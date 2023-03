Fed sorgt für Ernüchterung an den Märkten

Enttäuschte Hoffnungen in Bezug auf die Zinspolitik und Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen haben die Börsen in den USA unter Druck gesetzt. Das dürfte auch die jüngste Erholungsbewegung im DAX abwürgen.

Trotz des jüngsten Bankenbebens hat die US-Notenbank den Leitzins erneut angehoben und Zinssenkungen im Jahresverlauf eine Absage erteilt. Im US-Senat sagte Yellen zudem, eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des Bankensystems sei kein Thema.

Ende der Erholungsrally im DAX?

Das hat der Wall Street Kursverluste beschert, in deren Sog heute auch der DAX geraten dürfte. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 15.178 Punkten. Damit dürfe die jüngste Erholungsrally im DAX fürs Erste enden, die den deutschen Leitindex von 14.458 Punkten am Montagmorgen bis knapp 15.300 Zähler gestern in die Höhe katapultiert hatte. Mit dem erneuten Rutsch unter die Unterstützung bei 15.200 Punkten trübt sich auch das technische Bild im DAX wieder etwas ein.

Bankenturbulenzen wirken wie Inflationsbremse

Fed-Chef Jerome Powell hatte gestern Abend all jenen einen Strich durch die Rechnung gemacht, die angesichts der Turbulenzen bei einigen Regionalbanken bereits auf ein Ende der Zinserhöhungen oder sogar auf Zinssenkungen in diesem Jahr gesetzt hatten. Die US-Notenbank setzte trotz des jüngsten Bankenbebens ihre Serie an Zinserhöhungen eisern fort. Sie erhöhte den Schlüsselsatz um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent.

Eigentlich wäre sogar angesichts der jüngsten Daten ein größerer Zinsschritt nötig gewesen, erklärte Powell auf der Pressekonferenz. Die Ereignisse im Bankensystem hätten aber zu einer Verschärfung der Kreditbedingungen geführt. Dies sei äquivalent zu Zinserhöhungen. "In gewissen Sinne hat das der Fed einen Teil der Arbeit abgenommen", erklären die Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz.

Noch ein Zinsschritt voraus?

Die Fed äußerte sich nun wesentlich vager, was mögliche weitere Anhebungen anbelangt. Der Zinsgipfel scheint in Reichweite. Die Fed-Oberen gehen nun nur noch von einem weiteren 25-Basispunkte-Schritt aus. An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Erhöhung auf der Sitzung im Mai auf 62 Prozent taxiert. Zuvor hatten viele Händler eigentlich gehofft, dass der Zinsgipfel mit der gestrigen Sitzung nun erreicht sein könnte.