.

Nach der starken Kursrally der vergangenen Tage kämpft der DAX am Morgen um Auftrieb. Wieder leicht steigende Renditen von US-Staatsanleihen dämpfen den Risikoappetit der Anleger. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell nur wenige Punkte unterhalb seines gestrigen XETRA-Schlusskurses. Tags zuvor hatte der DAX noch 0,9 Prozent auf 15.748 Punkte zugelegt.

Aus technischer Perspektive ist eine Atempause nach dem starken Kursanstieg der Vortage weder verwunderlich noch besorgniserregend. Selbst leicht Kursrückgänge können konstruktiv sein - solange sie sich in bestimmten Grenzen abspielen. Beim DAX ist nun vor allem die 200-Tage-Linie zu beachten, die besser nicht mehr unterschritten werden sollte.

Dieser wichtige Gradmesser für den langfristigen Trend verläuft aktuell bei knapp 15.650 Punkten. Gestern hatte der DAX den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage von unten nach oben durchkreuzt und damit ein Kaufsignal gesandt.

Von den Überseebörsen kommen verhaltene Signale für den DAX. Eine Reihe von Konjunkturdaten hatte die US-Anleger zur Wochenmitte vorsichtig optimistisch gestimmt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher auf 34.991 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 14.103 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4.502 Punkte zu. Am Morgen notieren die US-Futures allerdings wieder etwas tiefer.

An den asiatischen Märkten machen sich die Käufer am Morgen rar. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,5 Prozent tiefer. Der japanische Leitindex Nikkei hat sich soeben mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 33.424 Punkte aus dem Handel verabschiedet, konnte sich damit aber über der viel beachteten Marke von 33.000 Punkten halten, die er erst gestern erobert hatte.

Der Dollar zeigt am Morgen wieder etwas Stärke. Parallel dazu gibt der Euro leicht nach auf 1,0838 Dollar. Der Goldpreis zieht im frühen Handel etwas an. Die Feinunze Gold wird aktuell bei 1,964 Dollar gehandelt und damit 0,2 Prozent höher als am Vortag.

Die Ölpreise sind am Morgen gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zu gestern ging es mit den Notierungen am Ölmarkt aber nur noch leicht nach unten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 80,67 Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Belastet wurden die Ölpreise durch den unerwartet starken Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in den USA, die mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit August liegen.

Unter den Einzelwerten im DAX steht am Morgen die Siemens-Aktie im Fokus. Der Technologiekonzern hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Nach Steuern verdiente Siemens 8,5 Milliarden Euro - fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Zudem will Siemens ein neues Aktienrückkaufprogramm starten, über fünf Jahre sollen für bis zu sechs Milliarden Euro Aktien zurückgekauft werden.

Papiere von BASF rutschen im frühen Handel ab und halten die rote Laterne im DAX. Die Analysten von Jefferies stuften die Titel auf "Underperform" von "Hold" herunter und senkten das Kursziel auf 39 von 42 Euro. Große Teile der energieintensiven europäischen Upstream-Produktion des Chemiekonzerns stünden vor strukturellen Herausforderungen, um Renditen zu erwirtschaften, hieß es zur Begründung.

Der US-Pharmariese Lilly steht Insidern zufolge vor einer milliardenschweren Investition in Deutschland. Geplant sei eine neue Fabrik in Rheinland-Pfalz, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr. Das Unternehmen hat für Freitag zu einer Pressekonferenz in Berlin eingeladen, an der auch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Gesundheitsminister Karl Lauterbach teilnehmen.

Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank mehrerer Großveranstaltungen und einer stärkeren Nachfrage nach Tickets in den ersten neun Monaten 2023 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der MDAX-Konzern profitierte von Vorverkäufen für Konzertreihen wie der "The Eras Tour" der US-Sängerin Taylor Swift und Auftritten von Paul McCartney, die 2024 anstehen. Unter dem Strich verdiente CTS gut 205 Millionen Euro nach 131 Millionen vor einem Jahr.

