Marktbericht Nach gelungenem Jahresauftakt DAX weiter im Aufwärtstrend Stand: 09.01.2023 07:39 Uhr

Nach einem wahrlich herausragenden Jahresauftakt stehen die Chancen auf Anschlussgewinne in der zweiten Börsenwoche gut. Der DAX dürfte noch einmal ein paar Punkte draufsatteln.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Start in die zweite Handelswoche ab. Der DAX dürfte da weitermachen, wo er in der ersten Woche des noch jungen Börsenjahres aufgehört hatte - mit deutlichen Kursgewinnen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,7 Prozent höher bei 14.706 Punkten.

Was für ein Jahresauftakt im DAX! An den ersten fünf Handelstagen des neuen Jahres hatte der DAX stolze 4,9 Prozent auf 14.610 Punkte hinzugewonnen. Dem Fünf-Tage-Indikator zufolge stehen nun die Ampeln auf Börsengewinne auch im Gesamtjahr auf Grün. Aus technischer Perspektive fasst der deutsche Leitindex mit Beginn der neuen Börsenwoche nun die Hochpunkte bei 14.700 Punkten ins Auge. Ein Anstieg über dieses Level würde eine weitere Bodenbildung abschließen, betont Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde den guten Jahresauftakt "vergolden".

Nachlassende Zinssorgen treiben Dow & Co. Rückenwind für den DAX kommt von der Wall Street. Dort hatte am Freitag ein solider US-Arbeitsmarktbericht bei abnehmendem Lohndruck hat die Zinssorgen der Anleger an der Wall Street vertrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 2,1 Prozent höher auf 33.630 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,6 Prozent auf 10.569 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,3 Prozent auf 3895 Punkte zu.

Kursgewinne in Asien, Tokio geschlossen Die guten Vorgaben von der Wall Street wirken sich auch positiv auf die asiatischen Börsen aus. Zudem hat China nach drei Jahren wieder seine Grenze eröffnet. Investoren setzen darauf, dass das der schwächelnden chinesischen Wirtschaft helfen könnte. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Die Börsen in Japan blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Gold auf Sechs-Monats-Hoch Der Dollar steht im asiatischen Devisenhandel angesichts nachlassender US-Zinserwartungen weiter unter Druck. Parallel dazu steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0679 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen bis zu 1879 Dollar und markiert damit den höchsten Stand seit sechs Monaten.

Mercedes-Benz setzt auf Indien Im DAX rückt die Mercedes-Benz-Aktie in den Fokus. Der Autobauer rechnet für dieses Jahr mit einem zweistelligen Wachstum seines Absatzes in Indien - obwohl wegen der schwächeren Rupie vermutlich die Preise steigen werden. Im vergangenen Jahr sei der Absatz um 41 Prozent auf den Rekordwert von 15.822 Fahrzeuge geklettert, sagte der Geschäftsführer von Mercedes-Benz India, Santosh Iyer, in einem Reuters-Interview.

Goldman Sachs streicht angeblich Tausende Stellen Goldman Sachs streicht Insidern zufolge Tausende Stellen. Die Pläne sollten ab Mittwoch umgesetzt werden, sagten zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen am Sonntag. Geplant sei zunächst die Streichung von etwas über 3000 Arbeitsplätzen, sagte einer der Insider. Die endgültige Zahl stünde aber noch nicht fest. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass 3200 Jobs gestrichen werden sollten. Goldman Sachs lehnte eine Stellungnahme ab.