Marktbericht Start auf Vortagesniveau erwartet Stillstand an der Börse Stand: 21.02.2023 07:56 Uhr

Die Seitwärtstendenz beim deutschen Leitindex hält auch heute zunächst an. Weil die US-Leitbörse gestern geschlossen war, fehlt es auf dem Börsenparkett an Impulsen. Anleger warten weiter ab.

Bei 15.473 Punkten dürfte der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handel auf XETRA starten, das entspricht fast exakt dem gestrigen Schlussstand. Damit kommt der Index auch heute wohl nicht näher an sein Jahreshoch von 15.658 Zählern heran.

Keine Impulse aus New York Gestern mussten die deutschen Börsen ohne Unterstützung von den US-Märkten auskommen. Wegen eines Feiertages waren die New Yorker Handelsplätze geschlossen. Aus Asien kommen am Morgen eher durchwachsene Vorgaben für den europäischen Handel. Der japanische Nikkei-Index verlor rund 0,2 Prozent auf 27.473 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 2001 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Zinsangst geht wieder um An den Aktienmärkten ist zuletzt die Angst vor weiter steigenden Leitzinsen wieder gestiegen. Sie schwebe wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten, so Marktstratege Christian Henke vom Handelshaus IG. Bislang gilt für den US-Schlüsselsatz ein Wert von 5,3 Prozent als Maximum. Anfang Februar waren Marktteilnehmer noch von einem Zinsgipfel unter fünf Prozent ausgegangen. Und auch die Europäische Zentralbank (EZB) muss aus Sicht von Experten wohl die Zinsen weiter anheben. Analysten gehen davon aus, dass die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten US-Notenbank-Sitzung auf eine weitere Straffung der US-Geldpolitik hindeuten wird.

Euro weiter unter 1,07 Dass die US-Notenbank noch einmal kräftig an der Zinsschraube drehen könnte, spiegelt sich auch am Devisenmarkt wider. Der Euro hat weiterhin einen schwierigen Stand gegenüber dem US-Dollar. Die Europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen unverändert mit 1,0695 Dollar.

Öl wieder billiger Klar unter dem gestrigen Niveau bewegen sich im frühen Handel die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit mit 82,90 Dollar rund ein Prozent weniger als gestern. Der Preis für eine Feinunze Gold bewegt sich mit 1840 Dollar auf dem Vortagesniveau.

Kurzarbeit bei Mercedes Im DAX sorgt am Morgen Mercedes-Benz für Aufmerksamkeit. Der Konzern hat trotz Milliardengewinn für sein Werk in Bremen Kurzarbeit beantragt. Das bestätigte eine Konzernsprecherin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" laut Vorabbericht. Dem Betriebsrat zufolge sind von Anfang März an etwa 700 Mitarbeiter des Stuttgarter Premiumherstellers über elf Arbeitstage betroffen. 2022 hatte Mercedes Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Das Betriebsergebnis kletterte 2022 um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro und damit stärker als erwartet. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 150 Milliarden Euro zu.

Kosten drücken BHP-Gewinn Ein Rückgang der Eisenerzpreise sowie ein Anstieg der Produktionskosten haben dem weltgrößten Bergbaukonzern BHP im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch beschert. Das bereinigte Ergebnis aus den fortgeführten Geschäften ist in den sechs Monaten bis Ende Dezember um 32 Prozent auf 6,60 Milliarden Dollar von 9,72 Milliarden Dollar im Vorjahr gefallen. Damit verfehlte BHP die Erwartungen der Analysten, die mit 6,82 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich der Konzern jedoch optimistisch, da die wirtschaftliche Aktivität in China und die Nachfrage nach Rohstoffen wieder zunehme.