marktbericht Schwacher Start erwartet DAX-Anleger zögerlich vor US-Jobdaten Stand: 06.12.2024 07:49 Uhr

Vor dem US-Jobbericht, der heute veröffentlicht wird, dürften sich die Anleger zurückhalten. Nach der Rekordserie der vergangenen Tage wird eine Atempause ohnehin immer wahrscheinlicher.

Der Broker IG taxierte den DAX vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 20.335 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von bis zu 0,7 Prozent auf 20.373,43 Zähler ein frisches Rekordhoch erreicht. Aus dem Handel ging er mit 20.358,80 Punkten nur knapp darunter - der sechste Gewinntag in Folge.

Langsam werden mahnende Stimmen lauter: "Der Deutsche Aktienindex gewinnt in nur fünf Handelstagen 1000 Punkte und bewegt sich damit ganz klar in eine Übertreibungsphase hinein", warnte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. "Eine solche Phase kann sicherlich noch ein paar Tage anhalten, aber auch jederzeit und von jetzt auf gleich von einer starken Korrektur abgelöst werden."

"Das wirtschaftlich und politisch schwierige Umfeld in Frankreich und Deutschland spielt an den Aktienmärkten offensichtlich keine große Rolle", heißt es im Tageskommentar der Helaba. Für Unterstützung sorgten indes Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen vonseiten der EZB und der Fed. Wie lange dies den Aufschwung am deutschen Aktienmarkt noch tragen werde, bleibe abzuwarten, so die Fachleute.

Das dürfte auch von aktuellen US-Konjunkturdaten abhängen. Die Marktteilnehmer warten heute auf die Daten vom US-Arbeitsmarkt. Sie hoffen, dass die Vorlage der Zahlen Hinweise auf den nächsten Schritt der US-Notenbank Fed liefert. Experten zeigten sich vorsichtig. "Wir erwarten, dass Sonderfaktoren wie das Wetter, das Ende des Boeing-Streiks und die Auswirkungen der US-Wahl die Interpretation der Arbeitsmarktdaten schwierig machen werden", schrieben die Ökonomen der französischen Großbank BNP Paribas.

"Unser Base-Case-Szenario ist allerdings nach wie vor, dass die Fed die Zinsen im Dezember weiter senkt", fügten sie hinzu. Die Märkte sehen eine 70-prozentige Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in diesem Monat und eine 30-prozentigen Chance auf eine Zinspause.

Die US-Börsen waren gestern von ihren Rekordhochs zurückgefallen, da die Anleger ihre Positionen im Vorfeld des Arbeitsmarktberichts anpassten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 44.765 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 6.075 Zähler und der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 19.700 Stellen nach.

Die asiatischen Börsen haben heute aufgrund der anhaltenden politischen Turbulenzen in Südkorea nachgegeben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent auf 39.097 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 2.728 Zählern. In Japan ließen offenbar auch die neuesten Zahlen für Verbraucherausgaben die Stimmung der Anleger sinken. Wie das japanische Innenministerium mitteilte, sanken die Ausgaben der Verbraucher im Oktober zwar langsamer als erwartet, jedoch blieben die allgemeinen Konsumtrends nach wie vor schwach und stellen weiterhin eine Herausforderung für die Politik dar.

Die Börse Shanghai gewann 1,2 Prozent auf 3.410 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,6 Prozent auf 3.983 Punkte.

Der US-Agrarchemie- und Saatgutkonzern Corteva will Bayer im brasilianischen Sojasamen-Markt deutlich mehr Konkurrenz machen. Brasilien sei der Zielmarkt für weiteres Konzernwachstum, erklärte Corteva-Chef Chuck Magro in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er sehe keinen Grund, warum "nicht 20 oder 30 Prozent der brasilianischen Sojaanbauflächen bis zum Ende des Jahrzehnts bedient" werden könnten. Aktuell ist vor allem Bayer in dem Land stark vertreten, das der weltweit größte Sojabohnen-Produzent ist.

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet will im laufenden Jahr dank eines Verkaufs überflüssiger IP-Adressen mehr erreichen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2024 zwischen 515 und 530 Millionen Euro liegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Bislang standen 500 bis 515 Millionen Euro auf dem Zettel nach einem Vorjahreswert von 500,2 Millionen Euro. An freien Barmitteln will der Vorstand nun 285 bis 300 Millionen Euro anhäufen. Bisher hatte dieser einen Zielkorridor von 270 bis 285 Millionen Euro kommuniziert.