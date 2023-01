Die starke Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt seit Jahresbeginn dauert an. Der DAX nimmt zum Wochenschluss erneut die Marke von 14.500 Punkten ins Visier.

Nach dem gelungenen Jahresauftakt lassen die DAX-Bullen nicht locker. Die gestrigen leichten Kursverluste könnten sich lediglich als kleine Atempause auf dem Weg gen Norden entpuppen. Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Am Morgen taxiert der Broker IG die deutschen Standardwerte 0,6 Prozent höher bei 14.527 Punkten.

Asiatische Aktien gefragt

Im Vorfeld der wichtigen US-Datenveröffentlichung zeigen sich derweil die Anleger an den asiatischen Börsen in Kauflaune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent höher bei 25.974 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.