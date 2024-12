marktbericht Drohende Gewinnmitnahmen Endet jetzt die Rekordrally im DAX? Stand: 09.12.2024 07:27 Uhr

Nach der Rekordrally der vergangenen Tage sieht es zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst nicht nach neuen Bestmarken aus. Experten warnen vor Gewinnmitnahmen im DAX.

Der DAX steht den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge vor einem stabilen Start in die neue Woche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde bei 20.385 Punkten und damit auf Höhe seines Schlusskurses vom Freitagabend.

Vor dem Wochenende hatte der DAX bei knapp 20.426 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt, bevor den Käufern dann etwas die Puste ausging. An den ersten fünf Handelstagen im Dezember hatte die Vorweihnachtsrally den Anlegern insgesamt Kursgewinne von rund vier Prozent beschert.

Marktbeobachter warnen aber, dass es für den deutschen Leitindex in der neuen Woche etwas ungemütlicher werden könnte. Das Fundament der Kursrally sei zunehmend brüchig, schrieben die Experten von Index-Radar. Die Aufwärtsbewegung im DAX werde von eher wenigen Titeln getragen.

Technischen Experten zufolge befindet sich der DAX nach seinem deutlichen Anstieg binnen kürzester Zeit längst im überkauften Terrain - eine Gegenreaktion mit fallenden Kursen wäre vor diesem Hintergrund wenig verwunderlich.

Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erinnert an das Frühjahr, als der Leitindex ebenfalls deutlich überkauft gewesen war: Damals folgte eine mehrwöchige Konsolidierung. Auch die Experten der LBBW und Helaba sehen ein steigendes Risiko von Gewinnmitnahmen.

Von den Börsen in Übersee kommen eher durchwachsene Signale. So hat an der japanischen Börse der 225 Werte umfassende Nikkei-Index seine frühen Kursgewinne komplett aufgebraucht. Im späten Handel liegt das Tokioter Börsenbarometer wieder auf Vortagesniveau. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,3 Prozent im Minus.

An der Wall Street hatten die großen Indizes zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung gefunden. Der US-Standardwerteindex verabschiedete sich mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 44.642 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6.090 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,8 Prozent auf 19.859 Stellen an.

Der Euro ist mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Im asiatischen Devisenhandel gibt die europäische Gemeinschaftswährung 0,3 Prozent nach auf 1,0537 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.639 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

Am Rohstoffmarkt ziehen die Ölpreise an. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 0,4 Prozent auf 71,43 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert 0,5 Prozent fester bei 67,52 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt rückt die CompuGroup-Aktie in den Fokus. Der Finanzinvestor CVC will bei dem Medizinsoftware-Anbieter einsteigen. Das Unternehmen aus Koblenz bestätigte am Sonntag "fortgeschrittene Gespräche" mit CVC über ein milliardenschweres Übernahmeangebot und einen späteren Rückzug von der Börse. Laut CompuGroup hat CVC ein Angebot über 22 Euro je Aktie in Aussicht gestellt.

Europas größter Autobauer Volkswagen steht heute vor einem erneuten flächendeckenden Warnstreik. Parallel zur vierten Tarifrunde ruft die IG Metall zu befristeten Arbeitsniederlegungen an allen deutschen VW-Standorten außer Osnabrück auf. In Wolfsburg ist unmittelbar vor Verhandlungsbeginn eine Protestkundgebung mit der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner geplant.

Opfer eines groß angelegten Datendiebstahls bei Facebook vor einigen Jahren haben bald eine recht einfache Möglichkeit, kostenlos Schadenersatz einzufordern. Millionen in Deutschland lebende Betroffene könnten sich einer Sammelklage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta anschließen, kündigte der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin an.