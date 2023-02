Marktbericht Kursverluste erwartet Bullenfalle im DAX? Stand: 13.02.2023 07:37 Uhr

Nach dem enttäuschenden Wochenschluss dürfte der deutsche Leitindex DAX auch die neue Börsenwoche mit Verlusten beginnen. Sind die Anleger etwa in eine Bullenfalle getappt?

In der neuen Börsenwoche dürfte der DAX an seine jüngsten Verluste anknüpfen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 15.286 Punkten. Am Freitag war der DAX bereits um 1,4 Prozent auf 15.308 Punkte gefallen.

Gegenbewegung im DAX nach Fehlausbruch? Der Anstieg auf ein neues Jahreshoch bei 15.659 Zählern in der Vorwoche droht damit, sich als Bullenfalle, also als Fehlausbruch auf der Oberseite, zu entpuppen. Der DAX hat seither bereits wieder über 300 Punkte eingebüßt. Eine alte Börsenregel lautet: "False breaks are followed by fast moves" - auf Fehlausbrüche folgen demnach dynamische Gegenbewegungen. Märkte zwischen US-Inflation und Geopolitik gefangen Wie es im DAX in der neuen Börsenwoche weitergeht, das dürfte aber auch von wichtigen Konjunkturdaten abhängen. Die wichtigsten Impulse für den Börsenhandel könnte morgen die Veröffentlichung der US-Inflationsrate für Januar liefern. Dieser kommt mit Blick auf die nach wie vor hohe Unsicherheit über die Geldpolitik der Fed zentrale Bedeutung zu. Darüber hinaus läuft die Berichtssaison hierzulande weiter. Hinzu kommen neue mögliche geopolitische Spannungen zwischen den USA und China nach dem Abschuss eines weiteren nicht identifizierten Flugobjekts über Nordamerika.

Dow und Nasdaq mit gemischten Signalen Die US-Börsen hatten sich zum Wochenschluss uneinheitlich gezeigt. Während ein unerwartet starker Anstieg der Verbraucherstimmung die Laune beim Dow-Jones-Index etwas aufhellen konnte, drückten US-Wachstumsunternehmen die Nasdaq am Freitag ins Minus. Der Dow Jones gewann 0,5 Prozent auf 33.869 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 11.718 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4090 Punkte zu.

Nikkei mit Verlusten, China-Börsen im Plus Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen gemischte Signale. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,9 Prozent tiefer bei 27.427 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte dagegen 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent, unterstützt von guten Daten zur Kreditvergabe der Banken.

Euro und Gold am Morgen nicht gefragt Im asiatischen Devisenhandel ist der Dollar gefragt. Parallel dazu fällt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0666 Dollar. Seit ihrem Hoch bei 1,1032 Dollar zu Beginn des Monats hat die europäische Gemeinschaftswährung bereits über drei Cent eingebüßt. Die Feinunze Gold kostet aktuell mit 1860 Dollar 0,1 Prozent weniger.

Commerzbank strebt zurück in den DAX Am deutschen Aktienmarkt rückt die Commerzbank-Aktie in den Fokus. Das Institut strebt nach fast viereinhalb Jahren zurück in die erste deutsche Börsenliga. Am Donnerstag (16.2.) legt die Commerzbank die detaillierte Bilanz für 2022 vor, am Abend des folgenden Tages will die Deutsche Börse bekanntgeben, wer für Linde in den Deutschen Aktienindex nachrückt. Die Zahlen sprechen für die Commerzbank.

Mercedes-Betriebsratschef kritisiert Zeitplan für Euro 7 Mercedes-Betriebsratschef Ergun Lümali hat die Pläne der EU-Kommission für die Abgasnorm Euro 7 kritisiert. "Der Einführungstermin ist unrealistisch und passt nicht zur Transformation der Werke", sagte Lümali der dpa. Derzeit ist vorgesehen, dass die Regeln ab Mitte 2025 für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in Kraft treten sollen. Laut Lümali benötigten die technischen Lösungen dafür deutlich mehr Zeit.

VW-eigenes Betriebssystem bereits teilweise im Einsatz Einzelne Teile des insgesamt verzögerten eigenen Auto-Betriebssystems von Volkswagen sind in manchen neuen Konzernmodellen inzwischen im Einsatz. "Wir haben schon einige Elemente des späteren VW.OS in den aktuellen Fahrzeuganläufen für die neue Generation von Audi- und Porsche-Modellen", sagte Thomas Fleischmann, Leiter eines Software-Teams für das so bezeichnete System.

BMW zufrieden mit Gewinnentwicklung im Jahr 2022 Der Autobauer BMW blickt zufrieden auf die Gewinnentwicklung im abgelaufenen Jahr. Auf die Frage von "Focus Money", ob die versprochenen Ergebnisziele für 2022 geschafft und der Rekordgewinn eingefahren worden sei, antwortete Finanzchef Nicolas Peter: "Sonst würden wir hier nicht so entspannt sitzen". BMW habe keinen Grund gehabt, seine Prognosen zu korrigieren.

Frankfurter Flughafen startet mit mehr Passagieren ins Jahr Ein Jahr nach dem zweiten Corona-Winter hat das Passagiergeschäft am Frankfurter Flughafen im Januar kräftig zugelegt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte knapp 3,7 Millionen Fluggäste und damit 65,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Niveau von Januar 2019 vor der Corona-Pandemie belief sich der Rückstand auf 21,3 Prozent.

Leoni rechnet mit hoher Belastung durch Finanzprobleme Der hoch verschuldete Automobilzulieferer Leoni rechnet angesichts seiner nötigen Refinanzierung mit erheblichen Belastungen. Der Wertberichtigungsbedarf lasse sich nicht konkret beziffern, es sei aber "nicht auszuschließen, dass es sich um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich handelt", teilte Leoni am Freitagabend mit.

TUI setzt sich verbindliche Emissionsziele Der Reisekonzern TUI will seine Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase reduzieren und hat verbindliche Ziele bis 2030 für die Bereiche Airlines, Hotels und Kreuzfahrtschiffe festgelegt. Bei den TUI-Fluggesellschaften, die für rund 80 Prozent der konzerneigenen Emissionen stehen, soll es bis dahin um 24 Prozent verglichen mit dem Wert von 2019 nach unten gehen.