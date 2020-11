Die zweite Corona-Welle verschärft die Probleme der Deutschen Bahn. Für 2020 zeichnet sich ein Milliardenverlust ab. Mit neuen Corona-Regeln wollen Bund und Länder heute zudem mehr Abstand auf Bahnreisen durchsetzen.

Die Deutsche Bahn steuert offenbar auf einen Rekordverlust zu. Infolge der Covid-19-Pandemie sei für das laufende Jahr mit einem Minus von 5,6 Milliarden Euro zu rechnen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf konzerninterne Unterlagen für die anstehende Sitzung des Bahn-Aufsichtsrats am 9. Dezember. Die Fernzüge seien derzeit im Schnitt nur noch zu 20 Prozent ausgelastet, die Regionalzüge zu 55 bis 60 Prozent.

Neue Auflagen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Pandemie könnten die finanziellen Probleme der Deutschen Bahn weiter verschärfen. Die aktuelle Vorlage für die heutigen Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel enthält mehrere konkrete Vorschläge für den Bahnverkehr, wie Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten.

Mehr Sitzplätze und weniger Reservierungen

Einerseits solle die Sitzplatzkapazität "deutlich erhöht" werden. Ziel ist es, einen größeren Abstand zwischen den Reisenden zu ermöglichen. Gleichzeitig soll die Reservierbarkeit der Plätze beschränkt werden. "Für die Wintermonate sind grundsätzlich nur noch alle Fensterplätze buchbar", heißt es in der Vorlage. Die Gangplätze würden im Reservierungssystem dagegen größtenteils geblockt und wären dann nicht mehr reservierbar.

In allen Zügen soll den Plänen zufolge grundsätzlich nur noch ein Sitzplatz pro Doppelsitz reservierbar sein. Bei Sitzgruppen mit Tisch könnten nur noch die diagonal gegenüberliegenden Sitzplätze gebucht werden. In Abteilen mit sechs Plätzen wären nur zwei Sitzplätze reservierbar. Für gemeinsam Reisende sollen Bereiche vorgesehen werden, in denen auch nebeneinander liegende Sitzplätze reserviert werden können. Als weitere Maßnahme sollen die Maskenkontrollen in der Bahn sollen verstärkt werden.

Rechnungshof kritisiert Vorgehen bei Staatshilfen

Die Deutsche Bahn kämpft infolge der Pandemie mit stark gesunkenen Passagierzahlen - insbesondere im Fernverkehr. Zum Halbjahr hatte der Konzern bereits einen Verlust von 3,7 Milliarden Euro ausgewiesen. Um dieses Minus auszugleichen, sagte die Bundesregierung dem staatseigenen Konzern im Konjunkturpaket vom Juni eine Aufstockung des Eigenkapitals um fünf Milliarden Euro zu.

Dieses Vorgehen hatte der Bundesrechnungshof gestern ausdrücklich kritisiert. Es deute sich an, dass das Geschäft 2020 nicht so schlecht gelaufen sei wie noch im Frühjahr erwartet, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages. "Vor diesem Hintergrund ist die sofortige und vollständige Auszahlung der Eigenkapitalhilfe von fünf Milliarden Euro nicht zu rechtfertigen", schrieb der Bundesrechnungshof. Stattdessen sollten die Hilfen nur schrittweise mit Nachweis bereits eingetretener Schäden ausgezahlt werden.