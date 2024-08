marktbericht Rezessionsängste an der Börse DAX nach Kurssturz in gefährlichem Terrain Stand: 02.08.2024 08:27 Uhr

Nach dem Kursrutsch gestern haben sich die Aussichten für den deutschen Aktienmarkt schlagartig eingetrübt. Der DAX läuft Gefahr, weiter an Boden zu verlieren. Die Marke von 18.000 Punkten steht zur Disposition.

Die Stimmung an den Börsen hat sich binnen eines Tages komplett gedreht: Seit gestern weht plötzlich ein Hauch von Panik übers Parkett, Rezessionsängste machen sich breit. Nach einem Kurseinbruch an der Wall Street und massiven Verlusten in Japan dürfte der DAX am letzten Handelstag der Woche an seine gestrigen Kursverluste anknüpfen.

Der Broker IG taxiert den Deutschen Aktienindex zur Stunde 0,8 Prozent tiefer bei 17.946 Punkten. Tags zuvor war das Börsenbarometer bereits um 2,3 Prozent auf 18.083 Zähler eingebrochen.

Sollte der DAX heute nun tatsächlich unter die Marke von 18.000 Punkten rutschen, so würde sich die technischen Perspektiven weiter eintrüben. Denn dann würde der DAX sogar aus seinem Abwärtstrendkanal nach unten herausfallen - eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung wäre die Folge.

Die Vorgaben von der Wall Street sind verheerend: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte büßte gestern 1,2 Prozent auf 40.347 Punkte ein. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,4 Prozent auf 5.446 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 2,3 Prozent auf 17.194 Stellen nach. Nach US-Börsenschluss ging es mit den US-Futures weiter steil bergab.

"Die Dynamik des US-Marktes hat sich über Nacht ins Negative gedreht, und die Sorgen über eine Rezession haben zugenommen", erklärt Yugo Tsuboi, Chefstratege bei Daiwa Securities.

Hintergrund sind überraschend schwache US-Konjunkturdaten: So war der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA im Juli auf 46,8 Punkte von 48,5 Zählern im Juni gesunken. Ökonomen hatten mit einem Anstieg gerechnet.

"Die Zahlen zeigen den Investoren, dass sich die Wirtschaft in einem schlechteren Zustand befinden könnte als bisher angenommen", erklärte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Die US-Konjunktursorgen schwappen auch über den Pazifik und sorgen für einen Kurssturz im Nikkei. Der japanische Leitindex notiert im späten Handel 5,1 Prozent tiefer und fällt damit auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten.

Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht richten, der heute am Nachmittag noch vor Wall-Street-Eröffnung veröffentlicht wird. Die Investoren erhoffen sich, davon weitere Hinweise auf den Zustand des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft im Allgemeinen zu erhalten. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Stellenaufbau von 175.000 nach 206.000 im Juni.

Der "sichere Hafen" Gold ist am Morgen gefragt. Die Feinunze Gold kostet 2.458 Dollar und damit 0,5 Prozent mehr. Das gelbe Edelmetall hatte bereits an den vergangenen Tagen klar zulegen können und hat nun bereits wieder sein Rekordhoch bei 2.484 Dollar im Visier. Der Euro liegt bei 1,0798 Dollar.

Die Ölpreise legen erneut zu, geopolitische Spannungen lassen die Angst vor Versorgungsunterbrechungen wieder aufflammen. Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,7 Prozent auf 80,04 Dollar je Barrel (159 Liter).

Mit einem milliardenschweren Sparprogramm will Intel die wirtschaftliche Talfahrt der vergangenen Jahre überwinden. Der kriselnde Chip-Hersteller kündigte gestern die Streichung von mehr als 15 Prozent der insgesamt etwa 125.000 Stellen an. Der Intel-Chef will außerdem Investitionen zurückfahren. Intel-Aktien brachen nachbörslich um rund 20 Prozent ein. Das war der stärkste Kursrutsch seit vier Jahren.

Apple hat im vergangenen Quartal etwas weniger Geld mit seinen iPhones gemacht - doch die iPad-Tablets konnten diese Lücke mehr als ausfüllen. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 85,5 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von rund 21,5 Milliarden Dollar in den Büchern - rund acht Prozent mehr als vor einem Jahr.

Der weltgrößte Online-Händler Amazon hat die Wall Street mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Anleger ließen die Aktie gestern im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als vier Prozent fallen. Amazon stellte für das laufende Vierteljahr Erlöse zwischen 154 und 158,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit einer Prognose von gut 158 Milliarden Dollar gerechnet.

Der französische Übernahmemarkt kommt in Schwung: Die Bank BNP Paribas befindet sich eigenen Angaben zufolge in Gesprächen mit der AXA, um den zweitgrößten Versicherer Europas für 5,1 Milliarden Euro zu schlucken. Das neue Unternehmen würde Vermögenswerte von etwa 1,5 Billionen Euro verwalten und damit zu einem der führenden Vermögensverwalter Europas aufsteigen.