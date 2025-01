"Stargate" Trump verkündet milliardenschweres KI-Projekt Stand: 22.01.2025 01:21 Uhr

US-Präsident Trump hat das KI-Projekt "Stargate" bekannt gegeben: Tech-Riesen, darunter ChatGPT-Entwickler OpenAI, wollen 500 Milliarden Dollar in den Ausbau Künstlicher Intelligenz investieren. Ein Dekret mit KI-Regeln hatte Trump zuvor abgeschafft.

Unter dem Namen "Stargate" hat US-Präsident Trump ein neues Infrastruktur-Projekt zur Künstlichen Intelligenz (KI) angekündigt, in das in den nächsten Jahren Investitionen von 500 Milliarden Dollar fließen sollen. Neben ChatGPT-Entwickler OpenAI sind Software-Riese Oracle und der japanische Technologie-Konzern Softbank mit an Bord.

Erster Fokus auf Medizinforschung

Die Partner wollen zunächst 100 Milliarden Dollar in das Gemeinschaftsunternehmen investieren, hieß es bei der Verkündung im Weißen Haus. Das Projekt solle mit Rechenzentren in Texas starten, sagte der als Trump-Unterstützer bekannte Oracle-Gründer Larry Ellison. Er verwies darauf, dass KI das Gesundheitswesen mit der Auswertung von Patientendaten verbessern werde.

OpenAI-CEO Sam Altman sagte, "Stargate" werde eines der wichtigsten Projekte für die USA werden. Er zeigte sich auch überzeugt, dass mit Hilfe von KI Krankheiten besser bekämpft werden können.

Trump verspricht 100.000 Jobs

Das Projekt werde 100.000 Jobs in den USA schaffen, sagte Trump. Softbank-Chef Masayoshi Son kündigte an, das Investitionsvolumen von 500 Milliarden Dollar solle in vier Jahren erreicht werden.

"Dieses monumentale Unterfangen ist eine überwältigende Vertrauenserklärung in Amerikas Potenzial unter einem neuen Präsidenten", erklärte Trump. "Stargate" werde die Infrastruktur aufbauen, darunter "kolossale Datenzentren", um die Fortschritte bei der Weiterentwicklung von KI-Anwendungen voranzutreiben.

KI-Dekret vorher abgeschafft

Trump hatte zuvor ein Dekret seines Vorgängers Joe Biden zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz aufgehoben. Die USA, in denen die bedeutendsten KI-Entwickler tätigt sind, haben somit keine gültigen staatlichen Richtlinien zur Entwicklung von KI-Modellen mehr.

Das US-Regelwerk sah vor, dass große KI-Entwickler wie OpenAI und Google ihre Sicherheitsbewertungen und weitere zentrale Informationen an Bundesbehörden weitergeben. Es beruhte jedoch weitgehend auf der freiwilligen Mitarbeit von Unternehmen. Große Technologiekonzerne unterstützten die Regelung, kleinere KI-Firmen - von denen viele Trump unterstützten - waren dagegen.