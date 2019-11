Ranking zur Energiewende Nord und Süd weit vorn

Welches Bundesland tut am meisten für die Energiewende? Die Sieger befinden sich ganz im Norden und ganz im Süden, wie eine aktuelle Analyse zeigt. Dabei spielt die Windkraft eine entscheidende Rolle.

Beim Umstieg auf erneuerbare Energien haben Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg einer neuen Länder-Analyse zufolge die Nase vorn. Auf Platz drei landete Bayern. Die letzten Plätze belegen Sachsen, Berlin und das Saarland. Das hat eine aktuelle Untersuchung der Agentur für Erneuerbare Energien, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg ergeben.

Es ist seit 2008 der sechste Bundesländer-Vergleich in dieser Reihe. Für die Analyse haben die drei Institutionen 61 Kriterien untersucht - darunter etwa Ökostrom-Anteile, Forschung und Patente, politische Ziele und Maßnahmen oder Arbeitsplätze in der Branche. In allen Ländern gebe es noch Verbesserungsmöglichkeiten, hieß es in der Mitteilung zur aktuellen Analyse.

Windkraft-Land holt auf

Schleswig-Holstein schneide in der Breite gut ab und mache als Windkraft-Land bei der Ökostrom-Nutzung große Fortschritte - 2017 lag das Land noch auf Platz fünf. Der Südwesten punktete den Angaben zufolge vor allem mit Klimaschutzzielen und Schritten für mehr erneuerbare Energien beim Heizen.

Bayern schnitt vor allem bei Solar- und Bioenergie gut ab. "Das Potenzial der Windenergie wird dort allerdings stark vernachlässigt", kritisierten die Studien-Macher. Bayern hat bundesweit die strengsten Regeln für den Abstand zwischen Windrädern und Siedlungen - ein Thema, das derzeit auch im Bund für Streit sorgt.

Niedersachsen strengt sich am meisten an

Niedersachsen liegt laut Mitteilung auf Platz eins im Bereich "Anstrengungen zum technologischen und wirtschaftlichen Wandel", die Forschungsausgaben für die Erneuerbaren seien dort am höchsten. Hamburg dagegen liegt vorn bei industrie- und technologiepolitischen Erfolgen, dort gab es etwa viele Patentanmeldungen und viel Elektromobilität.

Der Anteil der Beschäftigten in der Branche ist demnach in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt am höchsten.