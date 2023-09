marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet Schadensbegrenzung im DAX? Stand: 29.09.2023 07:33 Uhr

Der DAX steuert auf eine verheerende Monatsbilanz zu. Immerhin: Am letzten Handelstag im September könnten die deutschen Standardwerte ihren gestern eingeschlagenen leichten Erholungskurs fortsetzen.

Der DAX steht am letzten Handelstag des Monats vor leichten Kursgewinnen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.345 Punkten. Sie dürften damit ihren Erholungskurs zunächst fortschreiben. Tags zuvor hatte der DAX letztlich 0,7 Prozent auf 15.324 zulegen können, nachdem er im frühen Handel noch auf ein Monatstief von 15.139 Zählern gefallen war.

Die scharfe Kehrtwende im gestrigen Handelsverlauf schürt zwar kurzfristig Hoffnungen. Allerdings bleibt der DAX übergeordnet charttechnisch angeschlagen. Erst eine Rückeroberung der Tiefs vom Juli und August bei 15.456/15.469 würde den ärgsten Druck von den deutschen Standardwerten nehmen und die DAX-Bullen wieder zurück ins Spiel bringen.

Frische Impulse für die Kurse könnten im Handelsverlauf von den Verbraucherpreisen in der Eurozone kommen, die um 11 Uhr veröffentlicht werden. Tags zuvor hatte die - auch wegen eines Basiseffekts - deutlich gesunkene deutsche Inflationsrate bereits für Erleichterung unter den Anlegerinnen und Anlegern gesorgt. Die Zinssorgen konnten etwas gedämpft werden.

Rückenwind für den DAX kommt auch von der Wall Street. Dort hatten die Investoren gestern ihre Zinssorgen beiseitegeschoben und sich zurück an den Aktienmarkt getraut. Sinkende Bondrenditen und der gefallenen Ölpreis stützten die Kurse. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 33.666 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 13.201 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4.299 Punkte zu.

Von den asiatischen Aktienmärkten kommen am Morgen uneinheitliche Signale. So drückten in Japan Zinssorgen abermals die Kurse. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,5 Prozent tiefer. Dagegen geht es an der Börse in Shanghai zur Stunde 0,1 Prozent aufwärts.

Der Euro zieht im asiatischen Devisenhandel 0,2 Prozent an auf 1,0581 Dollar und setzt damit seinen Erholungskurs fort. Zur Wochenmitte war die europäische Gemeinschaftswährung noch bis auf 1,0489 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.865 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen die Commerzbank-Aktie in den Fokus. Das Geldhaus setzt sich für die nächsten Jahre ehrgeizigere Ziele und will seine Anteilseigner stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollen in Summe drei Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet werden. "Um dies zu erreichen, wird die Ausschüttungsquote für 2024 mindestens 70 Prozent betragen", teilte die Commerzbank nach Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat mit.

Ein von dem Finanzunternehmen ACG unterstütztes milliardenschweres Geschäft der Autobauer Volkswagen und Stellantis mit dem brasilianischen Bergbauunternehmen Glencore über den Kauf von zwei Minen für Batterierohstoffe ist geplatzt. Wie die in London gelistete Börsenhülle (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) gestern erklärte, war trotz aller Bemühungen keine Einigung über die Überarbeitung des Übernahmevertrags erzielt und der Vertrag somit beendet worden.

Bei der Stahlsparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp könnte einem Pressebericht zufolge bald der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky einsteigen. Vertreter des Industriekonzerns führten mit diesem vertiefte Gespräche, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen. Nach derzeitigem Stand solle Kretinsky einen Anteil von 50 Prozent an der Sparte erhalten und Thyssenkrupp AG in gleicher Höhe beteiligt bleiben.

Ein Rückgang im Heimatmarkt USA hat im vergangenen Quartal die Geschäfte des Sportartikel-Riesen Nike gebremst. Die US-Erlöse sanken im Jahresvergleich um zwei Prozent auf gut 5,4 Milliarden Dollar. In anderen Regionen gab es dagegen Zuwächse, sodass der weltweite Umsatz um zwei Prozent auf 12,94 Milliarden Dollar zulegte. Unter dem Strich sank der Gewinn um ein Prozent auf 1,45 Milliarden Dollar, wie Nike gestern nach US-Börsenschluss mitteilte.

Eine US-Behörde wirft Tesla in einer Klage vor, rassistische Beleidigungen gegen schwarze Arbeiter zugelassen zu haben. Auch sei der Elektroauto-Hersteller gegen einige betroffene Beschäftigte vorgegangen, die sich dagegen gewehrt hätten, heißt es in der gestern veröffentlichten Klageschrift der Behörde EEOC (Equal Employment Opportunity Commission). Von Tesla gab es zunächst keine Reaktion auf die Vorwürfe.