Stromausfall in Tesla-Werk Linksextremisten wollen Brandanschlag verübt haben Stand: 05.03.2024 13:05 Uhr

Am Morgen fiel der Strom in Teilen Brandenburgs aus - auch das Tesla-Werk ist betroffen. Es wurde evakuiert, die Produktion steht still. Eine linksextreme Gruppe erklärte nun, einen Strommast in Brand gesteckt zu haben.

Die als linksextremistisch eingestufte "Vulkangruppe" hat sich zu einem "Anschlag auf die Stromversorgung" nahe der Tesla-Fabrik bei Berlin als Protest gegen den US-Autobauer bekannt. "Wir haben heute Tesla sabotiert", heißt es in einem Schreiben der Gruppe. Die Brandenburger Polizei geht von Brandstiftung aus, der Staatsschutz des Landeskriminalamts nahm die Ermittlungen auf.

Die "Vulkangruppe" stand bereits im Jahr 2021 im Verdacht, einen Brandanschlag auf die Stromversorgung der Tesla-Baustelle verübt zu haben. Sie warf Tesla damals auf der Internetseite Indymedia.org vor, Tesla sei weder grün, ökologisch noch sozial.

Der Verfassungsschutz Brandenburg schrieb in seinem Bericht 2021 über das Bekennerschreiben. Dort hieß es außerdem: "In den vergangenen Jahren hatten mehrmals Linksextremisten als 'Vulkangruppen' Brandanschläge in Berlin verübt."

Behörden ermitteln bereits wegen Brandstiftung

Die Polizei hatte zuvor bereits erklärt, sie gehe von einem Brandanschlag aus. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach dem Stromausfall seit dem Morgen still. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin wurde in der Frühe evakuiert.

Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sprach von einem Anschlag. "Sollten sich die ersten Erkenntnisse bestätigen, handelt es sich um einen perfiden Anschlag auf unsere Strominfrastruktur", teilte Stübgen mit. "Das wird Konsequenzen haben. Hier wurden Tausende Menschen von der Grundversorgung abgeschnitten und in Gefahr gebracht."

Strommast in Brand gesteckt

Die Täter hatten nach Ministeriumsangaben am frühen Morgen einen Hochspannungsmast in der Region im Osten Brandenburgs nahe Berlin mutwillig in Brand gesetzt. Das Feuer habe die Hochspannungsleitung so beschädigt, dass die Stromversorgung für die umliegenden Ortschaften und das nahe Tesla-Werk ausgefallen sei. Mittlerweile sie die Versorgung der umliegenden Gemeinden zumindest wieder hergestellt, teilte der Versorger Edis mit.

Das Landeskriminalamt nahm bereits Ermittlungen auf. Der betreffende Strommast stehe frei auf einem Feld und sei nicht umzäunt.

Dieser Mast für Hochspannungsleitungen bei Spreenhagen wurde in Brand gesetzt - und damit die Stromversorgung nicht nur der Teslafabrik, sondern auch Tausender Haushalte unterbrochen.

Keine Erkenntnisse über die Täter oder Täterinnen

Seit Tagen gibt es Proteste rund um das Werk. Rund 80 bis 100 Umweltaktivisten halten seit Donnerstag einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe der Fabrik besetzt, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung seines Geländes roden will.