marktbericht Zinsoptimismus treibt Kurse Haben die DAX-Käufer noch Körner übrig? Stand: 15.11.2023 07:37 Uhr

Nach den starken Kursgewinnen vom Vortag hoffen die DAX-Käufer auf Anschlussgewinne, hat sich doch die Charttechnik deutlich aufgehellt. Um das nächste Ziel zu erreichen, bedarf es aber einer Kraftanstrengung.

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen auf Grün: Eine unerwartet niedrig ausgefallene US-Inflationsrate schürt den Zinsoptimismus der Anleger. Der DAX könnte auf seine gestrigen Gewinne noch etwas draufsetzen. Aktuell taxiert der Broker IG die 40 deutschen Standardwerte 0,2 Prozent höher bei 15.638 Punkten. Am Vortag hatte der DAX nach Veröffentlichung der US-Inflationsrate seine Kursgewinne deutlich ausgebaut, am Ende stand ein Plus von 1,8 Prozent auf 15.614 Zähler zu Buche.

Damit hat der DAX die Barriere bei 15.500/15.600 Punkten geknackt, aber noch nicht nachhaltig überwunden. Bei rund 15.645 Stellen lauert nun der nächste massive Widerstand: Hier verläuft mit dem Durchschnitt der letzten 200 Tage ein wichtiger Gradmesser für den langfristigen Trend. Ein Sprung über die 200-Tage-Linie würde der DAX-Rally nun neuen Schub, andernfalls würde sich zumindest eine Konsolidierung anbahnen.

Aus fundamentaler Perspektive sind es vor allem die gesunkenen Zinserwartungen, die den Kursen nun weiter Auftrieb geben könnten. Die US-Inflation war im Oktober auf 3,0 Prozent gesunken. Die Kernrate, die Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, lag sogar nur bei 0,2 Prozent zum Vormonat.

"Die Daten stützen die Erwartung, dass die US-Notenbank keine weiteren Zinsschritte beschließen wird", meint Johannes Mayr, Chefvolkswirt beim Vermögensverwalter Eyb&Wallwitz. Auch die Commerzbank-Ökonomen Christoph Balz und Bernd Weidensteiner sind überzeugt, dass eine weitere Zinserhöhung der Fed nun immer unwahrscheinlicher werde.

Der Zinsoptimismus der Börsenanleger hat am Vortag auch die Wall Street stark angetrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,4 Prozent höher auf 34.827 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,4 Prozent auf 14.094 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,9 Prozent auf 4.495 Punkte zu.

An den asiatischen Börsen geht es zur Wochenmitte ebenfalls deutlich aufwärts. Der japanische Nikkei überwindet erstmals seit fast zwei Jahren die psychologisch wichtige Marke von 33.000 Punkten und schließt 2,5 Prozent höher bei 33.520 Zählern. Die Börse in Shanghai liegt derzeit 0,4 Prozent im Plus.

An den Devisenmärkten haben die gesunkenen Zinserwartungen den Dollar gestern mächtig unter Druck gesetzt. Parallel dazu zog der Euro zum Dollar deutlich an. Am Morgen kann die europäische Gemeinschaftswährung ihre Kursgewinne zunächst verteidigen, der Euro wird bei 1,0875 Dollar und damit auf Vortagesniveau gehandelt. Gold kann auf seine gestrigen Gewinne sogar noch etwas draufsetzen, aktuell wir die Feinunze Gold bei 1.966 Dollar gehandelt.

Am deutschen Aktienmarkt steht zur Wochenmitte weiter die Aktie von Siemens Energy im Fokus. Am Tag nach der Bürgschaft durch den Bund hat der DAX-Konzern einen Rekordverlust bekanntgegeben. Knapp 4,6 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr sind das mit Abstand größte Minus in der jungen Geschichte des Energietechnikkonzerns. Ursache sind die Probleme im Windkraftgeschäft, die Energy regelmäßig die Bilanz verhageln und die im vergangenen Geschäftsjahr einen Höhepunkt erreichten.

Die Chefs von Goldman Sachs erwägen Insidern zufolge höhere Bonuszahlungen, um die Top-Händler und -Dealmaker in diesem Jahr zu halten. Trotz eines Gewinnrückgangs im dritten Quartal berieten die Goldman-Führungskräfte über Boni für herausragende Mitarbeiter des Handels- und Investmentbanking-Bereichs, das etwa 68 Prozent der Einnahmen ausmache, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Robotaxi-Firma Cruise hat als Reaktion auf einen Unfall mit einer Fußgängerin in San Francisco nun alle ihre Fahrten auf öffentlichen Straßen ausgesetzt. Damit wolle man das Vertrauen zurückzugewinnen, während Untersuchungen liefen, teilte das zum Autoriesen General Motors gehörende Unternehmen gestern mit. Zuvor war nur der Betrieb von Wagen ohne Menschen am Steuer gestoppt worden.

Die Unterkünfte-Plattform Airbnb stärkt ihre Ambitionen bei Künstlicher Intelligenz mit dem Kauf des neuen Start-ups von einem der Erfinder von Apples Sprachassistentin Siri. Airbnb nannte zwar keinen Kaufpreis, aber nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC lag er knapp unter 200 Millionen Dollar. An was genau das Start-up Gameplanner.ai arbeitet, ist nicht bekannt.