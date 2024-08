liveblog Krieg in Nahost ++ Biden sichert Israel Unterstützung gegen Iran zu ++ Stand: 02.08.2024 02:34 Uhr

US-Präsident Biden hat Israel seine Unterstützung gegen jegliche Bedrohungen aus dem Iran zugesichert. CDU-Politiker Röttgen hält den Einfluss der Bundesregierung im Nahost-Konflikt für begrenzt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der Außenpolitiker Norbert Röttgen hält die Einflussmöglichkeiten der Bundesregierung im Nahost-Konflikt für begrenzt. Der Rheinischen Post sagte er: "Die Bundesregierung hat auf die Lage keinen Einfluss." Sie müsse sich aber auf die Möglichkeit einer Eskalation vorbereiten - etwa im Hinblick auf den Schutz deutscher Staatsangehöriger in der Region.

Zwar sehe er zunächst keine Gefahr für einen Flächenbrand in der Region, sagte Röttgen dem Blatt, allerdings gebe es zwei Einschränkungen, die die Lage extrem gefährlich machten. Der CDU-Außenpolitiker warnte: "Erstens können in einer so angespannten Situation Dinge ungewollt außer Kontrolle geraten. Zweitens ändern sich die Machtverhältnisse in dem Augenblick, in dem Iran die Atombombe hat."

Nach dem tödlichen Angriff auf den Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran hat US-Präsident Joe Biden Israel die Unterstützung der USA "gegen alle Bedrohungen aus dem Iran" zugesichert. Dazu gehörten auch die iranischen Stellvertreter-"Terrorgruppen Hamas, Hisbollah und die Huthis", erklärte das Weiße Haus nach einem Telefonat zwischen Biden und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu.

Vom Weißen Haus hieß es weiter, es sei um die Bemühungen gegangen, Israels Verteidigung gegen Bedrohungen zu unterstützen. Biden habe zudem die laufenden "Bemühungen um eine Deeskalation der Spannungen in der Region" betont.

Bei dem im Gazastreifen getöteten Korrespondenten des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera, Ismail al-Ghoul, handelt es sich nach Angaben der israelischen Armee um einen Hamas-Kämpfer. Kampfjets hätten al-Ghoul, ein Mitglied des militärischen Flügels der Hamas, getroffen und getötet, erklärte die Armee.

Al Jazeera hatte am Mittwoch erklärt, dass sein Korrespondent al-Ghoul und der Kameramann Rami al-Rifi während ihrer Berichterstattung über das Flüchtlingslager Al-Schati bei einem israelischen Luftangriff getötet worden seien. Den Tod der beiden bezeichnete der Sender in einer Erklärung als "kaltblütige Ermordung" und kündigte rechtliche Schritte an.

Der israelische Luftangriff auf den hochrangigen Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr vor zwei Tagen in Beirut war nach Angaben der israelischen Armee der einzige ausgeführte Luftangriff in jener Nacht in der Region.

Die Armee habe in der Nacht zum Dienstag im Libanon angegriffen und Fuad Schukr "in einem gezielten Luftangriff eliminiert", sagte Armeesprecher Daniel Hagari vor Journalisten.

Es habe "keine weiteren israelischen Luftangriffe mit Raketen oder Drohnen in dieser Nacht im gesamten Nahen Osten" gegeben, sagte Hagari auf Nachfrage.

Die Hisbollah im Libanon hat nach eigenen Angaben den Norden Israels mit Dutzenden Raketen angegriffen. Wegen Sicherheitsbedenken streicht die Lufthansa bis zum 8. August alle Flüge von und nach Tel Aviv. Die Entwicklungen vom Donnerstag zum Nachlesen.