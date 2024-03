marktbericht Rekordjagd vorerst beendet Weitet sich der Rückschlag im DAX aus? Stand: 05.03.2024 07:42 Uhr

Nach sieben Handelstagen mit Rekordhochs in Folge ist die Gewinnserie im DAX gerissen. Auch heute wird der Leitindex zunächst niedriger erwartet. In dieser Woche stehen derweil wichtige Ereignisse an.

Nachdem der DAX gestern seine Gewinnserie beendet hat, könnte sich der Rückschlag heute noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den Leitindex vor dem Auftakt 0,3 Prozent tiefer auf 17.668 Zähler.

Aufgrund von Gewinnmitnahmen hatte der DAX gestern 0,1 Prozent verloren. Zuvor war es ihm gelungen, sieben Handelstage in Folge immer neue Bestmarken aufzustellen. Am Freitag hatte das Börsenbarometer mit seinem Rekordhoch von 17.816 Punkten das Jahresplus auf gut sechs Prozent hochgeschraubt.

Weil die Bilanzsaison in den USA so gut wie beendet ist, verschiebt sich der Fokus am Markt nun wieder zunehmend auf die Geldpolitik. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht und Auftritten des Notenbank-Chefs Jerome Powell vor dem US-Kongress stehen in den kommenden Tagen wichtige Termine an.

Am Donnerstag steht zudem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda, bei der erneut mit einer Pause gerechnet wird. Anlegerinnen und Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann die Währungshüter um Präsidentin Christine Lagarde die Zinswende einläuten werden.

Auch an der Wall Street waren neue Höchststände gestern ausgeblieben. Der Leitindex Dow Jones fiel um 0,25 Prozent zurück. Auch die Technologietitel gaben insgesamt leicht nach. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,42 Prozent, nachdem er am Freitag ein Allzeithoch erreicht hatte.

Der marktbreite S&P-500-Index konnte dagegen zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch markieren, büßte aber schließlich 0,1 Prozent auf 5.130 Punkte ein. In den USA stehen am "Super Tuesday" im Präsidentschaftswahlkampf parteiinterne Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten an.

Der japanische Leitindex hat seine Rally ebenfalls heute beendet. Nach fünf Gewinnwochen in Folge hatte der Nikkei gestern erstmals die Marke von 40.000 Punkten übersprungen und ist seit Jahresbeginn um 19 Prozent gestiegen. Nun notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,03 Prozent tiefer bei 40.098 Punkten.

Die Börse in Shanghai reagierte derweil positiv auf die Ankündigung der Regierung in Peking, auch in diesem Jahr an einem Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent wie im Vorjahr festzuhalten und legte zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent.

"Die ersten Ankündigungen des Nationalen Volkskongresses deuten darauf hin, dass große fiskalische Anreize vorerst vom Tisch sind", sagte James Kniveton, leitender Devisenhändler für Unternehmen bei Convera. "Stabilität bleibt der wichtigste Faktor in der chinesischen Politik, und die bisherigen Ankündigungen scheinen dieser Philosophie zu entsprechen."

Der Euro hat die Kursgewinne der beiden vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0851 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Gebremst wurde der Euro durch eine allgemein etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem an den US-Börsen zuletzt weitere Höchststände ausgeblieben waren.

Am Abend entscheidet die Deutsche Börse über die künftige DAX-Zusammensetzung. Aufstiegskandidat Lufthansa könnte es im Rennen um einen Platz in der ersten Börsenliga schwer haben, da der mögliche Absteiger Zalando im Februar kursmäßig Boden gutgemacht hat.

Der Außenwerbespezialist Ströer will die Dynamik aus einem starken Weihnachtsgeschäft mit ins neue Jahr nehmen. 2024 dürfte das organische Umsatzwachstum im Konzern deutlich über dem Vorjahreswert von 7,5 Prozent liegen, sagte Co-Konzernchef Christian Schmalzl. Bereinigt um Wechselkurseffekte und Übernahmen dürfte der Erlös des Kerngeschäfts rund um Außenwerbung im ersten Quartal um bis zu 15 Prozent anziehen. In dem Segment verortet Ströer auch seine digitale Außenwerbung: Nach Konzernangaben legte der Teilbereich zum Ende 2023 um ein Drittel zu.

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy rechnet nach einem Rekordumsatz im vergangenen Jahr mit einem etwas langsameren Wachstum. Der Erlös soll 2024 auf 2,3 Milliarden Euro bis 2,5 Milliarden Euro anziehen, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Das entspräche einem Plus von 30 bis 40 Prozent und damit etwas weniger als 2023. Der Erlös mit rezeptfreien Medikamenten dürfte dabei im laufenden Jahr nur noch im Bestfall so stark wachsen wie zuletzt. Analysten hatten bislang das untere Ende der Konzernumsatzspanne erwartet.

Der US-Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices kann seinen speziell für den chinesischen Markt entwickelten KI-Prozessor offenbar doch nicht in die Volksrepublik exportieren. AMD habe versucht, vom US-Handelsministerium grünes Licht für den Verkauf des Chips für Künstliche Intelligenz (KI) nach China zu bekommen, berichtete die Agentur "Bloomberg News". Der Chip habe eine geringere Leistung als jene, die AMD außerhalb Chinas verkaufe, und sei speziell für die Einhaltung von US-Exportbeschränkungen entwickelt worden. Der Prozessor sei jedoch immer noch zu leistungsstark, zitierte der Bericht US-Regierungsvertreter.

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat bei Untersuchungen der Boeing-Fertigung nach einem Beinahe-Unfall Probleme bei der Qualitätsaufsicht gefunden. Verstöße gegen Vorgaben habe es unter anderem bei der Überwachung der Produktion, dem Umgang mit Bauteilen sowie der Produktkontrolle gegeben, teilte die FAA gestern mit. Die Behörde nimmt sowohl Boeing als auch den Rumpf-Zulieferer Spirit Aerosystems unter die Lupe.