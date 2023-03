Marktbericht Weitere Gewinne erwartet DAX-Umkehr schürt Hoffnungen Stand: 03.03.2023 07:44 Uhr

Der DAX dürfte an seine jüngste Erholungsbewegung nahtlos anknüpfen. Gestern hatte das deutsche Börsenbarometer doch noch die Kurve bekommen und ins Plus gedreht. Können Anleger nun auf einen versöhnlichen Wochenschluss hoffen?

Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 15.375 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX im Laufe des Handelstages nach anfänglichen Verlusten bis auf 15.151 Zähler noch die Kurve bekommen und bei 15.328 Zählern leicht im Plus geschlossen.

DAX weiter auf Richtungssuche Dieses sogenannte "intraday reversal" macht technisch orientierten Anlegern nun kurzfristig Mut. Allerdings bleibt es weiterhin dabei: Solange der DAX nicht aus seiner Seitwärtsbewegung seit Anfang Februar ausbricht, ist mit einem nachhaltigen Richtungswechsel am deutschen Aktienmarkt nicht zu rechnen. Die Begrenzungen auf der Unter- und Oberseite liegen nun bei 15.151 respektive 15.553 Zählern.

S&P 500 und Nasdaq 100 verteidigen 200-Tage-Linien Leicht positive Vorgaben kommen von den US-Börsen. Diese hatten nach einer Berg- und Talfahrt gestern Abend fester geschlossen. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 konnten dabei ihre jeweiligen 200-Tage-Linien letztlich verteidigen, wenn auch mit Mühe.

Dow mit deutlichen Gewinnen Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 1,1 Prozent höher auf 33.003 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 11.462 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3981 Stellen zu. Händler begründeten die Kursaufschläge mit Äußerungen des Fed-Notenbankers Raphael Bostic, der für ein langsames und behutsames Vorgehen bei weiteren Zinserhöhungen plädiert hat.

Kursaufschläge im Nikkei Den positiven Vorgaben von der Wall Street können sich auch die Anleger an den asiatischen Börsen nicht entziehen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Zum Handelsschluss in Tokio lag das japanische Börsenbarometer 1,6 Prozent höher bei 27.928 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Euro weiter über 1,06 Dollar Im asiatischen Devisenhandel schwächelt der Dollar etwas. Parallel dazu zieht der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0612 Dollar an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1840 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als am Vorabend.

Ölpreise geben leicht nach Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84,65 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um elf Cent auf 78,05 Dollar.

Steigt Rheinmetall in den DAX auf? Am deutschen Aktienmarkt rückt zum Wochenschluss die Rheinmetall-Aktie in den Fokus. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer dürfte im März zur ersten Börsenliga stoßen. Der am frei handelbaren Aktienanteil gemessene Börsenwert des Rüstungskonzerns und Autozulieferers macht es wohl möglich. Mit seiner inzwischen auf rund 10,3 Milliarden Euro gestiegenen sogenannten "Freefloat-Marktkapitalisierung" verdrängt er Index-Experten zufolge den Dialysespezialisten FMC aus dem DAX. Zudem stehen voraussichtlich auch im MDAX, TecDAX und SDA weitere Platzwechsel an. Die Deutsche Börse wird sich heute Abend nach US-Börsenschluss äußern.

Infineon übernimmt kanadische GaN Systems Der Chipkonzern Infineon baut sein Geschäft mit neuartigen Leistungshalbleitern für Elektro-Anwendungen aus und übernimmt für 830 Millionen US-Dollar den kanadischen Hersteller GaN Systems. Der Kauf werde aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. GaN Systems hat seinen Hauptsitz im kanadischen Ottawa und beschäftigt mehr als 200 Menschen. Die Zustimmung der Behörden steht noch aus.

VW mit Aufsichtsratssitzung im Fokus Heute tritt der Aufsichtsrat von Volkswagen zusammen. Zum einen muss die Fünf-Jahresplanung zu Investitionen und der Belegung der Werke beschlossen werden. Zum anderen steht einem Insider zufolge die Entscheidung für ein eigenes Produktionswerk für die neue Marke Scout in den USA auf der Tagesordnung.

Mercedes beginnt mit Bau von Batterie-Recyclingwerk Mercedes-Benz will in Zukunft Batteriesysteme von Elektroautos wiederverwerten und beginnt mit dem Bau einer eigenen Recyclingfabrik im baden-württembergischen Kuppenheim. Heute Morgen soll nach Angaben des Unternehmens der Grundstein für das Werk gelegt werden. Geplant sei eine Kapazität von 2500 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien jährlich.

Lufthansa kehrt in Gewinnzone zurück Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr nach massiven Verlusten während der Corona-Pandemie wieder einen Gewinn eingeflogen: Der Nettogewinn lag bei 791 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt allerdings mit 875 Millionen Euro deutlich mehr erwartet.

Hochtief-Tochter baut Batteriefabrik in USA Der Baukonzern Hochtief beteiligt sich am Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos in den USA. Das Projekt des japanischen Herstellers Panasonic Energy in De Soto im Bundesstaat Kansas hat ein Investitionsvolumen von vier Milliarden US-Dollar. Die Hochtief-Tochter Turner Construction baut mit einem Partner die Großanlage, die 2025 die Produktion aufnehmen soll.

Werbefirma Ströer auf Wachstumskurs Der Werbeflächenvermarkter Ströer hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Ergebnis zugelegt. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) stieg um fünf Prozent auf 541 Millionen Euro, der Umsatz kletterte um neun Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Profitiert hat Ströer dabei auch vom starken Wachstum der digitalen Außenwerbung.

PVA-Tepla-Gründer steigt komplett aus Der Gründer und Hauptanteilseigner des Technologieunternehmens PVA Tepla will sich von seinem gesamten verbliebenen Aktienpaket trennen. Die PA Beteiligungsgesellschaft, die von Peter Abel und seiner Familie kontrolliert wird, bietet institutionellen Investoren bis zu 13,6 Prozent aller ausstehenden Aktien von PVA Tepla an. Das drückt die PVA-Tepla-Aktie in die Tiefe.