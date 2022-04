Studie des IW Viele Ausbildungsstellen unbesetzt Stand: 26.04.2022 10:12 Uhr

Der Fachkräftemangel in Deutschland sei teils "hausgemacht", legt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) nahe. Bis zu 40 Prozent aller Ausbildungsstellen blieben derzeit unbesetzt.

Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bleiben bis zu 40 Prozent der Ausbildungsstellen in Deutschland unbesetzt. Das berichtet die "Rheinische Post" vorab aus einer Studie der Kölner Wirtschaftsforscher.

So hätten 2021 gut 63.000 Ausbildungsplätze oder knapp zwölf Prozent aller Stellen nicht mit jungen Menschen besetzt werden können. Diese Quote steige aber auf knapp 40 Prozent, wenn auch diejenigen Stellen berücksichtigt würden, "die aus vielfältigen Gründen nicht bei den Arbeitsagenturen gemeldet werden", so das arbeitgebernahe Institut.

"Potenziale bei Jugendlichen heben"

Der Fachkräftemangel in Deutschland sei daher in Teilen "hausgemacht". Es komme künftig darauf an, die noch vorhandenen Potenziale bei den Jugendlichen zu heben, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, zitiert die Zeitung aus dem Papier. So seien Berufsberater gefordert, Jugendliche noch stärker auf die Engpassberufe aufmerksam zu machen. Darüber hinaus müssten Bewerber noch stärker unterstützt werden. So könne "eine noch intensivere Förderung der Mobilität, der persönlichen Betreuung auch in der Freizeit, bis hin zu Angeboten des Jugendwohnens helfen".

Am höchsten lag der Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen beim Verkauf von Fleischwaren (60,4 Prozent). Hier war die Zahl unbesetzter Ausbildungsstellen der Studie zufolge sogar größer als die Zahl abgeschlossener Ausbildungsverträge. Ebenfalls einen hohen Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen verzeichneten die Berufe Klempner (38,9 Prozent), Fachkraft im Gastronomieservice (37,5 Prozent) und die Beton- und Stahlbetonbauer (33,8 Prozent).