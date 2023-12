marktbericht Leichte Kursgewinne voraus US-Zinshoffnungen stützen den DAX Stand: 20.12.2023 07:42 Uhr

Hoffnungen auf mittelfristig sinkende US-Zinsen und gute Vorgaben von den Überseebörsen dürften zur Wochenmitte auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt stützen. Große Sprünge sind im DAX aber erst einmal nicht drin.

Eine beeindruckende Gewinnserie an der Wall Street dürfte auch den DAX zur Wochenmitte den Rücken stärken. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte derzeit 0,1 Prozent höher bei 16.762 Punkten. Das Börsenbarometer würde damit an seine Vortagesgewinne von 0,6 Prozent zunächst anknüpfen können.

Damit bleibt die Hoffnung auf eine kleine Weihnachtsrally nach der großen Rekordjagd erhalten. Der DAX war vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben auf 17.003 Punkte geklettert. Doch dann bremste die EZB die Zinseuphorie am Markt und leitete damit eine Konsolidierung ein - just im Umfeld des Großen Verfallstags, der ohnehin immer für mittelfristig bedeutsame Marktwendepunkte gut ist.

Weiter beeindruckend bleibt derweil die jüngste Gewinnserie an der Wall Street mit nun neun Tagen im Plus im Dow Jones Industrial. Vor einer Woche hatte die US-Notenbank die erhofften Zinssenkungssignale für 2024 gesendet. "Die Zinspolitik der Fed bleibt 2024 entscheidend für die Märkte", schreiben Experten der Schweizer Bank UBS. Im Fokus liege inzwischen das Tempo von Zinssenkungen. Hier seien aber bereits deutliche Schritte eingepreist.

Die Aussicht auf mittelfristig fallende Zinsen hatte die Wall Street auch gestern gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher auf 37.557 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 15.003 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4.768 Punkte zu.

Der starke Handelsschluss an der Wall Street schiebt am Morgen auch die japanischen Börsen an. Unterstützung für die Aktienkurse kommt zusätzlich von der Schwäche des Yen gegenüber dem Dollar. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schließt 1,4 Prozent höher bei 33.676 Punkten.

Dagegen gibt die die Börse in Shanghai nach der Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank aktuell um 0,5 Prozent nach. Die Notenbank hatte die Leitzinsen heute wie allgemein erwartet unverändert gelassen.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar leichte Stärke. Parallel dazu gibt der Euro etwas nach auf 1,0964 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.041 Dollar - und damit in etwa so viel wie am Vortag.

Am Rohölmarkt tendieren die Preise am Morgen nach den jüngsten deutlichen Anstiegen seitwärts. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet derzeit 79,28 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr. Nach den Angriffen der Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer werden diese nun über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet.

Das bedeute nicht nur bis zu zehn Tage mehr Fahrzeit, sondern auch bis zu einer Million Dollar mehr an Treibstoff für jede Hin- und Rückfahrt zwischen Fernost und Nordeuropa, kommentiert Peter Sand, Chefanalyst der Schiffahrts-Analyseplattform Xeneta.

Am deutschen Aktienmarkt rückt die Cropenergies-Aktie in den Fokus. Der Mutterkonzern Südzucker will seine strauchelnde Tochter komplett übernehmen und anschließend von der Börse nehmen. Das Unternehmen kündigte am Abend ein Delisting-Erwerbsangebot für alle noch nicht Südzucker gehörenden Aktien an. Der Angebotspreis dürfte bei 11,50 Euro in bar je Anteilschein liegen. Am Dienstag war das Papier bei 6,81 Euro aus dem Handel gegangen.

Der Internetanbieter United Internet erwartet für das neue Jahr mehr Gewinn und Umsatz: Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) werde voraussichtlich auf 1,42 Milliarden Euro steigen. Für dieses Jahr geht United Internet von 1,29 Milliarden Euro aus. United Internet prognostiziert für 2024 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 6,5 Milliarden Euro (Prognose 2023: etwa 6,2 Milliarden Euro).

Der Telekommunikationskonzern 1&1 rechnet nach einem erwarteten Gewinnrückgang im laufenden Jahr für 2024 wieder mit einem Wachstum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte um rund 10 Prozent steigen. Im laufenden Jahr erwartet 1&1 655 Millionen Euro nach gut 693 Millionen 2022. Damit ist das Unternehmen optimistischer als Analysten, die bisher für 2024 im Schnitt lediglich 680 Millionen auf dem Zettel haben.

Nach dem Einstieg von Saudi Telecom (STC) bei Telefonica will Spanien Anteile an dem spanischen Telekomkonzern erwerben. Die Regierung in Madrid will über die Staatsholding Sepi eine Beteiligung von bis zu zehn Prozent an Telefonica kaufen. "Die Anwesenheit eines staatlichen Hauptaktionärs wird die Stabilität der Eigentumsverhältnisse des Unternehmens stärken", teilte das Haushaltsministerium gestern mit.

FedEx hat Anleger mit seiner Geschäftsentwicklung und Aussagen zum kommenden Jahr enttäuscht. Der Logistik-Konzern senkte seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr und rechnet nun mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich. Zuvor hatte das Unternehmen auf Erlöse auf Vorjahresniveau gehofft. Im nachbörslichen US-Handel sackten die Aktien um fast acht Prozent ab.