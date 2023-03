Wieder Unruhe an den Märkten Bankaktien stürzen erneut ab Stand: 24.03.2023 12:38 Uhr

Befürchtungen wegen der Lage am Finanzmarkt sind zurückgekehrt. Europäische Bankaktien fallen stark. Papiere der Deutschen Bank verlieren zweistellig, zugleich steigt der Preis von Kredit-Ausfallversicherungen.

Sorgen um den Bankensektor sind an den Finanzmärkten mit voller Wucht zurückgekehrt. Kurz vor dem Wochenende rauschte der Aktienkurs der Deutschen Bank heute zeitweise um bis zu 14 Prozent in den Keller. Auch Commerzbank-Aktien werden massenhaft verkauft, die Papiere liegen zeitweise bei minus 10 Prozent.

Über Nacht waren die Kosten sogenannter Credit Default Swaps in die Höhe geschnellt, also von Finanzinstrumenten, die den Halter von Anleihen gegen einen etwaigen Zahlungsausfall der Deutschen Bank absichern. Für die Absicherung eines 10 Millionen Euro schweren Pakets von Deutsche-Bank-Anleihen mussten dem Datenanbieter S&P Market Intelligence zufolge 173.000 statt 142.000 Euro gezahlt werden.

In ganz Europa Bankenwerte unter Druck

Europaweit verloren Bankaktien massiv. Im Index der größten europäischen Werte, dem Eurostoxx, lag die finnische Nordea-Bank mit mehr als 9 Prozent im Minus. Auch die Papiere der französischen BNP Paribas, der spanischen BBVA und der italienischen Unicredit büßten stark ein.

Die Skepsis von Anlegern gegenüber dem Bankensektor scheint nach dem Zusammenbrechen zweier kleinerer US-Banken sowie der Not-Übernahme der Schweizer Problembank Credit Suisse wieder zuzunehmen. Nach der staatlich vorangetriebenen Ad-Hoc-Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS am vergangenen Wochenende war zwischenzeitilich wieder etwas Ruhe im Finanzsektor eingekehrt.

Irreführende Aussagen verunsichern Märkte

Doch nachdem Mitte der Woche die US-Notenbank den Leitzins zur Bekämpfung der Inflation erneut angehoben hatte, kehrte die Nervosität in den Markt zurück. Zumal missverständliche Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen zur Einlage-Sicherung der Sparer zu Irritationen und einem Kursrutsch führte.

In Folge der Turbulenzen und Schwierigkeiten einzelner Geldinstitute in den USA und zuletzt auch in der Schweiz wurden Banken weltweit in Mitleidenschaft gezogen. Die Aktienkurs der Deutschen Bank ist innerhalb eines Monats um gut 30 Prozent gefallen.