Marktbericht DAX wohl kaum verändert Anleger halten sich zurück Stand: 26.07.2022 07:53 Uhr

Mit Blick auf die Geschäftszahlen großer Unternehmen, neue Wirtschaftsdaten und die US-Zinsentscheidung dürfte es an den Börsen heute zunächst ruhig zugehen. Der DAX startet wohl leicht schwächer.

Nachdem der DAX wegen der Ankündigung Russlands, die Gasexporte nach Deutschland weiter einzuschränken, gestern noch ins Minus rutschte, weitet er seinen leichten Rückschlag heute wohl zunächst etwas aus. Der Broker IG indizierte den deutschen Leitindex vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 13.182 Punkte.

In der Vorwoche hatte er sich noch deutlich erholt und eine erfolgreiche Börsenwoche mit einem Kursplus von fast genau drei Prozent beendet. Angesichts einer bewegten Woche mit jeder Menge Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen, aktueller Wirtschaftsdaten und der US-Leitzinsentscheidung hielten sich die Anleger nun aber zurück, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda.

Gazprom reduziert Gaslieferungen weiter

Schon zum Wochenauftakt hatte die Ankündigung weiter sinkender Gaslieferungen aus Russland dem DAX zugesetzt. "Hierzulande geht es vor allem um ein fast schon unvermeidliches Abwürgen des Wachstums durch hohe Energiepreise und eine Eskalation in der Gasversorgung", konstatierte Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Nur wenige Tage nach der Wiederaufnahme der Gaslieferungen hatte der russische Gaskonzern Gazprom gestern mitgeteilt, zur Wochenmitte den Gasfluss durch die Pipeline Nord Stream 1 auf nur noch rund 20 Prozent zu reduzieren. Mit Spannung haben Anleger zudem das zweitägige Treffen der US-Notenbank Fed im Blick. Trotz Rezessionssorgen rechnen Börsianer für morgen mit einem weiteren großen Zinssprung um 0,75 Prozentpunkte. Die Anhebung dürfte in den Preisen jedoch bereits enthalten sein, wichtiger wird aber wie stets der Ausblick der Notenbanker sein.

Zwei Tage vor dem Zinsschritt sind an den US-Börsen gestern die Tech-Werte erneut unter Druck geraten. Der technologielastige Index Nasdaq 100 weitete seine jüngsten Verluste etwas aus und fiel um 0,55 Prozent. Höhere Zinsen können insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Technologiefirmen die Finanzierungskosten steigen lassen. Auf der jüngsten Sitzung hatte die Fed ihren Leitzins bereits um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Ein noch größerer Schritt ist angesichts der hohen Inflation nicht auszuschließen, wurde zuletzt aber von mehreren Notenbankern eher abgelehnt.

Unterdessen nimmt auch die Berichtssaison an Fahrt auf. Einblick in die Bücher gewähren heute unter anderem die Deutsche Börse, der Konsumgüterkonzern Unilever und der Luxusgüterkonzern LVMH. In den USA startet die Bilanzsaison der großen Technologie-Konzerne mit den Quartalszahlen der Google- und YouTube-Mutter Alphabet und dem Software-Riesen Microsoft. Bei Alphabet erwarten Experten ein stockendes Umsatzwachstum, weil das Werbegeschäft unter dem drohenden Abschwung der Weltwirtschaft leidet. Microsoft hat bereits gewarnt, dass der starke Dollar das Geschäft getrübt habe.

Vor der Bekanntgabe der Geschäftszahlen gaben die Aktien von Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und der Facebook-Mutter Meta Platforms gestern zwischen 0,4 und 1,5 Prozent nach. Durch den nervösen Handel geriet die Nasdaq unter Druck. Besser hielten sich dagegen die Standardwerte. Der Leitindex Dow Jones ging mit einem moderater Gewinn von 0,28 Prozent aus dem Handel.

