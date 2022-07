Rezessionsängste und die Furcht vor einem Gas-Blackout halten den deutschen Aktienmarkt weiter in Schach. Trotz ihres gestrigen Scheiterns wagen sich die DAX-Bullen am Morgen aufs Neue hervor.

Der DAX dürfte mit einem kräftigen Aufschlag in den XETRA-Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,9 Prozent höher bei 12.887 Punkten. Damit läuft der nächste Stabilisierungsversuch im DAX.

Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex bereits einen Erholungsversuch in Richtung der 13.000-Punkte-Marke gestartet. Doch ohne die feiertagsbedingt geschlossene Wall Street ging den DAX-Bullen rasch die Puste aus. Der DAX musste letztlich alle Anfangsgewinne im Handelsverlauf wieder abgeben und schloss 0,3 Prozent im Minus bei 12.773 Punkten.

"Die in Europa, aber auch vor allem in Deutschland, drohende Gaskrise schwebt wie ein Damoklesschwert über der Frankfurter Börse", betont Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zu groß sei die Angst vor einem Notstand, sollte Nord Stream 1 nach den geplanten Wartungsarbeiten Ende des Monats nicht wieder ans Netz gehen.

Ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 12.920 Zählern würde nun das Tor in Richtung 13.000-Punkte-Marke im DAX wieder weit aufstoßen. Auf der Unterseite gilt es weiterhin, das in der Vorwoche markierte Drei-Monats-Tief bei 12.619 Zählern zu beachten. Es fungiert als wichtige Unterstützung oberhalb des Jahrestiefs (12.439 Punkte).

Nikkei mit Gewinnen, Shanghai im Minus

Von den Börsen in Asien kommen am Morgen uneinheitliche Vorgaben. Während der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,9 Prozent höher notiert, liegt die Börse in Shanghai 0,2 Prozent im Minus. Rückenwind für die Märkte kommt von frischen Konjunkturdaten aus China: Der dortige Dienstleistungssektor ist dem Caixin-Einkaufsmanagerindex zufolge im Juni so schnell gewachsen wie seit fast einem Jahr nicht mehr.