Marktbericht Leichte Gewinne erwartet Die erstaunliche Resilienz des DAX Stand: 23.02.2023 07:40 Uhr

Der DAX nimmt wieder Kurs Richtung 15.500-Punkte-Marke. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich damit angesichts anhaltender Zinssorgen einmal mehr überraschend widerstandsfähig.

Der DAX dürfte etwas höher in den Handelstag starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,4 Prozent im Plus auf 15.455 Punkte. Gestern war der DAX zunächst bis auf 15.247 Punkten gefallen, bevor er sich letztlich deutlich stabilisieren konnte.

DAX in engen Begrenzungen gefangen Damit verharrt der DAX weiterhin in der engen Handelsspanne der vergangenen beiden Wochen. "Aus technischer Sicht brennt weiterhin im DAX so lange nichts an, wie der Markt über 15.240 Punkten handelt", ist Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Broker CMC Markets, überzeugt. Umgekehrt gilt aber auch: Erst ein Ausbruch über die obere Begrenzung der Trading-Zone bei 15.553 Punkten könnte dem DAX nun zu einem nachhaltigen Aufwärtsschub verhelfen.

Wall Street nach Fed-Protokollen uneinheitlich Auch an der Wall Street blieb die Lage gestern wackelig. Immerhin schaffte der technologielastige Nasdaq ein kleines Plus und rückte 0,1 Prozent auf 11.507 Punkte vor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging dagegen 0,3 Prozent tiefer auf 33.045 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3991 Punkte ein. Im Fokus stand das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Es zeigte große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar. Über eine Zinspause war laut Mitschrift nicht gesprochen worden. Die Experten der Credit Suisse sehen keine neuen geldpolitischen Signale für den von Zinssorgen geprägten Markt. Die Fed bleibe fokussiert auf Inflationsrisiken, und die Wirtschaftsdaten seit dem Meeting hätten ihre restriktive Haltung noch untermauert, hieß es.

Börse Tokio geschlossen Die asiatischen Aktienmärkte bewegten sich am Morgen in der Nähe ihrer Sieben-Wochen-Tiefststände. Anleger befürchten, dass die Zinssätze weiter steigen und hoch bleiben müssten, um die Inflation zu bremsen. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Die japanischen Märkte sind wegen eines nationalen Feiertags geschlossen.

Euro und Gold stabilisieren sich Der Euro zieht im asiatischen Handel um 0,2 Prozent auf 1,0621 Dollar an. Der Dollar hatte gestern im Nachgang der Veröffentlichung der Fed-Protokolle Stärke gezeigt. Parallel dazu war die europäische Gemeinschaftswährung zeitweise knapp unter 1,06 Dollar gerutscht. Auch beim Goldpreis deutet sich eine sachte Gegenbewegung an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1829 Dollar und damit 0,2 Prozent mehr als am Vorabend.

Deutsche Telekom mit Umsatz- und Gewinnschub Im DAX rückt die Aktie der Deutschen Telekom in den Fokus. Die Dollar-Stärke hat dem Telekomkonzern im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnschub beschert. Die Erlöse seien um 6,1 Prozent auf 114,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Bonner Konzern mit. Der Netto-Gewinn habe um 55 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro zugelegt.

SAP will Dividende erhöhen SAP will wie erwartet weniger Gesamtdividende auszahlen als im Vorjahr, die reguläre Ausschüttung aber erhöhen. Die Aktionäre des DAX-Schwergewichts sollen je Papier 2,05 Euro erhalten, wie es am Abend vom Konzern in Walldorf nach einem Beschluss von Aufsichtsrat und Vorstand hieß. Unterdessen will Hasso Plattner seinen Aufsichtsratsvorsitz spätestens 2024 abgeben.

Mercedes-Benz setzt Hoffnungen in eigene Autosoftware Der Autobauer Mercedes-Benz rechnet sich für die geplante eigene Autosoftware große Geschäftschancen aus. Bis Ende der Dekade soll sich der softwaregetriebene Umsatz im Konzern auf einen hohen einstelligen Milliarden-Euro-Betrag vervielfachen, wie das Unternehmen gestern anlässlich einer Präsentation zum neuen Softwarebetriebssystem "MB.OS" im kalifornischen Sunnyvale mitteilte.

Freenet lässt Dividendenjäger jubeln Das Wachstum margenstarker Serviceumsätze und Zuwächse im Mobilfunk- und im TV-Geschäft haben Freenet 2022 einen Gewinnanstieg beschert. Als Dividende sollen für 2022 je Aktie 1,68 Euro an die Anleger fließen, nach 1,57 Euro für das Jahr davor. Damit ergibt sich für Aktionäre eine Dividendenrendite von rund sieben Prozent. Das Papier ist seit jeher bei Dividendenjägern beliebt.

Nvidia will mit Cloud-Dienst für künstliche Intelligenz punkten Der Chipkonzern Nvidia profitiert vom Boom bei Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Nun soll ein Cloud-Angebot dafür das Geschäft ausbauen. Im vergangenen Quartal übertraf Nvidia trotz deutlicher Rückgänge bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen.

Ebay nimmt sich viel vor Der Onlinehändler Ebay zeigt sich für das erste Quartal optimistischer als von Experten erwartet. Der US-Konzern sagte nach US-Börsenschluss einen Quartalsumsatz zwischen 2,46 und 2,50 Milliarden Dollar voraus. Ebay setzt auf kostenbewusste Kunden, die sich angesichts der hohen Inflation und drohenden Rezession für gebrauchte und runderneute Artikel interessieren.