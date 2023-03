Hintergrund Nach der Bankenrettung Die Angst vor der Kreditklemme Stand: 22.03.2023 14:13 Uhr

Kaum haben sich die Finanzmärkte beruhigt, kommen neue Sorgen auf: Banken könnten sich bei der Kreditvergabe zurückhalten. Die EZB-Bankenaufsicht warnt zudem vor einem steigenden Kreditausfallrisiko.

Von Bianca von der Au, tagesschau.de

Es steckt noch immer viel Unruhe im Finanzsystem. So sehen es verschiedene Marktbeobachter - etwa die Analysten der DZ-Bank, dem Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken. Einen Hinweis darauf sehen sie im jüngsten ZEW-Konjunkturbarometer. Bis Februar seien die Konjunktur-Erwartungen unter Finanzmarkt-Profis fünf Mal in Folge angestiegen. Nun sorge der Stress im Bankensystem für einen deutlichen Dämpfer, schreiben die DZ-Bank-Analysten.

Weiter heißt es: "Noch zeigen sich keine Auswirkungen auf deutsche Banken oder Geldhäuser des Euroraums. Die aktuelle Gemengelage zeigt aber, dass neben der noch immer hohen Inflation und den gestiegenen Zinsen eine nachhaltige Unsicherheit im Bankensektor Sand im Konjunkturgetriebe wäre."

"Banken werden in so einer Situation vorsichtiger"

Wenn die Banken also zurückhaltender bei der Kreditvergabe werden sollten, könnte das letzten Endes der Wirtschaft schaden, warnt Corporate Finance-Professor Michael Grote von der Frankfurt School im Gespräch mit dem Deutschlandfunk: "Banken werden in einer solchen Situation vorsichtiger, sie müssen vorsichtiger werden."

Auch Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der in Liechtenstein ansässigen privaten VP Bank, hält die Sorgen vor einer Auswirkung auf die Konjunktur für nicht unberechtigt. Dabei stehe weniger die Furcht vor weiteren Bankenschieflagen im Vordergrund als vielmehr die Frage, ob die Banken dies- und jenseits des Atlantiks nun nicht noch restriktiver werden. "Die Angst vor einem Credit Crunch geht um", sagte Gitzel mit Blick auf eine mögliche Kreditklemme - also einer unzureichenden Kreditvergabe der Banken an Unternehmen und Privathaushalte.

Banken sehen Rückgang der Kreditnachfrage

Bei den Banken selbst sei das derzeit kein Thema, heißt es auf Nachfrage von tagesschau.de bei verschiedenen Instituten. Dennoch erklärt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der als Deutsche Kreditwirtschaft stellvertretend für alle Bankenverbände antwortet: "Die Kreditvergabestandards bei Firmenkundenkrediten haben sich seit Herbst 2022 verschärft. Als Gründe nennen die Banken vor allem die schwierige konjunkturelle Situation und Branchenentwicklungen bei den Kunden."

Weiter heißt es: "Bei Krediten an private Haushalte haben sich die Kreditvergabestandards ebenfalls verschärft. Gleichzeitig ist aber auch die Kreditnachfrage der privaten Haushalte deutlich zurückgegangen." Dies dürfte auch auf die gestiegenen Refinanzierungskosten infolge der Zinswende zurückzuführen sein, so die Deutsche Kreditwirtschaft auf Nachfrage von tagesschau.de.

Die Commerzbank hatte schon im Februar bei ihrer Bilanzpressekonferenz gesagt, dass sie in diesem Jahr mit einem leichten Rückgang der Kreditvolumens rechne. Dies habe etwa mit der Abkühlung des Baufinanzierungsgeschäfts infolge der steigenden Zinsen zu tun. Insgesamt rechnet die Commerzbank aber damit, dass sie von den höheren Zinsen profitiere und ihr Zinsüberschuss in diesem Jahr steige.