Wegen unerwarteter Probleme in seinem wichtigsten Einzelmarkt USA hat der Kochboxenversender Hellofresh seine Jahresziele zusammengestrichen. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis dürften kleiner ausfallen als bisher erwartet, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend gestern Abend mit. Die Probleme sollen aber nur temporärer Natur sein und nicht bis ins neue Jahr andauern.

Niedrigere Lizenzeinnahmen haben dem Biotechunternehmen Morphosys im dritten Quartal einen Umsatzeinbruch eingebrockt. Die Erlöse fielen binnen Jahresfrist um ein Drittel auf 63,8 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte die Gesellschaft noch von deutlich höheren Umsatzerlösen aus Lizenzen aufgrund einer Lizenzvereinbarung mit der US-Biotechfirma HI-Bio profitiert.

Die chinesische Medion-Mutter Lenovo hat die maue Nachfrage nach PCs zu spüren bekommen. Der Umsatz sank im Zeitraum Juli bis September um 16 Prozent auf 14,4 Milliarden Dollar und ging damit das fünfte Quartal infolge zurück. Der Gewinn brach um 60 Prozent auf 249 Millionen Dollar ein. Lenovo und seine Wettbewerber hatten in der Corona-Pandemie vom PC-Boom profitiert und müssen nun den Abbau der Lagerbestände und die Konjunkturflaute verkraften.

Große Vermietungsplattformen wie Airbnb und Booking müssen künftig mehr Daten mit Behörden teilen. Damit sollen unter anderem Städte besser gegen illegale Angebote auf den Plattformen vorgehen können, wie das Europaparlament und die EU-Staaten mitteilten. Unterhändler der beiden Institutionen hatten sich in der Nacht auf die neuen Regeln geeinigt, die nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren angewendet werden sollen.

Der US-Netzwerkausrüster Cisco senkt wegen einer schwächeren Nachfrage seine Jahresprognose. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nach eigenen Angaben vom Mittwoch nur noch einen Umsatz zwischen 53,8 und 55,0 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 3,87 und 3,93 Dollar. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 habe sich die Nachfrage nach seinen Netzwerkausrüstungen verlangsamt, hieß es zur Begründung.

Tesla sieht sich in Schweden wegen eines Streiks bei einem Zulieferer wachsendem Druck von Gewerkschaften ausgesetzt. Der E-Autohersteller weigert sich, einen Tarifvertrag mit der schwedischen IF Metall zu unterzeichnen. Deshalb boykottieren Gewerkschaften den Konzern. Tesla hat keine Produktionsstätte in Schweden. Seine Elektroautos werden jedoch in Werkstätten im ganzen Land gewartet. Dort begannen die Streiks, denen sich auch Hafenarbeiter und Autohändler anschlossen.

Der US-Softwarekonzern Microsoft will künftig eigene Chips für Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Das Unternehmen stellte einen eigenen KI-Chip vor, der zur Erledigung von anspruchsvollen Aufgaben in der hauseigenen Azure-Cloud zum Einsatz kommen soll. Damit reiht sich das Unternehmen in die Liste der großen Technologiefirmen ein, die aufgrund der hohen Kosten für die Bereitstellung von KI-Diensten entscheidende Technologien intern entwickeln.

Amazon hat für seinen vor zwei Jahren vorgestellten Haushalts-Roboter Astro einen Job gefunden. Die kleine rollende Maschine mit Kamera und Display soll in kleinen und mittleren Unternehmen wie etwa Einkaufsläden auf Patrouille unterwegs sein. Amazon verkauft das Gerät bisher nur in kleinen Stückzahlen in den USA an Privatleute für rund 1600 Dollar und beschrieb ihn hauptsächlich als Gefährten für den Haushalt und zum Beispiel ältere Familienangehörige.