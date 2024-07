marktbericht Trotz US-Börsenrekorden DAX vor Powell-Anhörung in Habtachtstellung Stand: 09.07.2024 07:35 Uhr

Trotz guter Vorgaben von den Überseebörsen wagen sich die DAX-Anleger am Morgen nicht aus der Deckung. Für Spannung sorgt die erwartete Anhörung von Fed-Chef Powell vor dem Bankenausschuss des US-Kongresses.

Der DAX dürfte zu Handelsbeginn keine großen Sprünge machen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde in der Nähe ihres Vortagesschlusskurses.

Zu Wochenbeginn hatte der überraschende Ausgang der Parlamentswahl in Frankreich an den europäischen Aktienmärkten unterm Strich kaum Spuren hinterlassen. Kursgewinne von knapp einem Prozent konnten im Handelsverlauf weder in Frankfurt noch in Paris verteidigt werden. Der DAX ging gestern stabil mit 18.472 Punkten aus dem Handel.

Aus technischer Perspektive haben sich mit dem gestrigen Abverkauf der frühen Kursgewinne die weiteren Aussichten für den DAX wieder etwas eingetrübt. Auch der Abprall an dem Freitagshoch (18.650 Zähler) passt insofern ins Bild. Erst ein Sprung über diesen Widerstand würde für neue Aufwärtsdynamik im DAX sorgen - und die Tür in Richtung Allzeithoch wieder weit aufstoßen.

Im Fokus der Anleger steht heute die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Kongresses. Die Investoren hoffen auf weitere Hinweise auf den Zinskurs der US-Notenbank. Zuletzt hatte Powell Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung konstatiert, sich aber noch nicht auf eine baldige Zinswende festgelegt. Powell wird heute und morgen vor dem Kongress sprechen. Am Donnerstag wird der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen derweil von den US-Börsen, die ihre Rekordjagd zu Wochenbeginn verhalten fortgesetzt haben. Sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Am Ende gingen sie jedoch wenig verändert aus dem Handel.

Der technologielastige Nasdaq-Index schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 18.403 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf 5.572 Zähler. Dagegen konnte der Dow-Jones-Index anfängliche Kursgewinne nicht verteidigen und gab leicht auf 39.344 Punkte nach.

Die japanischen Aktienmärkte sind der Wall Street am Morgen ins Plus gefolgt. In Tokio steigt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel um 2,2 Prozent auf 41.672 Punkte. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,3 Prozent im Plus.

Der Euro zeigt sich im asiatischen Handel kaum bewegt. Aktuell tendiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0831 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.367 Dollar und damit 0,2 Prozent mehr.

Die Ölpreise geben etwas nach, nachdem Hurrikan Beryl zwar eine wichtige Ölförderanlage in Texas getroffen, aber weniger Schaden angerichtet hat als erwartet. Rohöl der Nordseesorte Brent verbilligt sich um 0,2 Prozent auf 85,55 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notiert 0,3 Prozent schwächer bei 82,06 Dollar.

Unter den Einzelwerten im DAX rückt die Airbus-Aktie in den Fokus. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat bei den Auslieferungen von Jets im Juni etwas zugelegt. Der DAX-Konzern übergab 67 Maschinen an die Kunden, wie er am Montagabend in Toulouse mitteilte. Im Mai hatte Airbus nur 53 Flugzeuge geschafft und daraufhin vor rund zwei Wochen seine Jahresziele gesenkt.

Die US-Luftfahrtbehörde lässt in gut 2.600 Boeing-Flugzeugen die Sauerstoff-Masken überprüfen, weil sie wegen Problemen mit Klebematerial verrutschen können. Der Fehler könne die Funktionsfähigkeit der Technik beeinträchtigen, warnte die Aufsichtsbehörde FAA in einer gestern veröffentlichten Anordnung. Es habe mehrere Berichte gegeben, wonach sich die Einheiten mit Sauerstoffmasken verschoben hätten. Betroffen sind ältere und neue Varianten des Modells Boeing 737.