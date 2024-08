Drohungen von Iran und Hisbollah Israel stellt sich auf Großangriff ein Stand: 02.08.2024 11:36 Uhr

Israel rechnet mit einem Großangriff des Iran, der Hisbollah und weiterer Milizen. US-Präsident Biden sicherte Regierungschef Netanyahu Beistand zu. Die Tötung von Hamas-Auslandschef Hanija nannte Biden nicht hilfreich.

Der Iran, die vom Iran gestützte Hisbollah im Libanon, die militant-islamistische Hamas: Sie alle haben angekündigt, sich an Israel für die Tötung ihrer Führungsfiguren rächen zu wollen. Das Land geht daher davon aus, dass es in den kommenden Tagen und Stunden Ziel eines Großangriffs werden könnte, an dem eventuell auch die aus dem Jemen operierenden Huthi beteiligt sein könnten.

Ein "sehr direktes Gespräch"

Bereits gestern hatte Israel seine Streitkräfte in höchste Abwehrbereitschaft versetzt und seine Flugabwehr einsatzbereit gemacht. Am Abend meldete die Hisbollah, sie habe den Norden Israels mit Raketen beschossen - laut den israelischen Streitkräften trafen die Geschosse aber lediglich unbesiedeltes Gebiet beziehungsweise konnten abgefangen werden.

Premier Benjamin Netanyahu hatte angekündigt, für jede Aggression gegen sein Land werde es "einen hohen Preis fordern". US-Präsident Joe Biden sicherte Netanyahu und Israel in einem Telefonat den Beistand der USA "gegen alle Bedrohungen aus dem Iran" zu. Zugleich mahnte er Bemühungen um eine Deeskalation der Lage an. Biden beschrieb das Telefonat, an dem auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris teilnahm, als "sehr direktes Gespräch".

Biden: Hanijas Tod "keine Hilfe"

Die USA sind der wichtigste Verbündete Israels, das seit einem Angriff der Hamas im Oktober 2023 gegen die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon kämpft. Angesichts der monatelangen Kämpfe mit außerordentlich hohen zivilen Opfern und der katastrophalen humanitären Lage in Gaza war der Druck auf Israels Regierung immer weiter gestiegen, den Konflikt politisch statt militärisch zu beenden und in einem ersten Schritt eine Waffenruhe zu vereinbaren. Auch, um die verbliebenen israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen freizubekommen.

Zuletzt waren innerhalb weniger Stunden der Hamas-Auslandschef Ismail Hanija in Teheran und Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr in einem Vorort von Beirut getötet worden. Tags darauf gab Israel bekannt, dass auch Hamas-Militärchef Mohammed Deif seit Mitte Juni tot sei. Zur Tötung Hanijas äußerte sich Israel nicht, Hamas und der Iran machen aber Israel für den Angriff in Teheran verantwortlich. Auf die Frage, ob Hanijas Tötung eine Waffenruhe zunichte gemacht habe, sagte Biden: "Es hilft nicht".

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hatte am Donnerstag von einer "neuen Phase" des Konflikts gesprochen und "Zorn und Rache" angedroht.

Türkei ruft Trauertag für Hanija aus

Unterdessen rief die Hamas zu einem "Tag des Zorns" im Westjordanland auf. Sie forderte die gläubigen Palästinenser auf, beim Freitagsgebet für Hanija zu beten und dann Protestmärschen anzuschließen.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief einen nationalen Trauertrag für Hanija aus, um "unsere Unterstützung für die palästinensische Sache und unsere Solidarität mit usnerne palästinensischen Brüdern" zu bekunden, schrieb er auf X. Er hatte Hanijas Tötung zuvor bereits verurteilt und Israel vorgeworfen, einen regionalen Krieg anzetteln zu wollen.

Hanija soll heute aus dem Iran nach Katar überführt und in der Hauptstadt Doha beigesetzt werden. Dort hatte er bis zuletzt gelebt.

Anders als zunächst berichtet soll Hanija laut einem Bericht nicht durch einen Luftangriff getötet worden sein: Die New York Times und das Wall Street Journal berichteten unter Berufung auf Informanten, er sei durch eine ferngezündete Bombe getötet worden. Den Attentätern sei es gelungen, den Sprengsatz in Hanijas Zimmer in einem bestens bewachten Gästehaus der Revolutionsgarden in Teheran zu schmuggeln. Der Sprengsatz sei mehrere Wochen lang unentdeckt geblieben.

Zusammen mit Hanija starb bei dem Anschlag auch ein Leibwächter. Den Berichten zufolge wurde der Anschlag von den Informanten als Folge eines katastrophalen Versagens der iranischen Geheimdienste und enorme Blamage für die Revolutionsgarden dargestellt.