Die Börsen Chinas haben heute im Sog stärkerer Tech-Werte zugelegt. Für Rückenwind sorgte die Entscheidung des E-Commerce-Riesen Alibaba, neben New York nun auch ein Primärlisting in Hongkong anzustreben. Bislang gibt es in der Finanzmetropole nur ein Sekundärlisting, Anleger aus Festlandchina haben damit kaum Möglichkeiten die Papiere zu handeln. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann um 1,4 Prozent. In Japan fiel der Nikkei 225 kurz vor Handelsende indes um 0,1 Prozent.

Großbank UBS verfehlt trotz Gewinnplus Erwartungen

Die Schweizer Großbank UBS hat von April bis Juni 2022 den höchsten Gewinn eines zweiten Quartals seit zehn Jahren eingefahren. Mit Rückenwind durch einen Beteiligungsverkauf in Japan verbesserte der Weltmarktführer im Geschäft mit Reichen und Superreichen das Ergebnis unter dem Strich um fünf Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar, wie die UBS heute mitteilte. Der Zwischenbericht, mit dem das Zürcher Institut den Ergebnis-Reigen der europäischen Großbanken eröffnete, konnte die Markterwartungen aber nicht ganz erfüllen. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 2,4 Milliarden Dollar gerechnet.

Der größte US-Einzelhändler Walmart rechnet angesichts der hohen Inflation und des starken Dollars mit schlechteren Geschäften. Der Shopping-Riese teilte gestern Abend nach Börsenschluss mit, dass die steigenden Preise bei dringend benötigten Gütern wie Lebensmitteln und Benzin die Ausgabebereitschaft der Kunden bei anderen Produkten dämpften. Um insbesondere bei Kleidung die Lagerbestände weiter abzubauen, seien stärkere Rabatte nötig.

Walmart erwartet deshalb, dass der Betriebsgewinn im laufenden zweiten Geschäftsquartal um 13 bis 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert sinkt. Im gesamten Geschäftsjahr dürfte das Ergebnis um elf bis 13 Prozent fallen. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Kurseinbruch um acht Prozent. Walmart ächzt zudem unter dem starken Dollar. Der Konzern rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit milliardenschweren Umsatzbelastungen durch Wechselkurseffekte.

Die hohe Nachfrage nach Fachkräften hat die Geschäfte des Personaldienstleisters Amadeus Fire angekurbelt. Im ersten Halbjahr legten die Erlöse um 12,7 Prozent auf 201,1 Millionen Euro zu, während das operative Ergebnis (Ebita) um ein Prozent auf 29,8 Millionen Euro kletterte, wie das Unternehmen heute mitteilte. Der Vorstand geht davon aus, dass sich die Personalvermittlung erwartungsgemäß weiter entwickeln werde und bestätigte seine Jahresziele. Diese sehen ein Plus des Ebita um sieben bis neun Prozent vor.

Das Leipziger Porsche Werk wird im 20. Jahr seines Bestehens verstärkt zum Standort für Elektromobilität ausgebaut. Neben dem E-Macan, der ab 2023 in Leipzig in Serie gehen wird, soll ein neuer großer Geländewagen mit Elektroantrieb in Sachsen gebaut werden. Das Fahrzeug sei "im Luxussegment" angesiedelt, teilte Porsche mit. Medienberichten zufolge ist der Produktionsstart 2026 geplant.

Der Internet-Riese Amazon hebt die Gebühren für seinen Streamingdienst Prime wegen der hohen Inflation und gestiegenen Betriebskosten an. In Deutschland, Amazons zweitgrößtem Markt nach den USA, steigen die Kosten für eine jährliche Prime-Mitgliedschaft um 30 Prozent auf 89,90 Euro, teilte der Konzern gestern Abend mit. Die Änderungen treten ab dem 15. September für Neukunden oder Abo-Verlängerungen in Kraft. Amazon begründete die Preiserhöhungen mit "gestiegenen Inflations- und Betriebskosten" sowie einer schnelleren Bereitstellung und mehr Inhalten zum Streamen.