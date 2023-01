Die Bullen wollen verloren gegangenes Terrain zurückerobern und den DAX nach dem gestrigen Kurseinbruch wieder über die Marke von 15.000 Punkten treiben. Doch kann ein versöhnlicher Wochenschluss gelingen?

Der DAX dürfte mit einen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte aktuell 0,6 Prozent höher bei 15.010 Punkten. Dabei dürfte es sich jedoch in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die zuvor erlittenen deutlichen Kursverluste von 1,7 Prozent handeln.

Gestern hatten in den USA aufgekommene Rezessionsängste und Aussagen von EZB-Vertretern zu weiteren Zinserhöhungen den DAX-Anlegern den Appetit auf Aktien gründlich verdorben. Nach der langen starken Jahresanfangsrally, die den deutschen Leitindex um rund neun Prozent in die Höhe befördert hatte, sahen viele Experten zudem die Zeit für Gewinnmitnahmen und womöglich auch eine kleine Korrektur gekommen.

Asien-Börsen trotzen schwachen US-Vorgaben

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Morgen trotz des Ausverkaufs an der Wall Street widerstandsfähig. Der japanische Nikkei schloss 0,6 Prozent höher bei 26.554 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.