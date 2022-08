Marktbericht Zinsangst geht um DAX vor neuem Kursrutsch Stand: 29.08.2022 07:42 Uhr

Nach dem Kurssturz am Freitag findet der DAX auch zu Beginn der neuen Woche keinen Boden. Der deutsche Aktienmarkt steht vor einem neuen Ausverkauf.

Der DAX dürfte mit einem kräftigen Abschlag in die neue Woche starten. Der Broker IG sieht die deutschen Standardwerte zur Stunde bei 12.786 Punkten, das ist ein Minus von 1,4 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs vom Freitag. Zum Wochenschluss war der DAX um 2,3 Prozent auf 12.971 Zähler eingebrochen.

DAX leidet weiter unter Jackson Hole Die Anleger sind auch zu Beginn der neuen Woche noch dabei, die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem viel beachteten Notenbankertreffen im amerikanischen Jackson Hole zu verarbeiten. Powell hatte die Anleger am Freitag auf einen harten Kampf gegen die Inflation eingestellt und Spekulationen auf ein gedrosseltes Tempo bei der Zinswende eine Absage erteilt. Damit zerstörte er die Hoffnungen einiger Anleger, dass die Fed den Märkten wie so oft in der Vergangenheit zu Hilfe eilen würde. Große Wahrscheinlichkeit für großen US-Zinsschritt "Die Aussagen waren falkenhaft, Powell drückt das Pedal voll durch, wenn es um die Bekämpfung der Inflation geht", sagte Marktstrategin Lindsey Bell vom Vermögensverwalter Ally. "Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass die Eindämmung der Inflation die wichtigste Aufgabe der Fed ist und dass der Leitzins auf ein restriktives Niveau von 3,5 bis 4,0 Prozent angehoben werden muss", betonte Jason England, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. Die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten auf der nächsten Sitzung der US-Notenbank im September war nach der Powell-Rede sprunghaft angestiegen. Mittlerweile liegt sie laut dem Fed Watch Tool der CME Group bei beeindruckenden 74,5 Prozent.

Ausverkauf an der Wall Street Die Aussicht auf eine länger anhaltende Periode steigender Zinsen in den USA hatte die Wall Street zum Wochenschluss auf Talfahrt geschickt. Die explodierenden Energiepreise mit einem Gaspreis auf Rekordhoch bereiteten den Investoren ebenfalls Bauchschmerzen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss drei Prozent tiefer auf 32.283 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 3,9 Prozent auf 12.141 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 3,4 Prozent auf 4057 Punkte ein.

Nikkei tief im Minus Das steigende Risiko aggressiver Zinserhöhungen in den USA drückt am Morgen auch die Kauflaune der Anleger in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,8 Prozent tiefer bei 27.851 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Euro nur noch knapp über 20-Jahres-Tief Die steigenden US-Zinserwartungen haben dem Dollar gegenüber allen wichtigen Währungen einen Schub gegeben. Im Gegenzug steht der Euro auch zu Wochenbeginn unter Druck: Im asiatischen Devisenhandel fällt die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 0,9915 Dollar und notiert damit ganz in Nähe ihres vor einer Woche markierten 20-Jahres-Tiefs.

Gold unter Druck Der steigende US-Dollar macht derweil Rohstoffe für Investoren aus dem Nicht-Dollar-Raum teurer und drückt so die Nachfrage. Darunter leidet auch der Goldpreis. Die steigenden US-Zinserwartungen lasten ebenfalls auf dem gelben Edelmetall, wirft es doch selbst keine Zinsen ab. Der Preis für die Feinunze Gold gibt am Morgen 0,7 Prozent auf 1722 Dollar nach.

Bayer entwickelt Hoffnungsträger Asundexian weiter Im DAX rückt am Morgen die Bayer-Aktie in den Fokus. Der Pharmakonzern will seinen Medikamentenkandidaten Asundexian gegen Schlaganfälle nun auch in zulassungsrelevanten Studien an einer breiten Patientengruppe testen. Auf Basis der Phase-II-Daten werde das Phase-III-Entwicklungsprogramm Oceanic gestartet, teilte der DAX-Konzern am Sonntag mit. Der Programmerfolg entscheidet darüber, ob das Mittel ein Nachfolger für Bayers Xarelto wird, einem anderen Gerinnungshemmer, der für Milliardenumsätze sorgt.

Hapag-Lloyd sieht Normalisierung der Lieferketten Der Chef der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, sieht klare Anzeichen für eine Normalisierung der angespannten Lieferketten. "Vor sechs Monaten war jedes unserer Schiffe drei- oder vierfach überbucht, jetzt sind die Schiffe vielleicht noch zu 20 Prozent überbucht. Das ist ein wesentlicher Indikator", sagte Habben Jansen der "Welt am Sonntag". Auch die Rücklaufzeiten für Leercontainer seien gesunken. Und die Lage in den Häfen habe sich ebenfalls weiter entspannt, von der Westküste der USA über Asien bis nach Südamerika.

Vodafone bringt "Slicing" auch in 4G-Netze Vodafone wird künftig auch in seinen 4G-Netzwerken eine Technologie einführen, bei der jede Anwendung genau das Stück vom Netz bekommt, das sie braucht. Das kündigte das Unternehmen heute in Düsseldorf an. Das sogenannte Network Slicing war bislang nur in den Netzen der fünften Mobilfunk-Generation (5G) verfügbar. Vodafone reagiert damit auf die Tatsache, dass verschiedene Netzanwendungen auch in den herkömmlichen LTE-Netzen (4G) sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, Datenraten oder Kapazitäten benötigen können.