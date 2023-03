Marktbericht DAX höher erwartet Bankensorgen lassen für den Moment nach Stand: 28.03.2023 07:32 Uhr

Ängste vor einer ausufernden Bankenkrise rücken in den Hintergrund. Dem DAX winken weitere Kursgewinne. Doch Experten warnen, dass Unsicherheit und Volatilität den Märkten noch eine Weile erhalten bleiben dürften.

Nachlassende Bankensorgen dürften dem deutschen Aktienmarkt erneut Kursgewinne bescheren. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte derzeit 0,4 Prozent höher bei 15.190 Punkten. Zu Wochenbeginn hatte der DAX bereits 1,1 Prozent auf 15.128 Stellen zulegen können. Ein Anstieg über das gestrige Tageshoch (15.185 Zähler) könnte nun für einen neuen Aufwärtsschub sorgen.

DAX-Anleger haben die 15.300 Punkte im Visier Aus technischer Perspektive bleibt weiterhin die Marke von 15.300 Punkten im Fokus. Alles, was sich darunter abspielt, ist nichts als eine Gegenbewegung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends. Mit einem Anstieg über 15.300 Punkte würde hingegen eine kleine Bodenbildung vervollständigt, die wiederum die Basis für einen Aufwärtstrend bereiten könnte. Angst vor Kreditklemme hält an Auch wenn sich die Märkte nach der gestern Morgen verkündeten Übernahme der kollabierten Silicon Valley Bank (SVB) durch die US-Bank First Citizens BancShares fürs erste beruhigt haben - die Furcht vor den Folgen einer ausufernden Bankenkrise ist noch nicht vom Tisch, gerade mit Blick auf die USA. Schließlich sind es vor allem die kleinen US-Regionalbanken, die für die Kreditvergabe zuständig sind. Kommen sie ins Straucheln, droht eine Kreditklemme mit verheerenden konjunkturellen Folgen. So sagte das Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, Philip Jefferson, dass der Stress bei kleinen Banken kleine Unternehmen am stärksten treffen könnte. Am Sonntag hatte bereits der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, gewarnt, dass die Probleme in der Bankenbranche und die Möglichkeit einer Kreditklemme die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA erhöhen.

Asien-Börsen kaum bewegt "Diese Phase der Ungewissheit, die wir erleben, wird wahrscheinlich noch einige Zeit andauern", betonte derweil Manishi Raychaudhuri von BNP Paribas. "Wir haben noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht." Er erwarte, dass die Volatilität an den globalen Märkten noch mindestens ein oder zwei Quartale anhalten wird. Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen wenige Impulse für den DAX-Handel. Kurz vor Handelsschluss in Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kaum verändert bei 27.436 Punkten. Auch die Börse in Shanghai tendiert seitwärts. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,1 Prozent.

Deal für Silicon Valley Bank stützt Wall Street Leicht positive Vorgaben kommen derweil von der Wall Street. Dort hatte gestern die SVB-Übernahme die Furcht vor weiteren Banken-Pleiten gemildert. Vor allem bei Bankwerten griffen US-Anleger zum Wochenanfang zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 32.432 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,5 Prozent auf 11.768 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3977 Punkte zu.

Euro weiter über 1,08 Dollar Im frühen Devisenhandel schwächelt der Dollar auf breiter Front. Parallel dazu zieht der Euro 0,1 Prozent auf 1,0813 Dollar an. Der Aufwärtstrend der europäischen Gemeinschaftswährung seit Mitte März ist weiter intakt. Für die Feinunze Gold werden am Morgen 1958 Dollar gezahlt.

Merck streicht in Darmstadt 200 Jobs Im DAX rückt die Merck-Aktie in den Fokus. Bei dem Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern nimmt der Abbau Hunderter Stellen am Stammsitz konkrete Züge an. Das Unternehmen streicht in der Forschung und Entwicklung der Pharmasparte 250 Stellen, davon rund 200 in Darmstadt. Darüber wurden die Beschäftigten am Montag auf einer Betriebsversammlung informiert, wie die dpa aus Unternehmenskreisen erfuhr.

Wieder Einschränkungen für Postbank-Kunden Von Freitag bis einschließlich Montag ist der vorletzte Schritt der Übertragung von Kundendaten der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank auf eine gemeinsame IT-Plattform geplant. Beim jüngsten Schritt rund um den Jahreswechsel hatten Kunden tagelang über große Probleme im Online-Banking geklagt. Die Deutsche Bank verspricht Postbank-Kunden bei der anstehenden dritten Welle der Umstellung der Technik besseren Service und schnellere Lösung von Problemen.

Warnstreiks bei VW-Zeitarbeitsfirma Knapp 2000 Beschäftigte der VW-Zeitarbeitsfirma Autovision haben gestern bei Warnstreiks mehr Geld und eine Behandlung auf Augenhöhe mit der Stammbelegschaft gefordert. Grund des Ausstandes ist der Gewerkschaft IG Metall zufolge die Unzufriedenheit mit dem bisherigen Angebot des Unternehmens in der laufenden Tarifrunde. Autovision ist im Konzern unter anderem für die Betreuung und Vermittlung von Leiharbeitern zuständig.

ProSiebenSat.1 gelingt offenbar TV-Rechte-Coup ProSiebenSat.1 ist im Wettbewerb um interessante Sport-Rechte ein Coup gelungen. Die Sendergruppe hat nach Informationen der dpa ein umfangreiches Paket für die U21-Europameisterschaften von der Europäischen Fußball-Union erworben. Der Vertrag der Tochtergesellschaft Seven.One Sports mit der UEFA soll im Lauf des Tages offiziell bekannt gegeben werden.