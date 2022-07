Der DAX ist immer noch dabei, seine jüngste 1000-Punkte-Rally zu konsolidieren. Am ersten Handelstag der neuen Börsenwoche dürfte es für den deutschen Leitindex erst einmal bergab gehen.

Negative Vorgaben von den Börsen in Übersee setzen den deutschen Leitindex zum Start in die neue Woche unter Druck. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,7 Prozent tiefer bei 13.166 Punkten.

Die Konsolidierung im DAX läuft damit weiter. In der Vorwoche hatte der DAX satte 3,0 Prozent zulegen können. In der Spitze beliefen sich die Kursgewinne seit dem markanten Tief bei 12.434 Zählern sogar auf über 1000 Punkte.

Am Mittwoch dürften die Währungshüter um Jerome Powell nach Ansicht vieler Experten nun einen weiteren Schritt in dieser ungewöhnlichen Größenordnung gehen. US-Finanzministerin Yellen sagte gestern dem TV-Sender NBC, die Inflation sei "viel zu hoch". Die jüngsten Schritte der Fed seien hilfreich für deren Bekämpfung.

Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgt überdies die in dieser Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank. Die Fed hatte im Juni das Niveau um 0,75 Prozentpunkte angehoben - der größte Zinsschritt seit 1994.

Auch aus fundamentaler Perspektive zwingen viele Belastungsfaktoren und Unsicherheiten die Anleger zu Wochenbeginn zur Zurückhaltung. So hegen einige Ökonomen und Analysten Zweifel, dass die in der Vorwoche wiederaufgenommenen Erdgaslieferungen durch Russland nun dauerhaft erfolgen werden.

Dow Jones schwächelte

Von den Börsen in Übersee kommen negative Vorgaben für den DAX-Handel. Enttäuschende Firmenzahlen aus dem Tech-Sektor hatten die Stimmung an der Wall Street am Freitag getrübt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 31.899 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3961 Punkte ein.