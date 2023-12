Führungswechsel bei Chemiekonzern Asien-Vorstand wird neuer Chef von BASF Stand: 20.12.2023 13:48 Uhr

Das Rennen um den Chefposten bei BASF ist gelaufen. Der langjährige Vorstandschef Martin Brudermüller übergibt die Verantwortung 2024 an Markus Kamieth. Technologiechefin Melanie Maas-Brunner verlässt das Unternehmen.

Der bislang für das Asiengeschäft zuständige Topmanager Markus Kamieth wird der neue Vorstandschef beim weltgrößten Chemiekonzern BASF. Das teilte das Unternehmen heute mit. Ende April kommenden Jahres soll der 53-Jährige die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller antreten.

Der promovierte Chemiker Kamieth arbeitet bereits seit 1999 für BASF, seit 2017 ist er Mitglied des Vorstands. Derzeit sitzt er in Hongkong. Kamieth habe während seiner beruflichen Stationen in Deutschland, den USA und Asien "hervorragende Ergebnisse" erzielt, so Aufsichtsrats-Chef Kurt Bock zu der Personalentscheidung. Er vereine "strategischen Weitblick sowie operative Umsetzungsstärke" und werde den Geschäften von BASF neue Impulse geben.

Brudermüller wird Chefkontrolleur bei Mercedes-Benz

Martin Brudermüller (62) war seit 2018 Vorstandschef. Bei BASF nimmt er mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. April Abschied. Brudermüller soll danach den Mercedes-Benz-Aufsichtsrat führen.

Der designierte Vorstandschef Kamieth war nur einer der Favoriten für den Führungsposten bei BASF. Auch Technologiechefin Melanie Maas-Brunner wurde unter Beobachtern hoch gehandelt. Maas-Brunner, die auch Arbeitsdirektorin und Standortleiterin des Stammwerks Ludwigshafen ist, verlässt das Unternehmn nach 26 Jahren. Ihren bis Ende Januar 2024 laufenden Vertrag will sie nach Angaben von BASF nicht verlängern.

Männer-Tradition bei BASF geht weiter

Dazu hieß es von Aufsichtsratschef Kurt Bock: "Der Aufsichtsrat bedauert den über einen längeren Zeitraum gereiften Wunsch von Melanie Maas-Brunner, sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen zu wollen."

Damit geht die Tradition bei BASF mit Männern an der Unternehmensspitze weiter. Vor Brudermüller gab es zehn Vorstandsvorsitzende bei BASF - allesamt Männer seit der Gründung des Chemiekonzerns durch Friedrich Engelhorn 1865. Traditionell sind die Konzernleiter Eigengewächse des Ludwigshafener Unternehmens.

Auch für Maas-Brunner ist bereits eine Nachfolge als Arbeitsdirektorin gefunden: Katja Scharpwinkel (54), die zum Februar Vorstandsmitglied wird, soll die Aufgabe übernehmen. Sie ist derzeit Leiterin der Region Europa, Naher Osten, Afrika. In den Vorstand rückt zum März zudem Anup Kothari (55) auf, derzeit Leiter des Unternehmensbereichs Nutrition & Health.