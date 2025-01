marktbericht Nächstes Rekordhoch voraus DAX steuert auf 21.500 Punkte zu Stand: 24.01.2025 07:34 Uhr

Die Trump-Euphorie an den Börsen hält an. Nachdem der S&P 500 ein neues Rekordhoch aufgestellt hat, dürfte sich auch der DAX nicht lange bitten lassen. Der deutsche Börsenindex nimmt Kurs auf die 21.500-Punkte-Marke.

Die Rekordrally am deutschen Aktienmarkt geht weiter. Der DAX dürfte zum Wochenschluss eine neue Bestmarke aufstellen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde bei 21.512 Punkten. Damit würde der DAX seine erst gestern bei 21.423 Zählern aufgestellte Bestmarke locker übertreffen.

Der Aufwärtstrend im DAX ist weiter intakt, zugleich sendet das deutsche Börsenbarometer eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Zugleich warnen immer mehr Marktbeobachter davor, dass der DAX "heiß gelaufen" und "überkauft" sei. Anzeichen für Gewinnmitnahmen oder gar eine Korrektur lassen sich aber bislang nicht ausmachen.

Positive Vorgaben für den Handel hierzulande kommen einmal mehr von der Wall Street, wo wirtschaftsfreundliche Töne von Präsident Donald Trump und starke Firmenbilanzen den Kursen Auftrieb gaben.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,9 Prozent höher bei 44.565 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 6.118 Stellen und der Index der Technologiebörse Nasdaq 0,2 Prozent auf 20.053 Zähler.

Trump hatte in einer Rede per Video auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos seine "America First"-Politik bekräftigt. Er wolle die Inflation bekämpfen, Steuern senken, Bürokratie abbauen und für sinkende Zinsen sorgen. Gleichzeitig warb Trump für Investitionen von in- und ausländischen Konzernen in den USA. Wer dort nicht produziere, müsse mit Zöllen rechnen.

Insgesamt hatten Marktteilnehmer im Zuge seines Amtsantritts mit drastischeren Ankündigungen gerechnet - insofern überwiegt an den Märkten aktuell die Erleichterung. Ausgestanden ist das Thema aber deswegen noch lange nicht: Die Einführung von Zöllen könnte einen globalen Handelskrieg heraufbeschwören, den Preisdruck verstärken und das Tempo der geldpolitischen Lockerung der US-Notenbank verlangsamen, fürchten Experten.

Die Anleger an den asiatischen Börsen können sich den guten Vorgaben von der Wall Street derweil nicht entziehen. Die Börse in Shanghai gewinnt aktuell 0,6 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten um 0,7 Prozent zulegt.

In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 0,2 Prozent höher. Die Bank of Japan (BOJ) hat heute die Zinsen auf 0,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008 angehoben.

Die Ölpreise bleiben am Morgen deutlich unter 80 Dollar pro Barrel. Sie stehen unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, er werde Saudi-Arabien und die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) auffordern, die Ölpreise zu senken.

Am Rohstoffmarkt verbilligt sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,2 Prozent auf 78,12 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert 0,2 Prozent schwächer bei 74,44 Dollar.

Am Devisenmarkt wird der Dollar durch die neuen Trump-Aussagen weiter geschwächt. Im Gegenzug kann der Euro sich erholen. Im frühen Handel liegt die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0447 Dollar und damit 0,3 Prozent höher.

Am Edelmetallmarkt nimmt derweil Gold Kurs auf seine Bestmarke bei 2.790 Dollar. Das gelbe Edelmetall befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Am Morgen kostet die Feinunze Gold 2.775 Dollar - ein Plus von 0,7 Prozent.

Nach US-Börsenschluss öffnete Boeing seine Bücher. Man gehe nun von einem unerwartet hohen Verlust aus, teilte der Airbus-Rivale mit. Dies sei auf Belastungen in seiner Verteidigungssparte und durch einen Streik zurückzuführen. Boeing geht nun von einem Quartalsverlust pro Aktie von 5,46 Dollar aus. Analysten bislang ein Minus von 1,84 Dollar erwartet.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat in den USA eine überarbeitete Version seines Modells Y vorgestellt. Das Elektroauto wird laut der Website des Autobauers zu einem Einstiegspreis von 59.990 Dollar angeboten. Die Auslieferungen der neuen Version des Model Y sollen im März beginnen.

Texas Instruments (TI) hat mit seinem Gewinnausblick für das laufende erste Quartal die Experten enttäuscht. Pro Aktie würden zwischen 94 Cent und 1,16 Dollar erwartet, teilte der Spezialist für Analog-Chips am Donnerstag mit. Analysten hatten im Schnitt 1,17 Dollar vorhergesagt. Der US-Konzern verweist auf zunehmend volle Lager in wichtigen Automärkten.