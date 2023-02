Marktbericht DAX mit kleinen Verlusten erwartet Vorsicht auf dem Parkett Stand: 22.02.2023 07:31 Uhr

Auch heute dürften sich die Investoren am Aktienmarkt mit Käufen zurückhalten. An der Börse geht die Sorge um, dass die Notenbanken die Zinsen weiter erhöhen könnten. Am Abend werden Signale aus den USA erwartet.

Der DAX dürfte nach vorbörslichen Indikationen bei 15.375 Punkten in den XETRA-Handel am Morgen starten. Das entspricht einem moderaten Abschlag von 0,2 Prozent. Gestern hatte der Leitindex bereits Verluste von rund einem halben Prozent hinnehmen müssen.

Wall Street unter Druck Im Vergleich zu den Abschlägen an der Wall Street gestern Abend, war das Minus in Deutschland aber eher gering: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am 2,1 Prozent tiefer auf 33.129 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,5 Prozent auf 11.492 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte zwei Prozent auf 3997 Punkte ein. Nachdem die Wall Street am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war, lösten gestern positive Wirtschaftsdaten neue Zinserhöhungsängste aus. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 50,2 Punkte von 46,8 im Januar und erreichte damit den höchsten Stand seit acht Monaten.

Weitere Zinsschritte durch die US-Notenbank? Das Protokoll der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) der vergangenen Zinssitzung wird heute Abend veröffentlicht. Womöglich enthält es Hinweise auf eine straffere Zinspolitik, wie viele Beobachter fürchten: "Die Anleger sind aufgewacht und realisieren inzwischen, dass in den USA weitere Zinserhöhungen erforderlich sein werden - vielleicht sogar drei kurz hintereinander, um die Preisspirale einzudämmen, meint etwa Marktexpertin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Asiens Börsen folgen abwärts Auch an den asiatischen Börsen folgen die Indizes am Morgen den US-Märkten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,3 Prozent tiefer bei 27.116 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,1 Prozent und lag bei 1976 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Euro hält sich noch Am Devisenmarkt bleibt die Spannung über die Zinspolitik in den USA ebenfalls hoch. Der Euro hält sich noch knapp unter seinem Vortagesstand bei 1,0655 Dollar. Schneller steigende Zinsen in den USA lassen die US-Währung für Investoren tendenziell attraktiver werden.

Ölpreis kaum verändert Wenig Bewegung gibt es am Rohstoffmarkt. Die Ölpreise notieren annähernd auf dem gestrigen Niveau. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 82,50 Dollar. Die Feinunze Gold notiert bei 1839 Dollar.

Fresenius will FMC nicht mehr voll bilanzieren Am deutschen Aktienmarkt stehen am Morgen die Abspaltungspläne bei Fresenius und seiner Tochter FMC im Fokus. Bis zum Jahresende soll der Dialyse-Spezalist FMC von einer AG & Co KGaA in eine normale Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt werden, wie Fresenius mitteilte. Damit müsste Fresenius die Tochter nicht mehr voll bilanzieren. Fresenius will sich dann vor allem auf die Medikamentensparte Kabi sowie die Klinikkette Helios konzentrieren. FMC leidet unter Personalmangel und steigenden Kosten, weshalb auch Fresenius seine Ziele für 2022 mehrfach senken musste. Die Aktien beider Unternehmen notieren im DAX.

Deutsche E-Autos verkaufen sich in China schlecht Elektroautos der deutschen Hersteller haben sich in China laut einem Medienbericht im vergangenen Jahr schlecht verkauft. So habe der Elektro-Marktanteil von Volkswagen bei gerade einmal 2,4 Prozent gelegen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf ihm vorliegende Versicherungsdaten aus der Volksrepublik. BMW, Mercedes und Audi seien mit 0,8, beziehungsweise 0,3 und 0,1 Prozent sogar an der Ein-Prozent-Hürde gescheitert. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 2022 in China 5,7 Millionen Elektroautos zugelassen. Nur etwa 200.000 davon ließen sich deutschen Marken zuordnen.

Neue Großaktionärin bei ProSiebenSat.1 Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 aus dem MDAX hat eine neue Großaktionärin. Renáta Kellnerová hat inklusive Finanzinstrumenten eine Beteiligung von 9,1 Prozent. Ihre PPF-Gruppe hält nun direkt 9,01 Prozent an ProSiebenSat.1, den Rest kann sie über Umwege erwerben. Die PPF-Gruppe betreibt nach eigenen Angaben mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Kellnerová hatte die PPF-Gruppe gemeinsam mit ihren vier Kindern nach dem Tod ihres Mannes Petr Kellner geerbt. Kellner war im März 2021 bei einem Hubschrauberabsturz in Alaska ums Leben gekommen.