Bundesbankpräsident Nagel fürchtet aktuell keine Kreditklemme

Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel befürchtet aktuell keine Kreditklemme. Es sei "zu früh", um zu diesem Schluss zu kommen, sagte Nagel im Interview mit der "Financial Times". Der deutsche Notenbankchef schloss darin nicht aus, dass die europäischen Banken nach den Turbulenzen um die angeschlagene Credit Suisse und der Pleite der Silicon Valley Bank bei der Kreditvergabe nun vorsichtiger werden.

Die Frage ist aus Sicht von Finanzprofessor Grote allerdings, ob sich die Wirtschaft nicht ohnehin gerade abkühle. "Wenn wir auf den Bausektor schauen, dann sehen wir das." Es sei schwer zu sagen, ob das ein Nachfrageproblem sei aus der Wirtschaft oder ein Angebotsproblem von Seiten der Banken.

Fakt ist: Seit 2019 - also vor Beginn der Corona-Pandemie bis zum vergangenen Jahr - ist in Deutschland die Zahl der Unternehmenskredite um 19 Prozent gewachsen, die der Privatkredite um 16 Prozent. Dabei gilt, dass die Deutschen recht gute Schuldner sind. Der Anteil so genannter ausfallgefährderter oder "fauler" Kredite sank zuletzt sogar leicht, unter ein Prozent - all das geht aus jüngsten Zahlen der Bundesbank hervor.

EZB-Bankenaufsicht ruft Geldhäuser zu Wachsamkeit auf

Die EZB-Bankenaufsicht ruft die Banken im Euroraum angesichts einer unsicheren Konjunkturlage zur Wachsamkeit auf. Im gestern vorgestellten EZB-Jahresbericht zur Aufsichtstätigkeit warnt der Chef-Bankenaufseher, Andrea Enria, wenn die Energiekrise nicht behoben werde, könne das Kreditrisiko bei Darlehen an Unternehmen mit stark energieabhängigen Geschäften steigen. Zudem sei die konjunkturelle Abschwächung Ende 2022 mit einem Wiederanstieg der Zahlungsausfälle von Unternehmen einhergegangen. Daher sei erhöhte Wachsamkeit gefordert hinsichtlich einer Verschlechterung der Kreditqualität.

Die im Juli 2022 von der EZB eingeleitete Zinswende im Euroraum ist nach Einschätzung der Bankenaufsicht nach Jahren der ultralockeren Geldpolitik insgesamt positiv für die Branche. Wenn sich die Konjunktur wie derzeit erwartet entwickele, würden sich weitere geordnete Zinsanhebungen wahrscheinlich günstig auf die Erträge auswirken, sagte der Chef-Bankenaufseher.

Empfindliche Banken trifft es zuerst

"Wenn wir jedoch vom Basisszenario abweichen und unvorteilhaftere Entwicklungen berücksichtigen, können die Dinge anders laufen", so Enria. Kreditnehmer könnten dann Probleme haben, ihre Schulden bei Portfolios zurückzuzahlen, die traditionell sehr empfindlich auf Kreditkosten reagieren. Im Fokus der Bankenaufsicht stünden dabei insbesondere Verbraucherkredite, Immobilienkredite und Kredite an hochverschuldete Unternehmen, sogenannte leveraged finance.

Angesichts der geldpolitischen Straffung müssten Banken zudem Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken stärker im Blick behalten, erklärte Enria. Es gelte, Risikomanagement und strategische Steuerung anzupassen. Manche Strategien zur Handhabung von Verbindlichkeiten könnten durch ein schwierigeres Finanzierungsumfeld in Frage gestellt werden.

"Es besteht das Risiko, dass Banken überrascht werden könnten," warnte der EZB-Chef-Bankenaufseher. Wozu das führen kann, hat der Fall der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse gezeigt. Finanzprofessor Michael Grote erklärt es im Deutschlandfunk so: "Dieser Stress im Finanzsystem manifestiert sich zuerst an besonders empfindlichen Banken."